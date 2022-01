2022 : Année d’espoir pour le tourisme au Cachemire

En tweetant « Chaque fois que vous en avez l’occasion, visitez le Jammu-et-Cachemire [J&K] et assistez au festival pittoresque des tulipes. En plus des tulipes, vous ferez l’expérience de l’hospitalité chaleureuse des habitants de J&K », Modi a souligné le caractère unique du lieu et de ses habitants. Le tweet de Shah après la visite de J&K a également fait écho aux mêmes sentiments.

Par Farooq Wani

L’année dernière, le tourisme du Cachemire a trouvé des ambassadeurs de marque inhabituels en la personne du Premier ministre Narendra Modi et du ministre de l’Intérieur Amit Shah. En tweetant « Chaque fois que vous en avez l’occasion, visitez le Jammu-et-Cachemire [J&K] et assistez au festival pittoresque des tulipes. En plus des tulipes, vous ferez l’expérience de l’hospitalité chaleureuse des habitants de J&K », Modi a souligné le caractère unique du lieu et de ses habitants. Le tweet de Shah après la visite de J&K a également fait écho aux mêmes sentiments.

J&K a un potentiel touristique énorme et étant une industrie à forte intensité de main-d’œuvre, elle offre un très vaste champ d’emploi par rapport à d’autres entreprises. Étant une industrie multisectorielle, le tourisme offre également une grande variété d’emplois comme les directeurs d’hôtel, les réceptionnistes, les comptables, les commis, les guides, les agents de voyages, les chefs, le personnel d’entretien, les opérateurs de transport, etc. Le tourisme fournit une bonne subsistance à la population locale ainsi qu’à génère des recettes pour le Trésor public.

Le Jammu-et-Cachemire a connu la fréquentation touristique la plus élevée jamais enregistrée cette saison, en particulier pendant les mois de novembre et décembre en raison de la fièvre festive des célébrations de Noël et du nouvel an. Le taux d’occupation des hôtels a atteint un niveau record avec 2,5 personnes du lac visitant le Cachemire au cours de ces mois. Les premières chutes de neige ont également attiré un grand nombre de touristes à J&K en provenance d’autres régions de l’Inde et il semble que malgré les craintes de COVID, l’industrie du tourisme à J&K revient à la normale pour la première fois après une décennie. Par rapport à 4,1 lakh de fréquentation touristique l’année dernière, le Cachemire a déjà franchi la barre des six lakh cette année, car les côtes étrangères restent interdites en raison des restrictions liées au COVID.

Le gouvernement J&K mérite d’être dûment félicité pour n’avoir ménagé aucun effort dans la promotion du tourisme sur le territoire de l’Union. De nombreuses tournées de présentation sont organisées dans différentes parties du pays et à l’étranger, non seulement pour attirer les touristes, mais aussi pour offrir aux investisseurs potentiels la possibilité d’avoir un dialogue sur les opportunités d’investissement dans la région. Ces roadshows ont couvert des villes comme Mumbai, Hyderabad, Chennai, Ahmedabad et même Dubaï.

Le département du tourisme de J&K a également organisé le festival Jammu, le championnat de rafting, le carnaval de Noël à Gulmarg et Pahalgam, le carnaval d’hiver, le festival de la neige de Gulmarg, le festival Lohri et Mata Vaishno Devi Sangeet Sammelan dans le cadre de son calendrier d’activités. Ce large éventail de célébrations et d’activités a donné un élan certain au tourisme. Le gouvernement de JK fait la promotion de 75 nouveaux lieux touristiques en développant des installations complètes de manière intégrée avec des offres adéquates d’activités récréatives, de restaurants et de toilettes pour faciliter une compréhension plus approfondie et plus complète du patrimoine culturel et architectural de J&K.

Le magnat des affaires basé à Mumbai, Ajay Maheshvari, qui a récemment visité le Cachemire, a déclaré que la beauté l’avait fasciné de différentes manières, en particulier lorsqu’il neigeait abondamment.

L’introduction de vols directs en soirée a donné un coup de fouet au tourisme à J&K et les opérations de vols de nuit ont déjà commencé à l’aéroport de Srinagar ‘Sheikh Ul Alam’, permettant ainsi aux voyageurs d’entrer dans la vallée à tout moment de la journée. De plus, les vols directs en provenance de grandes villes comme Bangalore attireront davantage de visiteurs sur le territoire de l’Union. S’adressant à ce chroniqueur, directeur de Kashmir Tourism, le Dr GN Itoo a déclaré que la vallée visait un tel développement depuis longtemps, car les vols directs et en soirée aideront les voyageurs, en particulier les personnes occupées comme les hommes d’affaires, à gagner du temps. Il a déclaré que de tels vols augmenteraient l’afflux de touristes dans le territoire de l’Union.

