2022 pour voir une augmentation de l’adoption des chatbots, des embauches dans l’analyse de données, la croissance de la fintech : rapport

Alors que 2021 a été l’année de la reprise pour plusieurs industries au milieu de la pandémie de COVID-19, ce fut également une année de nombreuses premières, selon le rapport.



2021 étant l’année de la reprise, la demande d’embauche dans les secteurs technologiques tels que l’informatique, la banque, les services financiers et les assurances (BFSI), l’IA et l’apprentissage automatique continuera de croître en 2022.

Avec l’adoption rapide de la technologie dans les industries et les secteurs entièrement technologiques tels que l’informatique et le BFSI, le rôle de l’IA et de l’apprentissage automatique ne continuera de croître qu’en 2022, avec une augmentation significative de la demande de rôles connexes, selon un rapport de Monster.com, une société Quess.

L’adoption de la technologie dans tous les secteurs a redoublé tandis que de plus en plus d’entreprises transformaient leurs stratégies et objectifs organisationnels pour s’adapter à la nouvelle normalité.

Le besoin de qualification et de montée en compétences a atteint un nouveau sommet, avec un nombre croissant de recruteurs à la recherche de professionnels qualifiés, dans le sillage du Great Shuffle et de la crise de l’emploi en Inde.

« L’année 2021 a été définitivement une année de reprise. Alors que nous entrons dans la nouvelle année, nous sommes optimistes quant à l’idée d’ouvrir la voie à de meilleures opportunités d’emploi en 2022.

« L’avenir du travail est indépendant de l’emplacement et hybride, avec des initiatives de compétences accrues entreprises par les employeurs et les employés », a déclaré le PDG de Monster.com, Sekhar Garisa.

En outre, les principales industries technologiques telles que l’informatique, la fintech, le BFSI et la cryptographie continueront de prospérer avec des pics de demande de talents, a-t-il noté.

« La flexibilité des employés sera essentielle pour retenir les talents à l’avenir, et le Great Shuffle est un renforcement de la façon dont l’énorme demande sur le marché du travail ouvre la porte aux employés pour choisir la carrière de leur choix », a-t-il ajouté.

Les données sont pour la période de décembre 2021 par rapport à décembre 2020. Les données sur les tendances salariales sont à partir de décembre 2021.

Le rapport a en outre montré que la demande d’emplois en IA et en apprentissage automatique devrait augmenter et les rapports de l’industrie suggèrent en outre que les investissements en IA/apprentissage automatique en Inde continueront de croître chaque année à 33,49 % jusqu’en 2023.

Les chatbots devraient renforcer les services de support client afin d’améliorer l’engagement client et de plus en plus d’organisations adoptent des chatbots, qui devraient renforcer environ 45% des services de support client des organisations d’ici 2022, selon le rapport.

Les rôles dans l’apprentissage et le développement, les voyages, l’analyse des consommateurs et la formation de prospects connaîtront une augmentation de la demande à cet égard, a-t-il observé.

Il prévoit également qu’en 2022, le marché fintech indien en pleine expansion devrait devenir le troisième plus grand marché au monde d’ici 2025.

L’avenir offre des opportunités accrues de numérisation et d’adoption numérique dans l’ensemble du secteur, avec des perspectives positives pour la demande de talents dans le secteur, a-t-il noté.

En outre, il a déclaré que l’informatique indienne a continué d’embaucher tout au long de la pandémie et affichera des tendances similaires en 2022.

L’industrie informatique devrait croître de sept pour cent au cours de l’année en cours et devrait voir un ajout brut d’employés d’environ 4 50 000 au second semestre de l’exercice 22, a-t-il ajouté.

Les rôles de l’analyse des mégadonnées seront probablement les plus demandés en 2022, car les rôles en science des données, en cloud computing et en apprentissage automatique capturaient le plus le marché du recrutement en ligne, a-t-il déclaré.

La demande de main-d’œuvre qualifiée ou de professionnels adeptes des compétences numériques devrait connaître une augmentation dans des secteurs tels que BFSI et de nouveaux secteurs tels que la cryptographie, selon le rapport.

Les principales compétences que les organisations recherchent en 2022 sont la science des données, le cloud computing, l’intelligence artificielle, la blockchain et l’apprentissage automatique, a-t-il ajouté.

La demande de professionnels de la vente devrait également augmenter, en particulier dans des secteurs tels que la fintech, la vente au détail, le commerce électronique et le commerce social, a-t-il déclaré.

En outre, il a observé qu’un certain nombre d’employés préférant le travail à distance et rester dans leur ville natale, de plus en plus d’organisations envisagent de créer des bureaux plus petits dans des villes de niveau II ou d’utiliser des espaces de co-travail pour fournir aux employés de meilleures ressources et un meilleur accès à la technologie. .

Cela entraînera à son tour une demande accrue d’embauche dans les villes de niveau II au cours des prochains mois, a-t-il ajouté.

Le rapport indique que l’émergence continue de start-ups contribuera davantage à la demande de professionnels débutants dans tous les secteurs.

L’embauche de nouveaux arrivants a repris au cours des trois derniers mois de l’année et devrait augmenter considérablement en 2022, a-t-il ajouté.

