2022 ‘MacBook’ et ‘iMac Pro’ pourraient aider Apple à simplifier sa stratégie de nommage

Apple pourrait chercher à simplifier la dénomination de ses gammes de produits, notamment avec le lancement d’un « MacBook » et d’un « iMac Pro » en 2022, selon de récentes rumeurs.



On pense qu’Apple se prépare à lancer cinq nouveaux Mac en 2022, dont un nouveau ‌iMac‌ haut de gamme, un MacBook Air repensé, un Mac mini mis à jour, un MacBook Pro d’entrée de gamme et un Mac Pro avec silicium Apple.

Alors que plusieurs rapports indiquent qu’Apple travaille sur un successeur direct du MacBook Air‌ de 2020, une récente rumeur du bailleur connu sous le nom de « Dylandkt » a affirmé que ce nouveau modèle pourrait ne pas être marqué comme le « ‌MacBook Air‌ ». Au lieu de cela, ce serait simplement le « MacBook ».

Ce ne serait pas la première fois qu’Apple propose un « MacBook ». La société a vendu un MacBook de 2006 à 2012, et à nouveau de 2015 à 2019. Le dernier modèle de MacBook 12 pouces offrait le même design à faible consommation, conique, centré sur USB-C et sans ventilateur que le ‌MacBook Air‌ suivant, donc ils étaient clairement positionnés comme des dispositifs similaires.

Ailleurs dans la gamme de produits, l’inverse peut se produire avec le iMac‌. Ces dernières années, Apple a vendu deux principaux modèles ‌iMac‌ : un modèle 21,5 pouces et un modèle 27 pouces plus puissant. Plus tôt cette année, le modèle 21,5 pouces a été remplacé par un tout nouveau modèle 24 pouces avec la puce M1. Le modèle 27 pouces n’a pas encore reçu de refonte ou de mise à jour avec du silicium Apple, mais une autre rumeur de Dylandkt prétend que le nouveau modèle pourrait en fait s’appeler le « ‌iMac‌ Pro ».

Apple proposait auparavant un iMac‌ Pro en gris sidéral à partir de 2017, en plus des deux autres modèles ‌iMac‌, mais la machine a été abandonnée au début de 2021. Le modèle haut de gamme ‌iMac‌ dont le lancement l’année prochaine devrait avoir un design différent, plus ports et des puces plus puissantes par rapport au modèle 24 pouces. Le surnom « ‌iMac‌ Pro » pourrait montrer plus clairement aux clients que le plus grand et haut de gamme ‌iMac‌ est une machine professionnelle qui est très différente de son petit frère, plutôt que d’appeler simplement les deux modèles le « ‌iMac‌ » comme les années précédentes.

Ces changements signifieraient qu’il y avait simplement le « MacBook » et le « MacBook Pro » en termes d’ordinateurs portables Apple, et les « ‌iMac‌ » et « ‌iMac‌ Pro » pour les ordinateurs de bureau tout-en-un Apple. Cela rapprocherait également le Mac de l’iPhone, où il n’y a principalement que « l’iPhone 13 » et « l’iPhone 13 Pro ».

En tant que machines qui devraient subir une refonte majeure, il semble plausible qu’Apple puisse utiliser le lancement du « MacBook » et du « ‌iMac‌ Pro » pour simplifier la dénomination de la gamme Mac. Apple a déjà envisagé de lancer une « Apple Watch Pro », mais il n’y a aucun signe de l’arrivée du label « Pro » sur l’Apple Watch pour 2022, même si un nouveau modèle avec un boîtier « robuste » conçu pour les sports et les environnements difficiles serait sur le chemin.

La gamme iPad, en revanche, reste une question ouverte en raison de l’importance de l’iPad Air, qui est proposé entre l’iPad d’entrée de gamme et l’iPad Pro haut de gamme, donc Apple pourrait encore avoir du chemin à parcourir avant il parvient à une cohérence dans la dénomination de ses principaux produits.