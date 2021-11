2022 BRIT Awards pour supprimer les catégories sexospécifiques et ajouter de nouveaux genres

Les BRIT Awards supprimeront les catégories genrées pour la cérémonie 2022, qui aura lieu le 8 février à l’O2 avec le nouvel hôte Mo Gilligan.

Dirigés par le nouveau président et co-président de Polydor, Tom March, en collaboration avec le comité BRITs, les BRIT Awards de l’année prochaine avec Mastercard comprendront un certain nombre de changements. Il s’agit notamment de l’introduction de divers nouveaux trophées et de la suppression des récompenses masculines et féminines traditionnellement divisées, pour les catégories britannique et internationale. Ceux-ci seront remplacés par un seul prix de l’Artiste de l’année pour chacun.

« Il est important que les BRIT continuent d’évoluer et visent à être aussi inclusifs que possible », déclare March. «Cela semble tout à fait le bon moment pour célébrer les réalisations des artistes pour la musique qu’ils créent et le travail qu’ils font, quel que soit leur sexe.

Quatre prix du nouveau genre

« Je suis vraiment ravi de lancer quatre nouveaux prix de genre, qui créent encore plus d’opportunités pour les artistes d’être reconnus pour la musique brillante qu’ils créent et produisent, et donnent aux fans de musique la chance de s’impliquer et de voter pour soutenir leurs artistes et les aider pour gagner un BRIT. Le spectacle de 2022 s’annonce très bien, Mo va être un excellent hôte et je lui en suis reconnaissant avec [broadcasters] Claire [Amfo] et Maya [Jama] pour avoir fait partie des BRIT de cette année.

Le 42e spectacle présentera également un prix de l’auteur-compositeur de l’année et pas moins de quatre nouveaux trophées votés par le public britannique : Alternative/Rock Act, Hip-Hop/Grime/Rap Act, Dance Act et Pop Act. L’arrivée du comédien Gilligan marquera la première fois qu’une personne non blanche a accueilli les prix depuis 1994, lorsque RuPaul a co-présenté les BRIT avec Elton John.

La suppression des catégories de genre intervient après une pression considérable de l’industrie dans son ensemble, et notamment de l’artiste à succès Sam Smith, qui s’identifie comme non binaire et a donc été exclu des catégories de prix 2021. Les organisateurs affirment que les prix « mettront en valeur la gamme de styles musicaux qui ont produit certains des artistes les plus appréciés du Royaume-Uni et démontreront le creuset culturel diversifié pour lequel la musique britannique est connue ».

La liste complète des catégories pour les BRIT Awards 2022 est :

Artiste de l’année sponsorisé par YouTube Music

Groupe de l’année

BRITs Rising Star soutenu par BBC Radio 1

Meilleur nouvel artiste

Chanson de l’année avec Mastercard

Album Mastercard de l’année

Artiste international de l’année

Groupe international de l’année

Acte alternatif/rock

Acte Pop/R&B

Acte de danse

Acte Hip Hop/Rap/Grime