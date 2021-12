2022 promet de poursuivre sur la lancée du Mac

Avec l’année presque dans le rétroviseur, l’attention sur le front Mac se tourne maintenant vers 2022. Comme 2020 et 2021 avant elle, la nouvelle année devrait être énorme pour tout ce qui concerne Mac, grâce à la transition continue vers le silicium d’Apple. Voici donc un aperçu de ce que je veux voir l’année prochaine – et de ce que nous aurons probablement.

iMac actualisé

Pendant des mois, les feuilles de thé avaient suggéré qu’Apple remplacerait bientôt le Mac 27 pouces par quelque chose de beaucoup plus grand, tout comme le modèle 24 pouces de cette année a remplacé l’iMac 21,5 pouces. Récemment, cependant, le moulin à rumeurs a considérablement changé. Il semble maintenant qu’Apple conservera son plus grand iMac à 27 pouces. De plus, malgré les rumeurs précédentes, le prochain iMac ne comportera pas de mini-LED, mais n’inclura à nouveau que l’écran LCD. Le nouveau modèle devrait également comporter quelques nouvelles couleurs et, bien sûr, du silicium Apple, qui retirera les iMac à processeur Intel.

Une rumeur persistante est qu’Apple présentera un tout nouvel iMac Pro. La version précédente, qui commençait à 5 000 $, a été retirée en mars 2021. Je ne suis pas convaincu qu’Apple suivra cette voie à nouveau, même si je ne serais pas surpris d’une manière ou d’une autre.

Quand s’y attendre: Très probablement, Apple annoncera le nouvel iMac en mars ou avril. La plus grande question laissée sans réponse est de savoir si la machine comportera les puces M1 Pro/M1 Max trouvées sur le MacBook Pro 2021 ou si elle sera la première à inclure un « M2 ». Si cela doit arriver, un nouvel iMac Pro sera probablement annoncé en même temps.

MacBook Air coloré

Source : Jon Prosser / RendesByIan

Le meilleur Mac pour la plupart des gens, le MacBook Air, devrait être remplacé au cours du premier semestre 2022. Le nouveau MacBook Air devrait être disponible en plusieurs couleurs, un facteur de forme mis à jour et presque certainement une puce « M2 ». Comme le MacBook Pro 2021, le nouveau MacBook Air devrait comporter plusieurs entrées et MagSafe.

Quand s’y attendre: Apple devrait dévoiler le prochain MacBook Air aux côtés du nouvel iMac. Et pourtant, beaucoup dépendra des problèmes d’approvisionnement. Mon pari : c’est le seul produit qu’Apple annoncera lors de la conférence mondiale des développeurs (WWDC) de l’année prochaine en juin.

Mac mini

Source : Jon Prosser x RendersbyIan

Le Mac mini rejoindra la gamme iMac en étant remanié pour se débarrasser d’Intel. En conséquence, nous verrons probablement une version gonflée du Mac mini qui comportera probablement un choix de puces M1 Pro ou M1 Max.

Quand s’y attendre: Nous pourrions voir un nouveau Mac mini arriver en juin à la WWDC, ou Apple pourrait attendre jusqu’à l’automne, date à laquelle chaque nouveau Mac mini de la dernière décennie a été annoncé.

Mac Pro

D’ici la fin de l’année, Apple devrait au moins annoncer une version Apple silicium du Mac Pro. Et pourtant, des rumeurs récentes suggèrent qu’il pourrait y avoir une autre offre basée sur Intel ici.

Quand s’y attendre: Je vais prendre des risques et prédire que le prochain Mac Pro recevra une annonce de la WWDC, bien que sa date de sortie ne soit peut-être pas avant la fin de l’année.

MacBook Pro 2022

Un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme pourrait remplacer le modèle 2020 13 pouces à l’automne 2022. Ce modèle inclura probablement quelques cloches et sifflets non présents sur le nouveau MacBook Air pour justifier son prix plus élevé. Le nouveau MacBook Pro sera probablement livré avec une puce « M2 » au prix d’environ 1 300 $ comme le modèle actuel.

Quand s’y attendre: octobre 2022 semble à peu près correct pour un nouveau modèle de MacBook Pro.

successeur de macOS Monterey

La prochaine version de macOS sera annoncée en juin et rendue publique en septembre ou octobre. Il est trop tôt pour dire en quoi cette version sera différente de macOS Monterey, mais elle devrait à nouveau rapprocher Mac et mobile. La version 2022 de macOS devrait être plus importante que macOS Monterey, mais toujours nulle part aussi substantielle que macOS Big Sur, qui a essentiellement changé le système d’exploitation Mac tel que nous le connaissions.

Ce qui ne changera pas

L’iMac 24 pouces 2021, le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces devraient rester en place encore un an et ne pas être remplacés en 2022. Un changement qui pourrait se produire est l’introduction d’une ou deux nouvelles couleurs pour l’iMac. L’ajout de nouvelles couleurs est un mouvement qu’Apple a souvent fait avec l’iMac il y a deux décennies et qui pourrait être répété ici.

Quels sont vos espoirs et vos rêves pour Mac en 2022 ? J’aimerais lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous! D’ici là, bon calcul !