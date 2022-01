2022 : L’économie met les voiles avec des espoirs de croissance ; pandémie, les vents contraires inflationnistes demeurent

Au début de 2022, une série de développements, allant des annonces budgétaires à la poursuite des mesures de relance en passant par la politique monétaire, donneront le ton à l’économie nationale, qui devrait croître de plus de 9% au cours de l’exercice actuel se terminant en mars 2022.

Après avoir navigué sur les vagues turbulentes de la pandémie, l’économie indienne en reprise navigue désormais dans des eaux inexplorées de cas de coronavirus en hausse, de hausse des prix des matières premières et d’inflation, bien que le phare de la croissance durable reste visible. Au début de 2022, une série de développements, allant des annonces budgétaires à la poursuite des mesures de relance de la politique monétaire, donnera le ton à l’économie nationale, qui devrait croître de plus de 9 % au cours de l’exercice actuel se terminant en mars 2022.

La campagne de vaccination massive continue du pays et les doses de « précaution » commençant pour certaines catégories de personnes ce mois-ci fourniront un pare-feu contre tout pic brutal de cas de coronavirus au milieu de l’émergence de la variante Omicron. Les experts ont estimé que l’économie devrait connaître une forte reprise dans les mois à venir et même au-delà des niveaux d’avant COVID, à moins que la pandémie ne joue les trouble-fêtes. Au cours du trimestre d’avril à juin 2021, l’économie a enregistré une croissance énorme de 20,1%, mais elle est ensuite principalement due à l’effet de base en tant que PIB s’est contracté de 24,4 pour cent au cours de la période de l’année dernière. Néanmoins, une croissance de 8,4 pour cent au deuxième trimestre (juillet-septembre) était plus significative car elle indiquait une reprise soutenue.

Les exportations du pays ont repris ces derniers mois, ce qui est également un indicateur d’une reprise substantielle de l’économie. Le président de l’organisme industriel Ficci, Sanjiv Mehta, a déclaré qu’une croissance probable de plus de 9% au cours de l’exercice actuel se terminant en mars 2022 était bonne mais plus importante. serait « d’atteindre une croissance soutenue de huit pour cent sur une longue période de temps ». Une croissance soutenue est nécessaire pour accélérer la création d’emplois, éliminer la pauvreté et apporter la prospérité dans les zones rurales et semi-urbaines. Fitch a déclaré qu’il s’attend à ce que secteur des services pour afficher une lecture solide au milieu de la levée de la plupart des restrictions.

« Nous avons réduit nos prévisions de croissance du PIB pour l’exercice 22 (exercice se terminant en mars 2022) à 8,4 % (-0,3 pp). La dynamique de croissance du PIB devrait culminer au cours de l’exercice 23, à 10,3 % (+0,2 pp), stimulée par une reprise tirée par les consommateurs et l’atténuation des perturbations de l’offre », a déclaré l’agence de notation mondiale. Une politique monétaire accommodante de la Banque de réserve indienne ( RBI) a également joué un rôle clé dans la stimulation de l’ensemble des activités économiques.

Avec des tendances inflationnistes mondiales légèrement à la hausse, la durée pendant laquelle la RBI poursuivra sa politique monétaire relativement souple sera étroitement surveillée par les marchés. La Banque de réserve a maintenu les taux de prêt de référence ou les taux de pension inchangés depuis mai 2020. Entre autres, les taux d’intérêt bas ont donné un coup de pouce bien nécessaire à l’immobilier et à d’autres secteurs de l’économie.

« Le PIB réel de l’Inde a fortement rebondi au deuxième trimestre de 2021 à 222, atteignant une croissance de 8,4 % sur une base favorable et dépassant les estimations de la Banque de réserve de 7,9 %. Le niveau du PIB a dépassé celui du T2:2019-20 de 0,3% », selon une évaluation de la RBI. La reprise de la demande globale est restée généralisée dans les dépenses de consommation finale du gouvernement (GFCE), la formation brute de capital fixe (FBCF). ) et les exportations, a-t-il déclaré.

La banque centrale a noté que les dépenses de consommation finale privée (PFCE) ont également enregistré une légère hausse d’une année sur l’autre en raison d’une reprise plus rapide des services à forte intensité de contact et du rétablissement de la confiance des consommateurs. Les exportations indiennes ont continué d’enregistrer une reprise impressionnante, émergeant En tant que moteur clé de la trajectoire de croissance plus élevée, a déclaré la RBI. Avec de nombreuses incertitudes, le budget de l’Union en février ainsi que l’approche budgétaire du gouvernement et les plans ambitieux de monétisation des actifs traceront le chemin futur des réformes.

