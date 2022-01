2022 et au-delà : ouvrir la voie avec le phygital

Par Venguswamy Ramaswamy

La fracture numérique en Inde est devenue apparente avec la pandémie fermant les portes des établissements d’enseignement. Mais cela a conduit à une échelle d’innovation sans précédent pour relever les défis de l’inclusion dans l’éducation. De nombreuses nouvelles méthodes sont conçues, expérimentées et adoptées avec succès par les parties prenantes dans leur tentative d’offrir une éducation de haute qualité à tous. En gardant à l’esprit les réalités du terrain de l’Inde, le modèle « phygital » de prestation d’éducation à grande échelle peut être la bonne réponse. Le modèle tente d’intégrer de manière transparente les capacités numériques aux actifs physiques.

Ramkumar, qui vit dans un village près d’Asansol, l’un des centres miniers de charbon de l’Inde dans la campagne du Bengale occidental, a été déçu de ne pas avoir pu tenter l’un des prestigieux examens nationaux en raison de la pandémie actuelle et du manque de connectivité Internet. Heureusement, sa déception d’avoir été privée d’une opportunité de commencer une carrière a été de courte durée. Une équipe dédiée travaillant à l’inclusivité numérique a résolu son défi en lui fournissant une tablette équipée pour prendre ses réponses d’évaluation sans connectivité tout en réussissant à assurer le caractère sacré des évaluations à fort enjeu. Ram a connecté l’appareil au réseau 2 à 3 jours avant l’examen à un endroit proche de la communauté avec la disponibilité du réseau et a téléchargé le test, après quoi l’appareil a été configuré automatiquement. Le jour de l’examen, Ram a pu accéder à son test et donner ses réponses sur l’appareil sans connectivité. Il a soumis à l’heure désignée avec le reste des participants à travers le pays. Le système lui a permis de télécharger ses journaux et son flux vidéo en connectant l’appareil au réseau à proximité quelques jours après l’examen.

Ramkumar, dans ce cas, représente des millions de personnes en Inde dispersées dans des régions éloignées qui sont intégrées dans le courant dominant grâce au système de technologie numérique en comblant la fracture numérique par des moyens innovants. Les systèmes phygital ouvrent de nouvelles opportunités pour le secteur avec des prestataires innovants pour surmonter les contraintes imposées par le système et les pédagogies existants.

La question, si (seulement) le numérique est la voie à suivre, obtient une réponse dans l’exemple ci-dessus. La dynamique actuelle de la technologie phygital est propulsée par la compréhension parmi le gouvernement, les chercheurs, les décideurs politiques et les entreprises technologiques que l’Inde est loin d’être une nation inclusive. Ses habitants sont divisés en termes d’accès, d’abordabilité et de sensibilisation à la connexion numérique. L’aptitude à l’innovation dans le domaine de la technologie et de la bande passante est également alimentée par la prise de conscience que le retour à « l’ancienne normale » pourrait ne pas se produire de sitôt.

Le modèle d’éducation phygital combinera la force de la prestation physique telle que le travail pratique et le travail de projet avec des méthodes de prestation numériques telles que des conférences en direct, un apprentissage gamifié, une formation basée sur la simulation et plus encore. Nous devons créer un système où les étudiants n’ont pas seulement accès à des cours audiovisuels et à des livres électroniques, mais ont également accès à des appareils physiques et à des centres à proximité pour suivre une formation pratique ou apprendre quelque chose qui ne peut pas être appris en ligne, assis à la maison. L’évolution des technologies et des ressources phygital aidera les étudiants à poursuivre leurs études alors que la nation essaie de faire face à la pandémie. Ce modèle d’apprentissage mixte améliorera non seulement l’expérience d’apprentissage des étudiants, mais les encouragera également à explorer, à accéder à des ressources d’apprentissage ouvertes et à d’autres domaines d’apprentissage de manière indépendante, et à favoriser l’innovation.

Le processus de devenir phygital a démocratisé l’accès à l’éducation dans toutes les couches de la société. Un cas à noter est une initiative entreprise dans une école de filles à Pune où l’école n’a pas pu se connecter avec ses élèves pour les cours en ligne en raison de la connectivité. Le seul accès des étudiants à Internet était via les téléphones disponibles avec leurs pères qui étaient au travail pendant 10 à 12 heures chaque jour. Pour résoudre le problème, TCS iON a conçu un appareil intelligent qui pourrait fonctionner sans bande passante pour la journée. Les élèves ont utilisé l’appareil pour télécharger le contenu scolaire le matin avec l’aide du réseau mobile de leurs pères, puis accéder aux cours pendant les heures normales sans connexion Internet. L’appareil a été conçu de manière à ce que les étudiants ne ressentent pas la différence entre une session virtuelle téléchargée et une interaction en ligne en temps réel.

En plus d’être accessibles et abordables, les salles de classe phygital permettent aux enseignants de trouver des moyens innovants de transmettre des leçons aux élèves grâce à la réalité augmentée (AR) et à la réalité virtuelle (VR). Les établissements d’enseignement organisent également des événements tels que des collations et des spectacles à travers des expériences phygital pour les étudiants et autres parties prenantes.

L’apprentissage phygital peut permettre avec succès un taux d’alphabétisation plus élevé à travers l’Inde, favoriser l’auto-apprentissage, fournir un environnement à explorer et permettre aux apprenants plus d’autonomie sur leurs sujets. Les systèmes conçus pour fonctionner dans un environnement phygital aideront les élèves à poursuivre leurs études plus efficacement en intégrant l’apprentissage de l’école et de la maison pendant les périodes de pandémie et au-delà.

L’auteur est responsable mondial, TCS iON

