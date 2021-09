2022 pourrait être l’heure du saut ou de la poussée pour Sebastian Vettel

Sebastian Vettel reste définitivement dans les parages pour la saison 2022, mais il semble que cela pourrait facilement être sa dernière sur la grille.

Murmures de Aston Martin ne voulant pas le garder pour l’année prochaine ont récemment été réduits au silence avec l’annonce que l’équipe britannique allait conserver sa composition actuelle du quadruple champion du monde et de Lance Stroll.

C’est un renouveau bien mérité pour l’Allemand après une première moitié de saison où il était sans doute le plus fort des deux pilotes et a montré qu’il pouvait encore piloter.

Les points forts de son passage dans le vert jusqu’à présent ont bien sûr été ses deux podiums – même si l’un d’entre eux lui a été retiré plus tard en raison d’une disqualification – et les deux excellents entraînements qu’il a livrés pour les sécuriser, les deux performances remontant aux années.

Ce qui a été tout aussi positif, c’est le fait que, même s’il n’a pas toujours été au niveau auquel il était à Bakou et à Budapest, il n’a pas eu de week-ends où il a été loin du rythme et a fait des erreurs comme il l’a fait. dans les derniers jours de son sort Ferrari.

Bien que cela ait été une année décente pour lui sur une base individuelle, on ne peut pas en dire autant de l’équipe dans son ensemble, qui est souvent passée de la troisième voiture la plus rapide en 2020 à la 7e place du championnat des constructeurs. .

Si la saison prochaine est un cas similaire, il est difficile de voir Vettel rester au-delà.

Lorsqu’il a été annoncé qu’il serait remplacé par Carlos Sainz chez Ferrari à la fin de la campagne 2020, beaucoup s’attendaient à ce qu’il prenne sa retraite cet hiver.

En fin de compte, il ne l’a pas fait, et pour une bonne raison – il voulait toujours se battre pour la victoire.

« J’ai toujours autant d’amour pour la Formule 1 et ma seule motivation est de courir en tête de la grille. Faire cela avec Aston Martin sera un immense privilège », a-t-il déclaré lors de l’annonce de son passage dans l’équipe britannique.

Compte tenu de leur force en 2020, il aurait espéré avoir la chance de le faire régulièrement cette saison, mais cela n’a pas été le cas, le chaos à venir étant la seule raison pour laquelle il a pu être près de l’avant à deux reprises.

Avec l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations l’année prochaine, ce n’est pas un gros problème, mais si la situation reste la même en 2022, ce sera le cas.

Clouer les changements généralisés mis en œuvre est confortablement la plus grande chance que les équipes de milieu de terrain aient eu à monter dans l’ordre depuis un certain temps, et elles n’en obtiendront pas un plus gros avant un bon moment après cela.

Gardant cela à l’esprit, si Aston Martin ne se place pas en tête du peloton la saison prochaine, ils n’auront probablement pas assez de chance de le faire tant que Vettel n’entrera pas – si ce n’est déjà dans – dans la quarantaine.

Dans un tel scénario, il faut se demander pourquoi l’Allemand choisirait de prolonger son séjour dans le sport au-delà de décembre prochain. Il ne serait pas en mesure de se battre à l’avant avec l’équipe avec laquelle il était, et il semble peu probable qu’une autre, meilleure, lui offre un siège compte tenu de son âge et de son coût.

Ainsi, ses options seraient de continuer à languir au milieu de terrain avec l’espoir d’un podium occasionnel, ou de l’appeler un jour et de faire ce qu’il veut en dehors du sport, que ce soit quelque chose à voir avec les causes environnementales qu’il devient de plus en plus passionné ou simplement passer plus de temps avec sa famille.

Il n’y a également aucune garantie que, si Aston Martin savait qu’ils ne seraient pas du côté des affaires pendant un certain temps, ils voudraient le garder.

Lawrence Stroll a constamment parlé de son désir de faire un jour son équipe championne du monde, et si atteindre cet objectif devenait un projet à plus long terme, avoir un pilote plus jeune qui s’y engagerait serait probablement plus préférable pour l’équipe que quelqu’un dans le crépuscule de leur carrière.

Le Canadien ne serait pas non plus à court d’options, avec l’impressionnante Pierre Gasly très probablement disponible et enthousiaste ainsi qu’un certain nombre de talents passionnants de la Formule 2.

En bref, il est probable que, si son équipe ne lui donne pas une voiture de pointe la saison prochaine, Vettel quittera le navire dans son ensemble plutôt que de rester dans la bataille du milieu de terrain pour les années à venir, et sinon, il pourrait bien être poussé.

En 2022, Vettel voudra en voir plus d’Aston Martin et, s’il a la voiture pour se rapprocher de l’avant du peloton, Aston Martin voudra en voir plus avant que ce partenariat ne se poursuive potentiellement en 2023.