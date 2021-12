2021 : une année de commerce record dans un contexte de relations gelées entre l’Inde et la Chine face au froid du Ladakh

Selon les données du mois dernier de l’Administration générale des douanes chinoises (GAC), les échanges bilatéraux entre l’Inde et la Chine ont totalisé 114,263 milliards de dollars, en hausse de 46,4% en glissement annuel de janvier à novembre 2021.

L’Inde et la Chine ont franchi une étape importante cette année lorsque leur commerce bilatéral a franchi le chiffre record de 100 milliards de dollars, mais il n’a généré aucune fanfare dans les deux capitales, car les deux géants asiatiques traversent une « passe particulièrement mauvaise » dans leurs relations en raison de une série d’actions de Pékin en violation des accords qui ont conduit à l’impasse militaire dans l’est du Ladakh.

Débutant avec un modeste 1,83 milliard de dollars en 2001, le commerce bilatéral a franchi la barre des 100 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de cette année, une étape importante pour laquelle les deux pays ont mené des campagnes pour stimuler le commerce et en faire un acteur majeur pour améliorer les relations entre deux nations, dont les liens restaient par ailleurs glacials à cause du différend frontalier et de la rivalité stratégique.

Selon les données du mois dernier de l’Administration générale des douanes chinoises (GAC), les échanges bilatéraux entre l’Inde et la Chine ont totalisé 114,263 milliards de dollars, en hausse de 46,4% en glissement annuel de janvier à novembre 2021.

Les exportations indiennes vers la Chine ont atteint 26,358 milliards de dollars, en hausse de 38,5% en glissement annuel et les importations indiennes en provenance de Chine se sont élevées à 87,905 milliards de dollars, en hausse de 49,0%.Cependant, alors que le commerce bilatéral a franchi la barre des 100 milliards de dollars, le déficit commercial pour les 11 mois, qui a toujours été la principale préoccupation de l’Inde, s’élevait à 61,547 milliards de dollars, en hausse de 53,49 pour cent sur un an.

Malgré les inquiétudes de l’Inde concernant le déficit commercial, le record historique s’est pratiquement déroulé sans tambour ni trompette, les relations bilatérales étant restées glaciales face à l’impasse militaire persistante dans l’est du Ladakh. des affrontements dans les régions du lac Pangong et les deux parties ont progressivement renforcé leur déploiement en envoyant des dizaines de milliers de soldats ainsi que des armes lourdes.

À la suite d’une série de pourparlers militaires et diplomatiques, les deux parties ont achevé le processus de désengagement dans la région de Gogra en août et sur les rives nord et sud du lac Pangong en février. Les deux parties ont tenu le 12e cycle de pourparlers en juillet. 31. Quelques jours plus tard, les deux armées ont achevé le processus de désengagement à Gogra, qui a été considéré comme un important pas en avant vers le rétablissement de la paix et de la tranquillité dans la région.

Chaque camp dispose actuellement d’environ 50 000 à 60 000 soldats le long du LAC dans le secteur montagneux. Ce qui était considéré comme une doublure argentée dans ce conflit, les deux parties sont restées engagées au niveau des ministres des Affaires étrangères jusqu’aux principaux commandants militaires, ainsi qu’à travers le WMCC (Mécanisme de travail pour la consultation et la coordination) pour maintenir les tensions sous contrôle.

L’impasse du Ladakh a complètement bloqué les relations sur tous les fronts, à l’exception du commerce. Le ministre des Affaires étrangères, S Jaishankar, lors d’une table ronde à Singapour en novembre, a déclaré que l’Inde et la Chine traversaient une « passe particulièrement mauvaise » dans leurs relations parce que Pékin a pris une série de mesures en violation d’accords pour lesquels elle n’a toujours pas une « explication crédible ».

« Nous traversons une mauvaise passe dans notre relation car ils ont pris une série d’actions en violation des accords pour lesquels ils n’ont toujours pas d’explication crédible et cela indique qu’ils repensent à l’endroit où ils veulent mener notre relation, mais c’est à eux de répondre », a-t-il déclaré, faisant apparemment référence à l’impasse à la frontière orientale du Ladakh. De plus, l’ancien ambassadeur indien en Chine Vikram Misri, qui, dans son appel virtuel d’adieu au ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi le 6 décembre, a déclaré que les défis avaient dominé vastes opportunités dans les relations sino-indiennes.

« Nos relations comprenaient à la fois des opportunités et des défis, et même si certains défis depuis l’année dernière ont dépassé les vastes opportunités de la relation », a déclaré Misri à Wang, faisant apparemment référence à l’impasse du Ladakh qui a constitué un obstacle majeur pour les relations.

Pour Misri, qui a pris ses fonctions d’envoyé de l’Inde à Pékin en janvier 2019, le poste s’est avéré être le défi diplomatique le plus difficile alors que les deux pays sont sortis de l’impasse de Doklam en 2017 avec le premier sommet informel entre le Premier ministre Narendra Modi et le président chinois. Xi Jinping à Wuhan en 2018 suivi du deuxième à Chennai en 2019 avec un vaste programme de développement. Cependant, les relations bilatérales ont souffert de l’impasse dans l’est du Ladakh.

Lors de sa conversation informelle avec les médias avant son départ pour New Delhi, Misri a rappelé à quel point le sommet de Chennai avait suscité de grands espoirs et a souligné deux initiatives importantes que Modi et Xi avaient accepté de mettre en œuvre. Dialogue (HETD) qui devait être dirigé par le vice-Premier ministre chinois et ministre des Finances de l’Inde.

Il devait examiner toutes les questions liées au commerce bilatéral et à la coopération commerciale, y compris les préoccupations de l’Inde liées au déficit commercial. La Chine n’avait mis en place un tel mécanisme de haut niveau qu’avec les États-Unis pour améliorer les relations commerciales. En outre, les deux dirigeants ont décidé de désigner 2020 comme l’Année des échanges culturels et de peuple à peuple entre l’Inde et la Chine et les deux pays ont établi un programme élaboré de 70 événements pour approfondir les échanges à tous les niveaux, y compris entre leurs législatures, les partis politiques, les organisations de jeunesse et militaires.

Malheureusement, en raison du refroidissement des relations bilatérales à la suite de l’impasse dans l’est du Ladakh, les deux initiatives n’ont pas réussi à décoller. Si la HETD ne s’est pas réunie jusqu’à présent, les deux pays n’ont pas tenu un seul programme des 70 événements prévus.

Soulignant la position de la Chine sur l’état actuel des relations, Wang lors de sa rencontre avec Misri a déclaré que sans confiance mutuelle, il est difficile de rapprocher les deux parties, même s’il n’y a pas de montagnes sur le chemin. amis » et ne devraient pas être une menace les uns pour les autres, a-t-il déclaré.

Les observateurs disent que les impasses du Doklam et du Ladakh justifient une réinitialisation fondamentale des relations indo-chinoises avec un nouveau paradigme et un nouveau cadre stratégique pour reconstruire les liens. Novembre a adopté une « résolution historique » sur les principales réalisations du parti au cours des 100 dernières années, en plus de préparer le terrain pour un troisième mandat record pour le président Xi l’année prochaine et peut-être au-delà.

La « résolution historique » – la seule troisième du genre en 100 ans d’histoire du parti après celle publiée sous le fondateur du parti Mao Zedong et son successeur Deng Xiaoping – a été examinée et adoptée lors de la sixième session plénière du 19e Comité central du PCC.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.