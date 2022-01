2022 commence par une journée «fantôme» dans la Ligue Endesa

01/01/2022 à 19:23 CET

La prolifération des cas de covid que l’on connaît sur tout le territoire espagnol Depuis des semaines, coïncidant avec l’émergence d’une variante de l’omicron aussi contagieuse qu’à peine grave, elle a sérieusement affecté la continuité des compétitions et la Ligue Endesa ne fait pas exception.

Axé comme toujours sur la préservation au maximum de la santé des joueurs, l’ACB a été contraint d’agir avec fermeté et de reporter pas plus et pas moins de huit des neuf réunions du premier jour de l’année, le 16.

A l’image et à la ressemblance de ce qui s’est passé ce samedi Real Madrid – Barça prévu ce dimanche au WiZink Center pour les points positifs dans les deux équipes, sept autres matchs attendent également une nouvelle date, ce qui compliquera le calendrier d’une manière très difficile à résoudre. À ce jour, le seul match qui a un laissez-passer gratuit est celui qui affrontera Valencia Basket et Gran Canaria ce lundi à La Fonteta (21h30).

Huit reports

En plus du visé Madrid-Barça, l’ACB a reporté sept autres matchs. Ainsi, la MoraBanc Andorra-BAXI Manresa ce dimanche a été reportée en raison des cas existants dans l’équipe de Bages, bien que la situation soit presque surmontée après avoir conduit à 13 cas (Andorran en a également sept). Dans le même temps, en ce premier dimanche matin de l’année, l’UCAM Murcia – Lenovo Tenerife ne se jouera pas non plus en raison des points positifs de l’équipe insulaire.

BAXI Manresa respire après avoir accumulé 13 cas

A 17h00 le dimanche Bitci Baskonia – Hereda San Pablo Burgos était prévu Dans un duel que les affaires de Vitoria ont pris de l’avance, alors que le premier jour de 2022 l’Unicaja – Casademont Saragosse (prévu dimanche à 18h00) a été suspendu en raison de la situation avec le covid aragonais.

Après avoir gagné à Burgos, la pandémie a touché un Coosur Real Betis qui ne pourra pas mesurer son amélioration ce dimanche dans un duel clé contre le Surne Bilbao Basket (prévu pour sept). L’apparition de nouveaux cas dans la boîte verte-noire Joventut – Urbas Fuenlabrada était « chargé » Dimanche soir (20h30) et le Monbus Obradoiro-Rio Breogán prévu ce lundi à 21h30 a été suspendu en raison de l’apparition de positifs dans l’équipe galicienne.

Sans oublier qu’aussi Le Barça serait en danger – BAXI Manresa (14e journée) et Joventut – Real Madrid (15e) et prévue en deuxième instance pour ce mardi, la situation en Ligue Endesa commence à être dramatique avec le 31 janvier comme nouvelle date limite pour départager les huit équipes classées pour la Copa del Rey.