Farooq Katroo, propriétaire de Best Travels (Travel Operator) et de Best View Resort (Group of House Boats) situé dans la zone dorée du lac Dal, a déclaré que les vols de nuit contribueraient considérablement à la croissance économique du Jammu-et-Cachemire, car le secteur du tourisme constitue le cœur de l’économie qui est l’une des composantes vitales de l’économie du Cachemire. Il a en outre déclaré: « Je n’ai jamais vu un afflux de touristes aussi important pendant le mois de décembre de toute ma vie. »

Le Cachemire était traditionnellement le lieu de tournage préféré des films de Bollywood jusqu’à ce que le militantisme y éclate il y a trois décennies. Cependant, les conditions s’améliorant de jour en jour, les cinéastes de Bollywood affichent à nouveau la volonté de retourner dans la vallée. Les actrices de télévision et de Bollywood Simran Sachdeva (Choti Sardarni) qui étaient en voyage au Cachemire pour tourner son album vidéo ont déclaré que « nous devons privilégier le Cachemire par rapport aux autres parties du monde pour le tournage de films. Il a des endroits merveilleux. Elle a également fait l’éloge de la gloire immaculée du Cachemire.

Le Centre et le gouvernement J&K, lors de la toute première « Conférence sur l’immobilier J&K » qui s’est tenue à Jammu, ont décidé d’ouvrir l’immobilier local pour « les résidences secondaires et les résidences d’été » à tous les citoyens du pays. Il s’agit d’un élan majeur pour attirer les investissements et d’une étape vers le développement, ce qui améliorera également les opportunités commerciales à J&K, en particulier dans le secteur du tourisme.

Sous la direction dynamique du lieutenant-gouverneur Manoj Sinha, les représentants du gouvernement s’efforcent de convaincre les chefs d’entreprise de Dubaï de devenir des acteurs de premier plan dans des secteurs clés tels que le tourisme et l’artisanat, ainsi que de profiter des opportunités d’investissement dans le territoire de l’Union. Dans ses efforts continus pour renforcer l’industrie de l’hôtellerie et du tourisme, le gouvernement J&K a signé un protocole d’accord avec la société pionnière de services financiers des Émirats arabes unis, Century Financial, qui investira 100 millions de dollars dans le territoire de l’Union. Cet investissement couvrira 3 hôtels et un complexe commercial et résidentiel au Jammu-et-Cachemire.

Beaucoup d’efforts sont déployés pour surmonter le chômage à J&K, ce qui conduit au mécontentement des jeunes et apparaît comme le plus grand obstacle à l’instauration d’une normalité complète dans la région. Fondamentalement, la qualification, l’entrepreneuriat et l’enseignement supérieur contribueraient grandement à stimuler l’emploi. Une approche ciblée avec les facteurs générateurs d’emplois étant les domaines de résultats clés (KRA) du gouvernement accumulerait des avantages maximum. La participation active de la population est de loin le facteur le plus important.

L’infrastructure continue d’être un maillon faible dans la chaîne du processus de développement. Alors que les routes principales sont bien tracées, les périphériques sont dans un état d’abandon. On sait que chaque année, de fortes chutes de neige font des ravages sur les routes, cependant, il faut trouver une solution au problème. Il y a aussi le problème de l’approvisionnement en électricité erratique et du manque d’autres équipements modernes. Le manque d’infrastructures est toujours dissuasif pour les visiteurs et plus tôt cette situation sera rectifiée, mieux ce sera. Une situation sécuritaire tendue n’est plus une excuse pour bloquer le mouvement dans cette direction, il est impératif pour le Cachemire d’assister à un lifting considérable au cas où le potentiel touristique et commercial serait pleinement exploité.

C’est le moment pour toutes les véritables parties prenantes qui ont le bien du Cachemire à l’esprit de se donner la main pour isoler ceux qui ont des desseins hostiles. C’est le moment d’être mature et de travailler à la consolidation des gains accumulés grâce à un travail acharné et à de grands sacrifices. J&K exige une contribution constructive et non de l’opportunisme. Rien ne peut être gagné en revivant ou en se lamentant sur un passé traumatisé d’une manière qui éclipse un avenir radieux. Au lieu de cela, il est temps de regarder vers l’avenir et de travailler pour un avenir radieux.

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, commentateur télévisé, analyste politique et chroniqueur. Courriel : farooqwani61@yahoo.co.in Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite ).

