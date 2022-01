2022 – Année à venir : mise en œuvre des réformes du secteur de l’éducation

Une mise en œuvre plus rapide des réformes en 2022 permettra à l’écosystème d’apprentissage d’améliorer les taux d’achèvement des cours de 25 % et de réduire les taux d’abandon de 20 % : Shantanu Rooj, TeamLease EdTech



Les deux dernières années ont été capitales pour le secteur de l’éducation avec la pandémie de Covid-19 accélérant la numérisation de l’apprentissage et la faisant progresser d’au moins une décennie. « Le passage soudain à l’apprentissage numérique a entraîné une croissance de 65 % du secteur de l’edtech et la création de près de 1 25 000 nouvelles opportunités d’emploi », a expliqué Shantanu Rooj, PDG et fondateur de TeamLease EdTech, à FE.

D’une part, des technologies telles que l’apprentissage basé sur le jeu, le ML et l’IA ont pris le devant de la scène et ont contribué à personnaliser et à améliorer le processus d’apprentissage et à renforcer l’engagement des apprenants, et d’autre part, de nombreuses réformes politiques nécessaires, telles que permettre aux universités de dispenser 40 % de leurs cours en ligne , l’augmentation des apprentissages diplômants (en permettant à toutes les universités de démarrer des programmes), 35 universités étant autorisées à lancer des programmes en ligne, l’introduction de la Banque académique de crédit, etc.

En 2022, a déclaré Rooj, le besoin de l’heure est de permettre une mise en œuvre plus rapide et transparente de ces réformes. « Des investissements sont nécessaires pour stimuler davantage l’adoption de la technologie et la création d’un écosystème d’apprentissage numérique plus solide. Un changement de paradigme en 2022 sera le rôle que joueront les universités en ligne dans la massification de l’enseignement supérieur et l’amélioration du taux brut de scolarisation », a-t-il déclaré.

« L’apprentissage diplômant, une solution crédible pour lutter contre les taux d’abandon flagrants en Inde, devrait améliorer l’employabilité des apprenants de plusieurs kilomètres au cours des cinq prochaines années. Avec la déréglementation appropriée et opportune du secteur et l’aide financière fournie aux institutions, l’écosystème d’apprentissage devrait s’améliorer de 45 %, l’infrastructure numérique devrait croître de 75 % et le secteur des technologies de l’information devrait croître de 80 %. »

