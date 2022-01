2022 pourrait être une année décisive pour le stock du LCID

Démarrage de véhicule électrique Groupe lucide (NASDAQ :LCID) a connu des fluctuations folles ces derniers mois. Entre la mi-octobre et la mi-novembre, le cours de l’action LCID a plus que doublé avant de s’inverser rapidement et de chuter de plus de 30 % jusqu’à son plus bas de début décembre.

Source : ggTravelDiary / Shutterstock.com

La vente comprenait une baisse de 18% en une seule journée sur les nouvelles selon lesquelles la Securities and Exchange Commission des États-Unis enquêtait sur la fusion de la société d’acquisition à usage spécial de Lucid.

Pourtant, beaucoup pensent que l’entreprise est sur le point de devenir un concurrent clé dans la course aux véhicules électriques. Elle a déjà commencé la production en série, effectué les premières livraisons aux clients et agrandit son usine de fabrication.

Ainsi, alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle année, les investisseurs se demandent ce qui attend les actions LCID.

SAVS EV sous pression

Lucid Group a fait ses débuts en public fin juillet via une fusion inversée avec SPAC Churchill Capital Corp IV. Au milieu du battage médiatique croissant des véhicules électriques, l’offre publique initiale a permis de récolter un montant impressionnant de 4,4 milliards de dollars en espèces.

Cependant, ces derniers mois, la SEC a enquêté sur les fusions SPAC d’un certain nombre de sociétés de véhicules électriques. En plus de Lucid, d’autres sociétés prises dans le collimateur de la SEC incluent Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE), Canou (NASDAQ :GOEV) et Nicolas (NASDAQ :NKLA).

En conséquence, les actions de ces startups EV ont été sous pression ces dernières semaines. Décembre a également été un mois de baisse pour un certain nombre de fonds négociés en bourse qui se concentrent sur les SAVS. Par exemple, le FNB Defiance Next Gen SPAC dérivé (NYSEARCA :SPAK) a perdu environ 9% pour le mois.

Malgré le récent effondrement, les actions LCID ont rapporté plus de 50 % depuis leur introduction en bourse fin juillet. Et le marché des véhicules électriques représente une énorme opportunité de croissance.

Selon BloombergNEF, le nombre de véhicules électriques vendus dans le monde cette année devrait presque doubler à partir de 2020, atteignant un record de 6,3 millions d’unités. Pour l’avenir, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole a prédit dans ses perspectives pétrolières 2045 qu’il y aura près de 500 millions de véhicules électriques en circulation d’ici 2045, représentant près d’un cinquième de la flotte mondiale.

Lucid fait face à plusieurs défis

Le LCID a publié ses résultats du troisième trimestre le 15 novembre. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 232 000 $, en baisse de 30,5% par rapport au trimestre de l’année précédente, tandis que la perte nette s’élevait à 524,4 millions de dollars. Cependant, la société a terminé le trimestre avec une belle trésorerie de 4,8 milliards de dollars.

À la mi-novembre, Lucid avait reçu plus de 17 000 réservations pour sa berline Lucid Air. Pour répondre à la demande, la direction augmente la capacité de production de son usine de l’Arizona en ajoutant 2,85 millions de pieds carrés d’espace. Lucid vise à fabriquer 20 000 véhicules électriques l’année prochaine et un total de 90 000 véhicules d’ici la fin de 2023, y compris de nouveaux modèles tels que son premier SUV, le Gravity.

Bien que les investisseurs aient été enthousiasmés par les perspectives de croissance de Lucid, l’espace EV est très compétitif. En plus des chouchous des véhicules électriques comme Tesla (NASDAQ :TSLA) et Nio (NYSE :NIO), les constructeurs automobiles historiques tels que Moteur Ford (NYSE :F) et General Motors (NYSE :DG) font des percées significatives dans le domaine des véhicules électriques.

Compte tenu de la récente enquête de la SEC, ainsi que de l’absence d’une voie claire vers la rentabilité, Lucid fait face à plusieurs défis. La période de transition des prototypes à la production commerciale est généralement pleine de risques, ce qui pourrait entraîner une volatilité des stocks LCID.

Ainsi, un recul vers 35 $ ou même en dessous pourrait constituer un meilleur point d’entrée pour les investisseurs de croissance.

2 façons alternatives d’investir dans les actions LCID

Pour les investisseurs intéressés par les actions LCID mais cherchant un moyen de réduire les risques, permettez-moi de proposer deux stratégies alternatives.

Premièrement, il existe un certain nombre d’ETF qui offrent une exposition aux actions LCID, y compris le ETF iShares MSCI USA Size Factor (NYSEARCA :TAILLE), FNB VanEck sur l’énergie à faibles émissions de carbone (NYSEARCA :SMOG) et Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Actions (NYSEARCA :VOE).

Les lecteurs expérimentés dans les options pourraient également envisager de vendre des options de vente garanties en espèces. Cette stratégie peut être appropriée si vous êtes légèrement haussier ou neutre sur les actions LCID en ce moment.

La vente d’options de vente garanties en espèces génère un revenu car le vendeur reçoit une prime. Au moment où j’écris, l’action LCID se négocie autour de 38,30 $. Si vous avez vendu l’option d’exercice de 38 $ qui expire le 21 janvier, vous pourriez collecter environ 2,65 $ de prime. Par conséquent, le rendement maximum pour le vendeur le jour de l’expiration serait de 265 $, hors commissions et frais de négociation, si l’option expire sans valeur.

Si l’option de vente est dans la monnaie (ce qui signifie que l’action LCID est inférieure au prix d’exercice de 38 $) à tout moment avant ou à l’expiration le 21 janvier, cette option de vente peut être attribuée. Le vendeur serait alors obligé d’acheter 100 actions LCID au prix d’exercice de l’option de vente de 38 $ pour un total de 3 800 $ par contrat. Dans ce cas, le commerçant finit par posséder des actions LCID pour 35,35 $ par action, environ 8 % en dessous du prix actuel.

Si le vendeur de put se voit attribuer des actions, le risque maximum est similaire à celui de la détention d’actions (le stock pourrait théoriquement tomber à zéro) mais partiellement compensé par la prime reçue (265 $).

L’essentiel sur les actions LCID

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, beaucoup pensent que Lucid deviendra l’un des meilleurs concurrents de la course EV. Son Lucid Air a été nommée Voiture de l’année MotorTrend 2022, un honneur décerné à la Model S de Tesla en 2012.

Autre signe de bon augure pour l’exposition et la légitimité du constructeur de véhicules électriques, l’action LCID a été ajoutée au Nasdaq 100 indice le 13 décembre. Et la société a récemment levé 2,6 milliards de dollars à partir d’une «option de chaussures vertes» dans le cadre de l’offre de billets convertibles de premier rang, augmentant ainsi la liquidité.

D’une part, Lucid a des plans pour une large gamme de produits allant des SUV de luxe aux véhicules électriques moins chers et le tampon de trésorerie pour mener à bien ces plans. D’autre part, elle est confrontée à des risques commerciaux tels que des retards de production, des perturbations liées à la pénurie de semi-conducteurs et un ralentissement de la croissance économique.

Par conséquent, les investisseurs doivent garder un œil sur le sentiment et envisager d’acheter des actions LCID en cas de baisse ou d’employer une stratégie alternative comme la vente d’options de vente ou l’achat d’un ETF pour s’exposer au fabricant de véhicules électriques.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion d’investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également réussi les 3 niveaux de l’examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est pour le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.