2021 “Titane” de Julia Ducournau remporte le premier prix – WWD

CANNES, France – Spike Lee s’est exprimé un peu trop tôt alors qu’il présidait la cérémonie de clôture du Festival de Cannes samedi soir.

Lorsqu’on lui a demandé d’annoncer le premier prix, normalement le prix du meilleur acteur, Lee a compris que c’était le premier prix et a commencé à dire « Tita… » en tant que lauréate de la Palme d’Or, avant que les autres membres du jury ne se lèvent pour l’arrêter. Un Lee confus a demandé “en anglais” avant d’expliquer que les autres prix viennent, eh bien, en premier.

En fin de compte, « Titane » a été confirmé comme le gagnant du prix principal de la soirée. Ce n’est que la deuxième fois en 74 ans que le festival le remporte, après Jane Campion pour “The Piano” en 1993.

La réalisatrice Julia Ducournau a déclaré que l’annonce anticipée rendait toute la soirée “surréaliste” alors qu’elle était assise en prévision. “C’est parfait parce que ce n’est pas parfait”, a-t-elle déclaré, lorsqu’elle est finalement montée sur scène et a remercié le jury pour cet honneur.

Ducournau a déclaré qu’elle avait déjà été convaincue que les films primés à la Palme d’Or étaient parfaits. « Ce soir, je suis sur la même scène, mais je sais que mon film n’est pas parfait – mais je pense qu’aucun film n’est parfait aux yeux de la personne qui l’a fait. On pourrait même dire que le mien est monstrueux », a-t-elle déclaré.

Son film défie presque toute définition. Un film d’horreur, ou un thriller, ou un fantasme de vengeance féministe tordu d’un tueur en série qui est imprégné par une voiture puis prend l’identité d’un garçon disparu, il a été qualifié de film le plus «choquant» du festival.

Plus tôt dans la semaine, Maggie Gyllenhaal, membre du jury, a déclaré à WWD que le groupe avait des opinions très diverses. Il s’avère qu’ils n’étaient peut-être pas d’accord – et cela a fini par créer deux liens.

Le Grand Prix, une sorte de médaille d’argent après la Palme d’Or, est allé à « Un héros » d’Asghar Farhadi et au « Compartiment n° 6 » de Juho Kuosmanen, et le Prix du jury a également été doublé, revenant à la fois à « Un héros » de Nadav Lapid. Ahed’s Knee” et “Memoria” d’Apichatpong Weerasethakul, avec Tilda Swinton.

Weerasethakul, également connu sous le nom de Joe, est monté sur scène pour remercier Swinton. « Vous m’avez donné le meilleur cadeau d’esprit et de force. Nous avons parlé plusieurs fois de ce rêve », a-t-il déclaré à propos du film, qui était en préparation depuis de nombreuses années. “Vous êtes l’un des êtres humains les plus incroyables que j’ai rencontrés.”

« Annette », la comédie musicale tragique avec Marion Cotillard et Adam Driver, a remporté le prix du meilleur réalisateur pour Leos Carax. Le prix a été accepté par Sparks, le duo musical basé à Los Angeles qui a travaillé avec Carax sur le film.

Le réalisateur japonais Ryûsuke Hamaguchi a reçu le prix du meilleur scénario pour son adaptation de “Drive My Car” de Haruki Murakami. Le prix de la meilleure actrice est allé à Renate Reinsve pour l’histoire d’une jeune femme en proie au doute de soi dans “La pire personne du monde”, et le prix masculin à Caleb Landry Jones pour son tour en tant qu’auteur du massacre australien de Port Arthur. dans “Nitram”. Ce dernier était trop secoué pour même prononcer un discours, et après quelques instants, il a remercié le public et s’est giflé au visage.

Rosamund Pike était sur place pour remettre le prix du jury dans une robe Dior rouge, et l’actrice française Adele Exarchopoulos portait Jacquemus. Oliver Stone a présenté le prix du réalisateur, affirmant que les films ne devraient pas “être réalisés par algorithme”.

Mais une grande partie de l’action se déroulait sur le canapé du jury, où le groupe – dont Gyllenhaal et Mélanie Laurent – ​​tentait de garder le bouillant Lee sous contrôle. Tahar Rahim s’est assis sur sa chaise pour traduire pour lui, et Laurent a tenu le micro, ne le remettant à Lee que lorsqu’il a dû annoncer un prix.

Et enfin, la cérémonie est revenue à la Palme d’Or. Saisissant son grand moment, Lee a déclaré: «Au cours de mes 63 ans de vie, j’ai appris que vous pouvez avoir une seconde chance. C’est donc ma deuxième chance. Je m’excuse d’avoir foiré. »

Sauf qu’il a quand même raté la cible. L’invitée spéciale Sharon Stone devait présenter le prix. La porte de la scène s’est soulevée de façon spectaculaire, mais Stone n’a pas émergé jusqu’à ce que le jury ait à nouveau tiré Lee en arrière et il a embrassé Rahim en riant.

S’il y avait un script pour la cérémonie, personne ne semblait le partager avec Lee. Mais avec le public et les lauréats riant de la comédie des erreurs, l’énergie chaotique était contagieuse et a couronné le Festival de Cannes de cette année. Il y a deux semaines, personne n’était sûr qu’un festival de l’ère COVID-19 pourrait être organisé, mais il s’est terminé sur une bonne note.