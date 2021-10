2021 QVC Customer Choice Beauty Awards : 16 produits gagnants incontournables

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Avis à tous les amoureux de la beauté : cette remise de prix fera sourciller pour toutes les bonnes raisons.

Le samedi 2 octobre, les gagnants des QVC Customer Choice Beauty Awards 2021 ont été annoncés lors d’une émission en direct animée par Jane traite et Tueur de Shawn.

Des dizaines de catégories dont les cosmétiques, les soins capillaires et les soins de la peau ont été célébrées. Quant à la façon dont les gagnants ont été calculés? Ils ont tous été choisis par des acheteurs de tout le pays qui font confiance à QVC pour la beauté la plus récente, la plus grande et la meilleure.

Au cas où vous auriez manqué le spectacle, nous avons compilé certains des plus grands gagnants de la soirée. Que vous achetiez la crème pour les mains au lait de chèvre bien-aimée de Beekman 1802 ou les parfums étonnants de Philosophie, il y a de fortes chances que vous trouviez le cadeau parfait pour vos amis ou même pour vous-même.