2022 – Année à venir : la prescription technologique pour les soins de santé est la clé

Quatre technologies — informatique omniprésente, infrastructure cloud-to-edge, connectivité omniprésente et intelligence artificielle — apporteront de nouvelles solutions à nos plus grands défis



Par Nivruti Rai

Une vague d’innovations dans différents secteurs a marqué 2021 et elle a été tirée par une numérisation sans précédent, de grande envergure et accélérée par la pandémie. Pour des raisons évidentes, les soins de santé ont connu une transformation importante grâce à la création et à l’adoption de technologies. Le développement et la distribution de vaccins contre le coronavirus sont les plus remarquables, mais l’innovation en télésanté et le diagnostic à distance ont également modifié notre façon de penser le traitement.

L’Inde a l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde et la voie est tracée pour sa reprise économique. Cependant, nous pouvons nous attendre à voir des défis sur le chemin. Dans ce contexte, l’innovation technologique rapide sera absolument essentielle pour que l’économie continue sur sa lancée. En 2022, quatre superpuissances technologiques – informatique omniprésente, infrastructure cloud-to-edge, connectivité omniprésente et intelligence artificielle (IA) – apporteront de nouvelles solutions à nos plus grands défis. Les semi-conducteurs continueront d’alimenter cette transformation axée sur la technologie.

Voici quel impact nous pouvons nous attendre à ce que de telles innovations aient au cours de la prochaine année.

L’IA et les données transparentes cloud-to-edge démocratisent les soins de santé

L’IA rend les soins de santé plus connectés, abordables et personnalisés. De nouvelles avancées permettent aux cliniciens de collecter des données plus complètes et d’augmenter l’efficacité et la collaboration, tout en réduisant les coûts. Cela se produit en ce moment avec l’épidémie de la variante Omicron, car le séquençage du génome des personnes affectées est partagé sur des bases de données accessibles au public.

L’Inde a l’une des plus grandes populations diabétiques au monde, qui devrait atteindre 98 millions de cas d’ici 2030. La rétinopathie diabétique (RD) est l’une des principales causes de perte de vision chez les adultes. Avec l’IA, nous pouvons faire progresser le diagnostic de la RD avec le niveau de précision des humains et permettre également un traitement rapide. Une solution d’IA basée sur le cloud utilise des modèles d’apprentissage en profondeur pour identifier les conditions rétiniennes et détecter rapidement la DR. Cela aide les médecins à fournir des conseils instantanés aux patients.

En 2022, on peut s’attendre à une accélération de l’IA pour évaluer d’énormes volumes de données de santé à moindre coût. Cela couvre tout, des diagnostics plus précis du cancer à l’analyse prédictive. Le groupe de travail indien NASSCOM Covid-19 a utilisé l’IA pour fournir une plate-forme de réponse à une pandémie à l’échelle de la population aux gouvernements des États du Telangana et du Karnataka, en analysant des ensembles de données massifs pour guider les indicateurs Covid-19 afin de prévoir les épidémies et de gérer les soins plus efficacement.

Les véhicules pilotés par l’IA améliorent la sécurité routière et réduisent la pollution de l’air

Des technologies telles que l’IA joueront un rôle transformationnel en permettant des véhicules, des routes et des conducteurs plus intelligents et plus sûrs. Malheureusement, l’Inde enregistre chaque heure environ 17 décès dus à des accidents de la route. Des solutions innovantes basées sur les systèmes anticollision (CAS) et le système avancé d’assistance au conducteur (ADAS) peuvent réduire ces décès et permettre la sécurité routière en Inde.

En outre, les automobiles intelligentes, connectées du cloud à la périphérie et compatibles 5G ont le potentiel d’améliorer considérablement la qualité de l’air en Inde. Ensuite, les véhicules basés sur l’IA fournissant des données en temps réel sur le trafic, l’état des routes et les places de stationnement pourraient également réduire la consommation de carburant, réduire les temps de trajet quotidiens et rendre le stationnement plus efficace. Ces avantages combinés constitueraient une étape importante dans la réduction des émissions des véhicules et la réduction de la pollution atmosphérique dans les villes indiennes.

L’informatique neuromorphique imite la cognition humaine

En 2022, nous assisterons probablement au développement de la prochaine génération d’IA : l’informatique neuromorphique. En utilisant les connaissances des neurosciences pour imiter la cognition humaine dans les machines, lorsqu’elle est appliquée avec succès, l’informatique neuromorphique a le potentiel de créer des programmes qui peuvent simuler et même dépasser les capacités des humains.

L’Université nationale de Singapour a développé une peau artificielle qui permet aux robots de détecter le toucher 1 000 fois plus rapidement qu’un humain. Le système est si avancé qu’il peut identifier la forme, la texture et la dureté des objets 10 fois plus rapidement qu’un clin d’œil (c’est-à-dire 30 à 40 millisecondes). Les chercheurs pensent qu’à terme, ce travail pourrait améliorer l’interaction homme-robot, rendant plus réalisables les cas d’utilisation tels que les robots soignants et la chirurgie robotique automatisée.

Selon les données de l’OMS, en 2019, il y avait 9,28 médecins pour 10 000 habitants en Inde, contre 26,04 aux États-Unis. Les applications de santé de l’informatique neuromorphique seraient donc une bouée de sauvetage pour le système de santé en sous-effectif de l’Inde.

Les innovations technologiques enrichissent les vies et les moyens de subsistance

La technologie en elle-même est sans vie à moins qu’elle ne profite à la vie et aux moyens de subsistance de l’humanité. Et la technologie n’a jamais été aussi importante pour l’humanité qu’elle ne l’est aujourd’hui. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont véritablement existentiels et nous ne pouvons pas nous permettre de ralentir le rythme de l’innovation. Au cours de l’année à venir, alimentés par l’IA, l’infrastructure cloud-to-edge, la connectivité omniprésente et l’informatique omniprésente, nous pouvons appliquer une technologie véritablement révolutionnaire pour alimenter la reprise post-pandémique de l’Inde, augmenter l’efficacité, réduire la pollution et enrichir la vie des gens. .

L’auteur est chef de pays, Intel India & VP, Intel Foundry Services

