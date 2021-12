2021 se termine avec plus du double du nombre d’infections à coronavirus qu’en 2020

31/12/2021 à 15h35 CET

.

L’année 2021 se termine avec 198 millions d’infections mondiales confirmées au COVID au cours de ces 12 mois, soit plus du double des 83 millions de 2020, tandis que les décès étaient de 3,5 millions, 84% de plus que les 1,9 million de l’année dernière, selon les données du Monde Organisation de la santé (OMS).

Les chiffres, bien qu’encore très élevés, montrent une diminution de la létalité du coronavirus, qui était de 2,2% en 2020 et de 1,7% selon ces chiffres, que l’OMS admet être conservateurs, car les chiffres réels pourraient être plus élevés en raison des nombreux cas et décès non diagnostiqués.

Dans le cumul des deux années écoulées depuis la crise sanitaire Depuis la notification des premiers cas en Chine à l’OMS, le COVID-19 a enregistré 281 millions de cas confirmés et 5,4 millions de décès.

La pandémie c’est l’un des plus graves de l’histoire, même si ses chiffres sont encore loin de ceux provoqués par la peste bubonique à diverses époques, ou la grippe de 1918-20, qui ont fait des dizaines de millions de morts.

La pandémie connaît une vague de augmentation exponentielle des positifs, vraisemblablement lié à l’essor de la variante omicron, avec un record de 1,3 million d’infections confirmées le 29 décembre, bien que cela « tsunami de contagions », telle que définie par l’OMS, elle ne s’accompagne pas d’une augmentation des décès.

L’année 2021, consacrée sur la planète à vacciner le plus de personnes possible contre le COVID-19, se termine également par 9 150 millions des vaccins administrés dans le monde, dont 58 % des êtres humains ont reçu au moins une dose, selon les données fournies par les réseaux nationaux de santé.

Une douzaine de pays dépassent les 80 % de taux de vaccination, dont Emirats Arabes Unis, Singapour, Espagne, Chine, Corée du Sud, Portugal ou CubaMême si près d’une centaine d’Etats n’ont pas atteint l’objectif que s’était fixé l’OMS d’atteindre un taux d’au moins 40 % dans tous les territoires.