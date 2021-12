2021 : Une année où edtech a fait le pas de géant

Revenons en arrière et rétrospectons certaines des tendances clés de 2021 qui se poursuivront également l’année prochaine



Par Mayank Kumar

L’environnement technologique en évolution rapide, conjugué à l’évolution des mécanismes d’apprentissage, a accéléré l’espace edtech au cours des deux dernières années, plus que jamais auparavant. Avec les écoles physiques, les collèges fermés et l’éducation affectée, l’éducation en ligne a pris le devant de la scène et est devenue le mode d’apprentissage essentiel pour les étudiants ainsi que pour les professionnels en activité.

L’émergence de technologies immersives dans l’apprentissage en ligne a offert aux gens l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences. L’année a été marquée par d’importants investissements dans des technologies telles que la gamification, la RA, la réalité virtuelle, etc.

Le passage rapide à l’apprentissage numérique a fait ressortir l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie, et nous ne le voyons que s’accélérer car le problème de la redondance des compétences est omniprésent.

La requalification et le perfectionnement deviennent plus pertinents

D’ici 2025, le Forum économique mondial (WEF) prévoit qu’environ 85 millions de personnes perdront leur emploi. Si, sur la même période, 97 millions de nouveaux emplois seront créés, ceux-ci nécessiteront des compétences très différentes. Sans la capacité de recycler les gens rapidement et à grande échelle, des millions de personnes seront potentiellement déplacées du travail. Cela nécessitera de nouvelles technologies et une nouvelle approche des partenariats entre le gouvernement, l’industrie et le milieu universitaire. Cela indique la nécessité de requalifier la main-d’œuvre mondiale.

Dans un marché axé sur la technologie, l’amélioration des compétences est l’une des choses les plus importantes que les professionnels peuvent faire non seulement pour conserver leur emploi actuel, mais aussi pour progresser dans leur carrière ou faire des transitions de carrière significatives.

L’apprentissage en ligne devient courant

Ce fut l’année du changement pour le secteur edtech ; l’année a vu une acceptation accrue de la valeur de l’apprentissage en ligne n’importe quand, n’importe où, accessible sur tous les appareils. De multiples segments de l’edtech indienne ont émergé contre seulement K12, ce qui était le cas auparavant. L’enseignement supérieur, l’apprentissage par les loisirs, etc. ont trouvé bon nombre de preneurs.

Les meilleures universités du monde ont également démocratisé le processus d’apprentissage en rendant les cours disponibles en ligne. L’adoption d’un enseignement basé sur la technologie dans les secteurs universitaire et industriel offre l’avantage de la polyvalence et de la flexibilité tout en étant rentable.

Année de flux de capitaux, conduisant à la consolidation

Cette année a vu un afflux de capitaux dans le secteur de l’éducation ainsi qu’une acceptation accrue de toutes les parties prenantes clés, ce qui a conduit à une consolidation sur le marché. Cette année a également vu le plus grand nombre de licornes de notre pays et certaines d’entre elles proviennent de l’espace edtech.

Les principales parties prenantes ont reconnu que les collaborations seront vitales pour les entreprises de formation en ligne et les éducateurs afin de maximiser la valeur. Compte tenu de la profondeur du marché, du flux continu de capitaux dans les entreprises edtech et de l’accent mis sur la construction d’échelle, l’Inde deviendra bientôt une plaque tournante mondiale pour l’edtech et l’éducation, où l’apprentissage en ligne deviendra une option par défaut dans l’enseignement supérieur.

Modèles d’apprentissage hybrides

En juin, la University Grants Commission (UGC) a publié une note conceptuelle sur le mode mixte d’enseignement et d’apprentissage. Il a souligné la flexibilité qu’il offrirait avec une application à tout programme qui combine les valeurs d’apprentissage traditionnelles avec les médias numériques. Offrant liberté et flexibilité, l’apprentissage mixte peut être efficace et sympathique avec le meilleur des deux mondes lorsqu’il passe de la salle de classe à l’Internet.

À l’échelle mondiale, l’apprentissage mixte est l’un des outils d’apprentissage les plus fréquemment adoptés car il libère les étudiants, les universitaires et les décideurs des restrictions des quatre murs d’une salle de classe. Dans un vaste pays comme l’Inde, l’apprentissage mixte permettra d’accéder aux meilleures universités d’enseignement dans les plus petites villes et villages, et favorisera la prochaine génération d’apprenants.

Coaching et mentorat

Dans l’enseignement en ligne, outre la diffusion virtuelle de contenu, il est tout aussi important d’aider les apprenants avec les meilleurs conseils professionnels au cours de leur progression de carrière. L’éducation ou edtech est un sous-ensemble d’un écosystème plus large de coaching, d’orientation et de mentorat et certains des acteurs se sont différenciés en tirant parti du moteur de livraison de contact humain en créant une couche solide de coaching et de mentorat.

Cela aide à dépasser les barrières géographiques et donne aux apprenants les meilleurs mentors et coachs, issus des meilleures universités et grandes entreprises.

L’auteur est MD & co-fondateur, upGrad

