2021 – Rétrospective : rallye des marchés — Les investisseurs particuliers compensent les sorties de portefeuille

Les marchés ont atteint de nouveaux sommets au cours de l’année, grâce à de forts afflux d’investisseurs nationaux, qui ont amorti les retraits périodiques d’argent étranger.

Par Yoosef KP & Ruchit Purohit

Les actions ont connu une bonne course en 2021, les indices de référence enregistrant leur meilleure performance en quatre ans. Et ce malgré le fait que les investisseurs étrangers ont acheté moins d’actions en 2021 qu’au cours des deux années précédentes.

Les marchés ont atteint de nouveaux sommets au cours de l’année, grâce à de forts afflux d’investisseurs nationaux, en particulier de détail, qui ont amorti les retraits périodiques d’argent étranger. Le total net du FPI depuis le début de l’année est passé de 9,2 milliards de dollars en novembre à 3,8 milliards de dollars à la fin de l’année. En revanche, les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté plus du triple de FPI avec leur achat de 2021 atteignant 12,5 milliards de dollars, selon les données de Bloomberg.

Même le nombre de comptes SIP (plan d’investissement systématique) continue d’augmenter après une brève accalmie au cours de la période 2018-2020, avec une pénétration plus profonde entraînant une baisse du flux moyen par compte/folio à Rs 200-Rs 2 500 par mois. « Les SIP représentent désormais 1,5 milliard de dollars d’entrées par mois, ce qui est suffisant pour soutenir le marché grâce à des ventes de FII même agressives », a déclaré Credit Suisse dans un rapport stratégique.

Cependant, le rallye des actions indiennes semble s’essouffler ces derniers temps en raison de l’appréhension d’un resserrement de la politique monétaire par les banques centrales, des valorisations des primes et d’un possible pic de cas de Covid-19, ainsi que d’autres facteurs. « Au S1CY22, nous pensons que le marché pourrait se calmer car il absorbe les gains des 18 mois précédents. La dynamique des bénéfices pourrait s’accélérer en 2HCY22 », a déclaré HDFC Securities dans son rapport sur les perspectives.

Après de nombreuses années d’absence de prévisions de bénéfices, les analystes espèrent désormais une amélioration des bénéfices avec une reprise attendue des bénéfices des banques, suivie d’une croissance dans la consommation discrétionnaire, les matériaux et l’énergie. « Après une accalmie de près d’une décennie lorsque la croissance annuelle du Nifty EPS a ralenti à seulement 4% (FY12-19), une croissance de 15% est attendue entre FY19 et FY24 (17% FY22-24) », a ajouté Credit Suisse.

Après avoir levé plus de Rs 1 lakh crore sur le marché primaire, le pipeline pour l’année prochaine semble solide avec le géant de l’assurance Life Insurance Corporation (LIC) qui devrait arriver sur le marché en 2022, contribuant uniquement à plus de Rs 70 000 crore, sur la base des 10% vente de participation via l’introduction en bourse.

Les analystes et les banquiers d’affaires prévoient une bien meilleure année à venir pour les émissions publiques, car de plus en plus d’entreprises technologiques, d’entreprises SaaS, de sociétés immobilières et de start-up cherchent à exploiter le marché. « La dynamique des introductions en bourse devrait se poursuivre au cours du CY22, qui sera dominée par des secteurs résilients tels que New Age Tech, FIG, Healthcare, Consumer, Real Estate et Specialty Chemicals. Avec un pipeline d’introduction en bourse à la place de 15 milliards de dollars déposés auprès de Sebi et en attente de lancement et 11 milliards de dollars susceptibles d’être déposés à court terme, nous pouvons nous attendre à une bonne part de l’activité d’introduction en bourse parmi les moyennes et grandes capitalisations avec plusieurs sociétés de haute qualité cherchant à être cotées « , a déclaré V Jayasankar, directeur à plein temps, Kotak Mahindra Capital Company.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.