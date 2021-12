2021 – Rétrospective : la reprise économique naissante, face à de nouveaux défis

La flambée de l’inflation, entraînée par des prix élevés des intrants, pourrait peser davantage sur la consommation privée.

La reprise économique a gagné du terrain en 2021 (à l’exception du trimestre de juin où la deuxième vague de Covid a frappé durement), culminant avec une augmentation de 8,4% en glissement annuel du PIB réel au cours du trimestre de septembre. Avec de nouveaux progrès dans la campagne de vaccination, l’économie devrait battre le niveau d’avant la pandémie au cours de la seconde moitié de l’exercice 22, à moins que la nouvelle souche Covid – Omicron – ne joue les trouble-fêtes. Mais la consommation privée modérée (elle était en baisse de 3,5% par rapport au niveau d’avant Covid au T2FY22), le principal pilier de l’économie, suggère que la reprise n’a pas encore pris racine. La flambée de l’inflation, entraînée par des prix élevés des intrants, pourrait peser davantage sur la consommation privée.

Même les investissements fixes, malgré une amélioration récente, n’ont augmenté que légèrement au cours du trimestre de septembre par rapport au niveau d’avant Covid, les investisseurs privés continuant de rester prudents. L’effet de base favorable s’estompant, le rythme de la production industrielle a également trébuché en octobre.

À l’avenir, assurer une reprise régulière de la consommation privée ainsi que des investissements, atténuer les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement pour une croissance soutenue des exportations, freiner les pressions inflationnistes et s’attaquer aux nouvelles variétés de Covid restent les plus grands défis pour les décideurs politiques. La gestion de la volatilité des marchés à la suite de la réduction par la Réserve fédérale américaine de ses achats mensuels d’actifs et de tout resserrement des taux d’intérêt par les banques centrales des principales économies pour maîtriser la flambée de l’inflation ne fera que compliquer le travail de la RBI et du gouvernement et poser un risque à la baisse pour la croissance.

La demande rurale brosse un tableau mitigé. Les ventes de tracteurs ont chuté de 22,5% en glissement annuel en novembre et la production de biens non durables n’a augmenté que de 0,5% en octobre. Une analyse antérieure de Bank of America révèle que l’augmentation des salaires ruraux a ralenti, avec une moyenne de 2,7% en glissement annuel sur la période avril-juillet, contre 7,4% un an auparavant. Mais la poursuite des transferts directs via le programme PM-Kisan est considérée comme soutenant la demande.

La demande de travail dans le cadre du programme d’emploi rural s’est modérée en novembre par rapport à l’année précédente, reflétant une reprise de la demande de main-d’œuvre non agricole. Les semis de Rabi ont augmenté d’environ 6 % par rapport à l’année précédente, aidés par les bons niveaux des réservoirs, ce qui laisse entrevoir une production record.

