2022 s’annonce glorieux pour les jeux tactiques sur Switch

Nintendo a déjà prévu un certain nombre de jeux de haut niveau pour Switch en 2022, et lorsque vous ajoutez des tiers au mélange, cela semble vraiment très excitant.

Un genre qui s’annonce particulièrement bien pour la période à venir est celui des jeux tactiques, en particulier les jeux de stratégie tactique au tour par tour. Pour moi, l’année à venir sur Switch semble être pleine de jeux portables dans un fauteuil confortable, prenant mon temps et ruminant sur des mouvements intelligents pour déjouer mes ennemis – comme un bon jeu d’échecs mais avec beaucoup de fantaisie et de jolis extra conception de jeu jetée autour des pièces.

Comme les jeux de tactique sont peut-être mon type préféré de nos jours – un reflet de l’âge et des réflexes émoussés dans les jeux de plateforme, peut-être – voici quelques titres Switch confirmés qui ont l’air plutôt merveilleux et se trouvent tout en haut de ma liste de souhaits 2022…

Stratégie Triangle – 4 mars 2022

De l’équipe qui nous a apporté le brillant Octopath Traveler, celui-ci adopte la même approche HD-2D qui a l’air fantastique sur le système de Nintendo (et ailleurs, bien sûr).

C’est un titre qui rappelle beaucoup les tactiques classiques de Final Fantasy, mais avec beaucoup de touches modernes et ce qui ressemble à des mécanismes narratifs et de choix intéressants. La démo a donné un aperçu très encourageant au début de l’année dernière, et avec divers ajustements et améliorations basés sur les commentaires des fans, je suis optimiste que ce sera un joyau.

Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp – Printemps 2022

Initialement prévu pour une sortie en décembre 2021, Nintendo et le développeur WayForward ont pris la décision de repousser cela au printemps 22 – avec une liste My Nintendo Store UK (qui est actuellement toujours en ligne) suggérant une arrivée le 8 avril.

Comme son nom l’indique clairement, cela combine le contenu des deux premiers jeux de la série, mais avec des visuels complètement retravaillés et frais et sans aucun doute d’autres améliorations de la qualité de vie. D’un point de vue personnel, c’est une série dont j’ai beaucoup entendu parler mais que je n’ai pas expérimentée, alors j’ai hâte d’essayer cette prise modernisée.

Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope – 2022

Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle était une collaboration surprise avec Ubisoft au début de Switch, mais le résultat final était formidable ; le DLC Donkey Kong Adventure était également un excellent ajout.

Avec certains aspects empruntés à des titres comme XCOM, il a néanmoins tracé sa propre voie avec des capacités intelligentes spécifiques aux personnages, ainsi que quelques rebondissements de Mario sur le mouvement et les attaques. C’est tout à fait charmant, et il y a peu de raisons d’être autre chose que très optimiste quant à ce que la suite peut offrir.

Tactiques de Metal Slug – 2022

Lorsque cela a été initialement révélé pour PC à l’été 2021, de nombreuses personnes, en particulier celles d’entre nous avec quelques cheveux gris sur la tête, réclamaient une version Switch. Sans surprise, l’éditeur Dotemu est obligeant, ce qui signifie que le Switch accueillera de nombreux titres d’action classiques de Metal Slug avec cette nouvelle tournure tactique.

Encore une fois, nous avons une perspective isométrique stylisée, mais avec le ton militaire loufoque de l’iconique IP. Cela a l’air magnifique, et les bandes-annonces jusqu’à présent indiquent également la perspective d’excellentes batailles de boss.

Soleils de minuit de Marvel – 2022

En tant que personne qui saute joyeusement dans et apprécie l’évasion idiote des jeux Marvel, c’est en haut de la liste en termes de titres attendus. Il a un pedigree avec le développement de Firaxis Games (bien connu pour la série XCOM), et son retard dans la seconde moitié de l’année (à l’origine, il était prévu pour mars) lui permettra, espérons-le, d’être entièrement peaufiné à l’arrivée.

Le concept, l’IP et la mécanique semblent attrayants, mon seul souci étant les performances sur Switch. Collection XCOM 2 peut être un peu rude sur le système de Nintendo, mais si celui-ci a prévu une version Switch dès le premier jour, il y aura, espérons-le, une optimisation solide.

Bien sûr, il y aura d’autres révélations de jeux à venir et sans aucun doute d’assez bons jeux de tactiques de stratégie indépendants / téléchargeables également. Sur la base de l’activité d’Intelligent Systems à l’ère de la 3DS, nous devons un autre Emblème du feu titre aussi, faisant suite à Fire Emblem de 2019: Three Houses, alors ce sera peut-être une surprise à apprécier en 2022.

Comme vous pouvez le voir, l’année à venir pourrait être formidable pour ce genre ; Faites-nous savoir ce que vous attendez avec impatience dans le sondage et les commentaires ci-dessous !