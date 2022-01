2022 – Année à venir : les investissements dans les compétences augmenteront de 15 %

La pandémie a appris aux employeurs l’importance d’avoir une main-d’œuvre polyvalente : Neeti Sharma, TeamLease EdTech



Alors que la majeure partie de l’année civile 2021 a été consacrée à la relance des entreprises, au milieu de cet objectif de retour à la normale, les entreprises ont poursuivi leurs investissements dans l’amélioration des compétences et le recyclage de leur main-d’œuvre. Neeti Sharma, présidente et cofondatrice de TeamLease EdTech, a expliqué à FE qu’en 2021, les investissements dans le perfectionnement des compétences avaient augmenté de 18 à 25 %. Les secteurs où ces investissements ont augmenté sont l’informatique, le commerce électronique, la logistique, BFSI, la pharmacie, l’edtech et l’ingénierie industrielle, entre autres.

« Les entreprises améliorent non seulement leurs compétences techniques/spécifiques au domaine, mais également les compétences générales/de communication/comportementales », a déclaré Sharma. « En fait, pour les postes de direction/gestion, l’accent était davantage mis sur l’amélioration de l’intelligence émotionnelle. »

Alors que d’un côté les entreprises ont reconnu l’importance d’investir dans les compétences, 2021 a également rendu l’apprentissage mixte plus acceptable. « Les compétences étaient largement ancrées dans les plateformes d’apprentissage numériques et ces interventions ont amélioré le processus d’apprentissage de 15 % et ont également amélioré la participation des apprenants de 20 %. L’apprentissage gamifié, l’IA et l’apprentissage machine deviennent de plus en plus répandus dans le processus de qualification », a ajouté Sharma. « En 2022, les investissements dans les compétences augmenteront encore de 12 à 15 %. La pandémie a appris aux employeurs l’importance d’avoir une main-d’œuvre polyvalente avec des compétences interchangeables, et donc les efforts pour améliorer les compétences seront plus forts dans les années à venir. »

Dans le même temps, certains défis doivent être relevés pour intensifier les compétences. « La majorité des entreprises, près d’environ 75 %, préfèrent toujours le modèle traditionnel de formation en classe », a déclaré Sharma. « Il y a un manque d’infrastructure numérique robuste dans le pays. Il faut des investissements ciblés dans ce domaine, car le numérique est la voie à suivre et l’apprentissage mixte numériquement intégré rend l’apprentissage accessible, rentable et interactif.

Elle a ajouté que pour renforcer davantage l’écosystème des compétences, nous avons également besoin de réformes politiques telles que l’inclusion des compétences professionnelles dans l’enseignement élémentaire/EES, davantage d’universités proposant des formations diplômantes (apprentissage sur le tas) et un assouplissement des directives UGC pour l’apprentissage mixte. .

