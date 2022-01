2022 – Année à venir : l’innovation et l’inclusion doivent aller de pair

Si 2021 était l’année des grandes démissions, alors 2022 devrait être l’année d’une montée en compétences massive. Cette augmentation des talents nécessite un effort combiné de la part des entreprises, des facilitateurs technologiques, des fournisseurs de solutions et du gouvernement



Par Debjani Ghosh

L’année dernière, nous avons vu tous les processus et systèmes organisationnels être remis en question, alors que la transformation numérique est devenue une priorité stratégique essentielle pour les entreprises indiennes. En fait, Gartner constate que les dépenses en TIC en Inde devraient totaliser 101,8 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2021. En repensant à 2021, presque tous les secteurs de l’économie numérique indienne ont connu une croissance multiple au cours de l’année.

Le secteur des startups et des produits en 2021 a attiré 36 milliards de dollars de financement, avec près de 40 licornes ajoutées. L’industrie des services technologiques devrait enregistrer une croissance à deux chiffres, mais plus important encore, le pivot sur l’orientation client, le domaine et l’innovation est en train de remodeler les services existants. Le secteur ER&D a été témoin d’une plus grande concentration sur l’innovation de produits et d’une augmentation des dépenses de R&D avec des produits définis par logiciel. Le secteur des PME, malgré le verrouillage, a pu établir des relations clients plus profondes et élargir ses offres. Ce qui a également été passionnant au cours de l’année, c’est la montée en puissance des plates-formes numériques publiques indiennes et l’échelle qu’elles ont pu obtenir : UPI enregistrant des transactions d’un milliard de dollars en un mois, CoWin gérant de manière transparente les 140 crores d’enregistrements, etc.

De plus, la transition vers la transformation numérique pour les entreprises et les gouvernements ne va que s’accélérer. Une étude NASSCOM avec McKinsey estime que les dépenses technologiques des entreprises atteindront 5 % des revenus d’ici 2025, soit une croissance de 2 % par rapport à 2020. C’est pourquoi il n’est pas exagéré de dire que le secteur technologique et numérique indien peut atteindre l’objectif d’un milliard de économique au cours des cinq prochaines années.

Comment le secteur évoluera-t-il vers cet objectif en 2022 ? Il y a certaines tendances que nous devons affiner en 2022 et d’autres que nous devons prioriser et faire évoluer. Il s’agit notamment de se concentrer uniquement sur les talents, de perfectionner le modèle de travail hybride, d’investir dans les produits et solutions DeepTech, de renforcer l’approche humaine avec la technologie et enfin, de revisiter la sécurité avec une optique « zéro confiance ».

Le talent restera la ressource la plus essentielle pour chaque organisation en 2022, soulignant la croissance de l’ensemble de l’industrie. Actuellement, la demande de compétences numériques en Inde est huit fois supérieure à ce qui est disponible et augmentera de 20 fois d’ici 2024. Cependant, cette augmentation des talents nécessite un effort combiné de la part des entreprises, des facilitateurs technologiques, des fournisseurs de solutions et du gouvernement, pour intégrer des changements fondamentaux dans stratégies de talents. Si 2021 était l’année des grandes démissions, alors 2022 devrait être l’année d’une montée en compétences massive.

Cet accent mis sur les talents incitera également l’industrie à perfectionner le modèle de travail hybride. En fait, perfectionner ce modèle sera en soi une sorte de réinvention pour l’industrie, car les dirigeants de toutes les fonctions devront revoir leurs méthodes de travail et incorporer la technologie pour améliorer ce que leurs équipes distribuées peuvent accomplir. En fin de compte, pour favoriser une plus grande orientation client et une plus grande valeur pour leur entreprise, les organisations continueront d’élaborer des politiques centrées sur l’employé. Cela peut stimuler la croissance de l’industrie dans les petites villes du pays et permettre à l’industrie de puiser dans des bassins de talents inexploités.

Le commerce social, le SaaS et les technologies cryptographiques faisaient partie des segments de croissance pour les startups en 2021 et continueront de croître à mesure que l’adoption numérique de l’Inde s’accélère. Cependant, 2022 est également susceptible de voir une accélération des start-ups deeptech indiennes, alors que davantage de startups arrivent à maturité avec des solutions technologiques avancées et résolvent des problèmes profonds pour le pays et les entreprises mondiales. Avec la mise en place de la mission nationale de santé numérique, les startups indiennes de deeptech peuvent créer des solutions de technologie de santé qui offrent un accès dans des environnements à faibles ressources et le font à grande échelle.

Les données, fil conducteur essentiel de toutes les technologies, continueront de croître en volume et en valeur, et attireront un nombre croissant de cyberattaques. Les organisations évolueront vers une stratégie de sécurité automatisée à confiance zéro qui ne suppose rien et qui est toujours prête à se protéger contre une attaque. Enfin, l’accent mis sur le développement durable sera essentiel pour le secteur de la technologie en 2022. Parler de la parole sur les émissions nettes zéro ou créer des solutions technologiques pour le développement durable sera essentiel pour se préparer à l’avenir.

L’ère d’aujourd’hui est marquée par la montée en puissance de géants de la technologie, de startups technologiques et d’entreprises qui deviennent des perturbateurs numériques et innovants qui réinventent tous les aspects de la collaboration, des affaires, du bien-être, des interactions et de la consommation. Alors que l’application innovante de la technologie est à l’origine de tous ces changements, j’espère que 2022 apportera l’importance de l’humain dans chacune de ces transformations. L’innovation technologique et l’inclusion doivent aller de pair et doivent être intégrées aux principes de conception de toute feuille de route de l’économie numérique.

À l’aube de la nouvelle année dans l’ombre d’une autre vague de Covid, alors que la nouvelle normalité continuera de changer et d’évoluer, l’importance de la technologie pour un impact durable devient plus réelle et continuera de nous faire avancer.

L’écrivain est président, NASSCOM. L’article est co-écrit par Sangeeta Gupta, SVP et directeur de la stratégie, NASSCOM

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.