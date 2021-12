2021, une année de rêve pour De Tomás

24/12/2021 à 17:46 CET

Roger Payro

Raúl de Tomás oubliera à peine 2021. Selon toute probabilité, il peut être classé comme la meilleure année de sa carrière sportive A 27 ans, il a atteint une maturité footballistique avec laquelle l’Espanyol se frotte les mains. Chaque jour qui passe, ils restent plus que justifié les 22,5 millions d’euros -L’investissement le plus élevé de son histoire- qu’elle a versé à Benfica en janvier 2020. Dans deux semaines, cela fera deux ans. Le goût amer avec lequel il a commencé son étape en ne pouvant éviter la relégation en deuxième ont été compensés avec l’excellent niveau affiché dans la catégorie argent et auquel il donne une continuité en première, l’habitat naturel d’un footballeur de sa stature. Ses débuts récents avec l’Espagne, l’aboutissement d’une année de rêve.

Arrivé avec le groupe vedette, l’attaquant madrilène n’a jamais renoncé à son statut et a relevé le défi de sauver l’Espanyol. Il n’a pas réussi, ce qui, comme il l’a reconnu à plusieurs reprises, lui a laissé une « épine & rdquor ; cloué. Raúl a un gène gagnant qui ne lui a pas permis de quitter le projet à la première occasion. Il est descendu dans la boue de Second et avec 23 buts – le meilleur tireur de la catégorie – il a rendu le club à l’élite. Seul le covid-19 l’empêchait d’être présent à La Romareda le jour de la fin de la promotion, mais les précédents mérites qu’il avait faits ils ont parlé pour eux-mêmes.

Dès le début, RDT s’est retrouvé très à l’aise au club. « Je me sens très identifié à l’Espanyol, à la famille ici. L’une des choses qui m’a rendu plus fort depuis que je suis arrivé était cette unité. Je travaille beaucoup quand tout le monde est ensemble. C’est la base du succès de ce club, et il ne faut jamais le perdre & rdquor;, exprimait-il début novembre dernier.

Les déclarations sont venues lorsque son appel avec l’Espagne a été connu. C’était le premier. Tout un honneur pour lui, qui a également eu la récompense de être en mesure de faire ses débuts dans les matchs de qualification décisifs pour la Coupe du monde du Qatar contre la Grèce et la Suède. C’était du jeu dans les deux jeux, un prix de Luis Enrique. « Une journée inoubliable & rdquor;, De Tomás condamné après sa première en territoire hellénique.

Cette saison, avec huit des vingt buts de l’équipe de Vicente Moreno, RDT toujours le mât offensif et la pierre angulaire du projet bleu et blanc. Il est en grande partie responsable du bon démarrage de la Ligue même s’il a le sujet en suspens, comme le reste de ses coéquipiers, de améliorer les performances loin du ‘Temple’. Ce n’est qu’à Elche qu’il a réussi à marquer. A Mestalla, le 31, tout le monde aura une belle opportunité de finir 2021 de la meilleure des manières.