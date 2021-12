2022 pourrait bien être la plus grosse année de l’Apple Watch à ce jour

C’est vers la fin de l’année, et naturellement, cela signifie que l’équipe iMore réfléchit à ce que Apple a en réserve pour ses produits pour l’année à venir. Je vais me concentrer sur l’Apple Watch.

Après l’année qu’a eu Apple Watch en 2021, il sera probablement assez facile de dresser une liste des fonctionnalités que je veux. La meilleure Apple Watch sera toujours la montre la plus utilisable et la plus pratique, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient l’améliorer.

Je divise cela en deux sections; ce que je veux voir et ce que je m’attends à voir. Ce que je veux voir, c’est où je peux rêver grand et suggérer des changements que je souhaiterais peut-être mais qui pourraient ne pas être une attente réaliste. Ce que je m’attends à voir, c’est une estimation plus prudente de ce que nous pourrions réellement voir de l’Apple Watch en 2022.

Maintenant que 2021 est dans les livres, laissons tomber la prudence car nous devinons ce qui attend l’Apple Watch en 2022.

Ce que je veux voir d’Apple Watch en 2022

Refonte de l’Apple Watch

Je sais que l’année dernière, nous avons eu beaucoup de rumeurs sur une Apple Watch redessinée qui ne s’est jamais concrétisée, et je n’étais pas nécessairement super content de la direction que montraient les rumeurs, mais cela ne veut pas dire que je ne pense pas qu’un la refonte serait géniale.

L’Apple Watch n’a pas été considérablement repensée depuis sa création – en dehors de certaines augmentations de la taille du boîtier et de l’écran – donc un nouveau look pour l’Apple Watch ferait certainement tourner plus que quelques têtes. Je ne vais pas nécessairement deviner exactement ce que serait la refonte, mais quoi qu’il en soit, elle doit être plus ergonomique. Je ne veux pas qu’un gros bord carré frappe mon poignet lorsque je plie mon poignet en arrière et j’accueillerai tout design qui change cela.

watchOS 9 sera grand !

Source : Stephen Warwick / iMore

Je veux que watchOS soit une mise à jour beaucoup plus importante en 2022. Ce n’est pas comme si watchOS 8 était mauvais, au contraire, cela vous permet d’obtenir beaucoup plus d’accomplissements depuis votre poignet que jamais auparavant. Mais, il manquait de grandes fonctionnalités d’évasion que nous avons vues auparavant.

La surveillance de la glycémie, une application Mindfulness largement améliorée, un écran d’accueil repensé qui utilise mieux la nouvelle taille de l’Apple Watch Series 7, ne sont que quelques directions dans lesquelles je souhaite qu’Apple aille en 2022 avec son logiciel Apple Watch.

Dans tous les cas, je veux que watchOS 9 ait de nouvelles fonctionnalités qui facilitent la vie des gens et les aident à garder un esprit et un corps sains.

Apple Watch robuste

Mon dernier grand souhait est que nous voyions la rumeur Apple Watch Rugged. Je sais que c’est un marché plus petit, mais les personnes qui pratiquent des sports extrêmes aimeraient pouvoir suivre leurs sports de manière sûre et efficace, et Apple a certainement les moyens d’y parvenir.

Avant de le dire, oui, je sais que vous pouvez déjà acheter des étuis robustes pour votre Apple Watch, mais imaginez si une Apple Watch robuste a été conçue à partir de zéro avec une bien meilleure protection à l’esprit. La résistance à l’eau pourrait être augmentée, la conception pourrait être plus grande et plus volumineuse pour accueillir une batterie plus grosse, et oui, la montre Rugged Appel pourrait même être livrée avec différents capteurs qui sont meilleurs et qui permettent de suivre certains sports extrêmes.

Je pense vraiment que c’est un marché qui manque actuellement à Apple dans sa gamme, et cela pourrait être vraiment génial s’ils décident de s’y attaquer.

Ce que j’attends de voir

Apple Watch SE2

Source : Luke Filipowicz / iMore

J’adore l’Apple Watch SE. Il apporte une grande partie de l’utilité impressionnante de l’Apple Watch à un prix inférieur, ce qui, à mon avis, est si important pour un appareil qui a le potentiel de sauver des vies.

Un cycle de deux ans pour une actualisation de l’Apple Watch SE est un bon calendrier pour s’assurer que le produit reste pertinent et peut être mis à jour avec les dernières mises à jour logicielles et de sécurité. L’Apple Watch SE 2 comporterait probablement une mise à niveau du processeur de l’Apple Watch Series 7 (qui est le même que la série 6), mais serait probablement derrière l’Apple Watch Series 8.

Je ne pense pas que l’Apple Watch SE changerait autre chose qu’un changement de processeur et potentiellement une mise à niveau de la taille vers les nouvelles tailles de boîtier de 41 mm et 45 mm, mais même cela ne serait pas nécessaire pour faire de l’Apple Watch SE 2 un stellaire appareil.

watchOS 9 et Apple Watch Series 8 : surveillance de la glycémie

Bien que je veuille voir une énorme mise à jour et une mise à niveau en 2022, je pense qu’il est beaucoup plus réaliste de s’attendre à une grande nouvelle fonctionnalité. Je sais que les rumeurs qui l’entourent ont tendance à être au mieux nébuleuses, mais nous pouvons probablement supposer que la surveillance de la glycémie est en cours pour l’Apple Watch.

Si Apple parvient à mettre la surveillance de la glycémie dans l’Apple Watch Series 8, ce ne sera pas seulement un énorme accomplissement, cela signifiera probablement une toute nouvelle application et les interactions avec l’application Santé seront la seule grande fonctionnalité ajoutée à watchOS 9. C’est pour ne pas dire que certaines applications de base pourraient ne pas être repensées ou améliorées, mais je m’attends à ce que watchOS 9 se concentre fortement sur cette fonctionnalité.

En plus de cela, il est probable que la plupart des Apple Watch Series 8 concerneront également, car, à mon avis, de nouveaux capteurs devraient être conçus et intégrés à l’Apple Watch pour en faire une réalité. Encore une fois, je pense que cette réalisation serait si énorme que c’est la seule mise à niveau majeure que nous verrons pour l’Apple Watch Series 8.

Rendez-vous en 2022 !

Dans l’ensemble, 2021 a été une assez bonne année pour l’Apple Watch, et 2022 a le potentiel d’être encore meilleure ! Bonne année et à bientôt en 2022 !