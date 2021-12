2021 – The Year That Was : La vague Omicron en devenir, vue moins sévère

La plupart des experts pensent que l’impact de la troisième vague, une fois qu’Omicron aura remplacé Delta en tant que variante dominante dans le pays, serait moins grave que les deux vagues précédentes.

Jeudi matin, l’Inde avait enregistré 961 cas de Covid-19 de la variante Omicron du SRAS CoV-2. Alors que la modélisation de l’Université de Cambridge prévoyait que de nouvelles infections augmenteraient en Inde d’ici la fin décembre, les chercheurs de l’IIT-Kanpur ont prédit un pic début février – ce serait la troisième vague de la pandémie dans le pays – en supposant que les infections augmentent à mesure que dès le 15 décembre.

La plupart des experts pensent que l’impact de la troisième vague, une fois qu’Omicron aura remplacé Delta en tant que variante dominante dans le pays, serait moins grave que les deux vagues précédentes.

Cependant, étant donné que l’on estime qu’Omicron est 3 à 4 fois plus infectieux que Delta et qu’il a probablement de plus grandes capacités d’évasion immunitaire – ayant déjà eu Covid-19 et la vaccination peut ne pas être en mesure d’éviter l’infection mais pourrait protéger contre une infection grave – l’accent serait sur l’état de préparation de l’infrastructure des soins de santé.

Alors que l’indice de sécurité sanitaire mondiale, du Johns Hopkins Center for Health Security, de la Nuclear Threat Initiative et de l’Economist Intelligence Unit, a vu les performances de l’Inde se détériorer légèrement en 2021 par rapport à 2019, le gouvernement a approuvé « India COVID-19 Emergency Response & Health System Preparedness Paquet : Phase-II (paquet ECRP-II)’ pour renforcer l’infrastructure des soins de santé en juillet.

Dans le contexte de problèmes critiques de chaîne d’approvisionnement en oxygène, un communiqué du gouvernement au début du mois a noté que jusqu’à 1 563 usines d’adsorption à pression modulée ont été mises en place pour renforcer l’approvisionnement en oxygène médical.

