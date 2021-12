2021 – Rétrospective : les e-commerçants sont à la tête d’un club de licornes en pleine croissance, moteur clé du commerce social

Le commerce social devient de plus en plus un phénomène national, même le leader du commerce électronique Flipkart se tourne vers lui pour acquérir de nouveaux vendeurs et consommateurs.

Si le marché du commerce électronique en Inde s’est développé à un rythme effréné en 2020 – il a augmenté d’un quart au cours de l’exercice 21 lorsque le marché de détail global et le PIB lui-même ont diminué, selon Bain & Co – la croissance aurait pu être presque aussi spectaculaire en 2021 Alors que l’année écoulée a été exceptionnelle pour les start-up indiennes – l’écosystème a frappé 3 à 4 nouvelles licornes chaque mois – ce sont les licornes basées sur le commerce électronique qui ont occupé le devant de la scène en 2021. De telles licornes dans des secteurs tels que le commerce social, la vente au détail de voitures en ligne, l’hyperlocal, le D2C et la pharma ont vu leurs flux de fonds augmenter (voir graphique).

Meesho a obtenu le droit de se vanter en tant que première licorne dans le segment du commerce social lorsqu’elle a levé 300 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Softbank en avril 2021. Le commerce social devient de plus en plus un phénomène national, même le leader du commerce électronique Flipkart se tourne vers lui pour acquérir de nouveaux vendeurs et consommateurs.

Les modèles de commerce social profitent aux petits vendeurs et aux femmes entrepreneures, trois acheteurs sur cinq provenant désormais de villes de niveau 2 et plus petites. Le commerce social devrait croître de façon exponentielle; selon Bain & Co, ce segment passera de 1,5 à 2 milliards de dollars au cours de l’exercice 20 à 16 à 20 milliards de dollars au cours de l’exercice 25, ce qui signifie un TCAC de près de 60 %.

En dehors de cela, les start-ups de style Thrasio, y compris Mensa Brands et GlobalBees, qui opèrent sur un modèle d’agrégation de marques grand public ont figuré sur la liste des licornes cette année. Ces start-ups imitent un modèle commercial similaire à celui de Thrasio, basé aux États-Unis, qui acquiert plusieurs marques de commerce électronique et de D2C sous son égide. Thrasio gère actuellement environ 100 vendeurs Amazon indépendants et marques D2C et est maintenant évalué à 9 milliards de dollars et a également déclaré un bénéfice de 100 millions de dollars sur des revenus de 500 millions de dollars au cours du dernier exercice. Mensa a déjà réalisé une dizaine d’acquisitions à ce jour, tandis que GlobalBees a récemment annoncé son objectif d’acquérir 20 marques au cours de la prochaine année.

Les catégories à haute fréquence, y compris l’épicerie en ligne et la livraison de nourriture, devraient se croiser au cours de l’année à venir, car les entreprises disposant d’une grande flotte logistique du dernier kilomètre ont commencé à vendre des aliments et des produits d’épicerie sur la même plate-forme au cours de la dernière année.

Des start-ups de livraison d’un milliard de dollars, dont Swiggy, Blinkit (anciennement Grofers) et Zomato, ont investi une grande partie de leurs investissements dans des livraisons en 10 minutes connues sous le nom de quick-commerce (qCommerce). Blinkit était également un nouveau venu sur la liste des licornes cette année. Les VCs ont rajeuni le secteur avec des accords de plusieurs millions de dollars, comme on le voit dans le cas du financement consécutif de 160 millions de dollars de Zepto et de l’investissement de 700 millions de dollars de Swiggy dans son service qCommerce Instamart.

Le secteur D2C a également occupé le devant de la scène cette année en frappant deux licornes, dont Licious et MyGlamm. Bien que le secteur D2C ait été sur une voie rapide ces dernières années, les marques grand public basées sur les produits de grande consommation n’étaient pas une catégorie attrayante pour la plupart des investisseurs. Cela a changé en 2021 avec la start-up de livraison de viande basée à Bengaluru, Licious, qui a atteint le statut de licorne lorsqu’elle a levé 52 millions de dollars auprès d’IIFL Asset Management en octobre 2021.

Pendant ce temps, le gouvernement a cherché à resserrer les règles pour les entités de commerce électronique, y compris Amazon et Flipkart, au cours de l’année au milieu des plaintes persistantes des magasins physiques d’abus de position dominante sur le marché et de remises importantes par les détaillants en ligne. Les modifications aux règles de protection des consommateurs (commerce électronique), 2020, suggérées par le ministère de la Consommation, proposent de freiner les soi-disant «ventes flash» de biens et de services par les acteurs du commerce électronique, provoquant un malaise chez les acteurs du commerce électronique .

