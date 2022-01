2021 se termine comme l’année la plus meurtrière de Chicago en un quart de siècle

L’année 2021 s’est terminée comme l’une des plus violentes jamais enregistrées à Chicago, car une augmentation du nombre de fusillades a fait plus de morts qu’en une seule année en un quart de siècle, selon les statistiques publiées par le service de police samedi.

Selon le département, 2021 s’est terminé avec 797 homicides. C’est 25 de plus que ce qui a été enregistré en 2020, 299 de plus qu’en 2019 et le plus depuis 1996. Et il y a eu 3 561 incidents de tir en 2021, soit un peu plus de 300 de plus qu’en 2020 et un nombre stupéfiant de 1 415 incidents de tir de plus que ceux enregistrés. dans la ville en 2019.

Elizabeth French, en blanc, et son fils Andrew, à gauche, suivent le cercueil de sa fille, la policière de Chicago Ella French, après un service funèbre à la chapelle du sanctuaire Sainte-Rita de Cascia le jeudi 19 août 2021, à Chicago. (AP Photo/Charles Rex Arbogast, Dossier)

D’autres villes ont également connu une augmentation du nombre d’homicides. Mais Chicago, comme les années précédentes, a terminé 2021 avec plus d’homicides que toute autre ville des États-Unis, y compris New York et Los Angeles, qui avaient toutes deux enregistré au moins 300 homicides de moins que Chicago pour l’année fin décembre. , selon les données de la police de ces villes.

« Nous savons tous que cette année a été difficile ici dans la ville de Chicago », a déclaré le surintendant de police David Brown aux journalistes lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine. « Trop de familles sont sous le choc de la perte d’êtres chers à cause d’une violence armée insensée. »

Un officier de police de Chicago surveille la scène après une fusillade à Chicago, Illinois, le 14 mars 2021. (Photo de KAMIL KRZACZYNSKI / .) (Photo de KAMIL KRZACZYNSKI/. via .)

Brown a déclaré que la plupart des homicides sont le résultat de conflits entre gangs rivaux.

Il a essayé de mettre en évidence certaines statistiques positives lors de l’examen des chiffres mensuels de la criminalité et il a continué à le faire avec la publication des statistiques de fin d’année.

Il a dit, par exemple, que le département a effacé 400 homicides – un total qui était plus élevé que n’importe quelle année en près de deux décennies. Le communiqué de presse de samedi n’a pas précisé combien de ces homicides classés ont été commis au cours des années précédentes, mais a indiqué que le taux de classement des meurtres était légèrement inférieur à 50 %.

CHICAGO, IL – 27 MAI: Une bande de scène de crime est étirée devant une maison où un homme a été abattu le 28 mai 2017 à Chicago, Illinois. (Photo de Scott Olson/.) (Scott Olson/.)

Le département, qui dit qu’il retire plus d’armes illégales de la rue que toute autre force de police locale aux États-Unis, a déclaré qu’il avait retiré un record de 12 088 armes à feu dans la rue en 2021. Ce total a coïncidé avec la création d’une équipe d’enquête sur les armes à feu qui s’est concentré sur l’interruption du flux d’armes illégales dans la ville.

Brown, qui a fait l’objet d’un examen minutieux par certains membres du conseil municipal et d’autres alors que le nombre de morts augmentait, a déclaré qu’il espère augmenter le nombre de détectives enquêtant sur des crimes violents de 1 100 à 1 300 au cours des premiers mois de cette année. Et il a déclaré que son objectif était de réduire le nombre de cas pour les détectives d’environ cinq à trois cas par détective.

Il a également déclaré que le département espère recruter plus de nouveaux officiers cette année et a déclaré: « Il y aura plus d’officiers dans la rue, pas seulement dans les voitures de patrouille ou derrière les bureaux, pour interagir avec tous les habitants de Chicago. »