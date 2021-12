2021, une année record pour l’ignifuge Lewandowski

27/12/2021 à 20h59 CET

X. Serrano

Robert Lewandowski et les fans de Bayern Munich Ils n’oublieront jamais 2021, l’année où l’attaquant polonais s’est imposé comme l’un des buteurs les plus anciens et les plus voraces de l’histoire. L’attaquant de Varsovie, qui a eu 33 ans le 21 août, a marqué 69 buts en 47 matches officiels avec l’équipe de Bavière en 2021.

Le meilleur score, loin devant les deux jeunes talents appelés à faire la différence dans les années à venir, Kylian Mbappé (43 buts en 53 matchs) et Erling Braut Haaland (43 buts en 43 matchs).

Sur le chemin de Gerd Müller

Le présent appartient toujours à Lewandowski. Le cas des Polonais mérite d’être étudié. Après avoir tout gagné avec lui Bayern, plongé dans ce qui devrait théoriquement être les derniers coups de sa carrière dans l’élite, l’attaquant enregistre les meilleurs chiffres depuis qu’il a signé pour l’entité bavaroise dès le Borussia Dortmund en 2014.

Lewandowski il a marqué 30 buts en 25 matchs jusqu’à présent cette saison. Si cette moyenne est maintenue, l’attaquant marquerait plus de buts que de matchs disputés pour la troisième saison consécutive après avoir signé 48 buts en 40 matchs la saison dernière et 55 buts en 47 matchs au cours de la saison 2019-2020. Les parcours précédents ont signé 40 buts en 47 matchs (2018-2019), 41 en 48 (2017-2018), 43 en 47 (2016-2017), 42 en 51 (2015-2016) et 25 en 49 (2014-2015) .

Cette cohérence et ce volume de notation ont permis Lewandowski battre en une seule année une série de records qui, pendant des décennies, semblaient impossibles à battre. La plupart d’entre eux, avec une autre légende du Bayern Munich et de la Bundesliga en tant que protagoniste, Gerd Muller.

Lewandowski il a dit au revoir à l’année en marquant devant lui Wolfsbourg son 43e but en championnat en 2021. L’international polonais a ainsi dépassé la barre Muller avait établi en 1972, avec 42 cibles.

Il faut remonter sept mois en arrière, jusqu’au 22 mai, pour se souvenir d’un autre jalon dans l’histoire de la Bundesliga avec les mêmes protagonistes. Avec son objectif de Augsbourg le dernier jour, le « 9 » actuel du Bayern a battu le record du plus grand nombre de buts dans une saison de championnat allemand (41), dépassant la marque qui Muller établi dans la campagne 1971-1972. Alimenté par le coup de poing dévastateur de Lewandowski, l’équipe bavaroise a remporté le championnat d’Allemagne la saison dernière et cette saison, elle aspire à nouveau à tous les titres.

Le Ballon d’Or, une épine au milieu

La seule taupe en 2021 Robert Lewandowski C’était l’amère deuxième place du Ballon d’Or, une récompense que Leo Messi a finalement décerné. Le Polonais croyait qu’il le méritait. D’autant plus après que la statuette de 2020, avec le Polonais comme grand candidat, a été laissée à l’abandon en raison de la pandémie.

À Lewandowski l’élimination de la Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, un éliminatoire qui justement n’a pas pu jouer à cause d’une blessure, et le mauvais rôle de Pologne en Eurocoupe. Bien que l’attaquant de Varsovie ait inscrit trois des quatre buts de son équipe dans le tournoi, il n’a pas pu éviter d’être éliminé en phase de groupes avec deux défaites et un nul. Une épine coincée.