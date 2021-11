2022 sera l’année de la Volkswagen ID.5 : voilà ce que l’on sait | Moteur

La nouvelle Volkswagen ID.5 arrivera en 2022 avec une carrosserie de coupé, une habitabilité similaire à celle de l’ID.4 et une image plus dynamique. Il disposera de moteurs de 174, 204 et 299 ch.

C’est un électrique. C’est un SUV. De plus, c’est un SUV électrique. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner, n’est-ce pas ? je vous présente nouvelle Volkswagen ID.5, le troisième produit de la gamme ID qui va révolutionner le marché quand j’arrive en 2022.

Qu’ils aient raison ou non, la vérité est que tout électrique volkswagen ils deviennent, pour le meilleur ou pour le pire, une sorte d’étalon auquel tous les modèles finissent par être comparés. Par exemple, le Cupra Born (lire la preuve ici) que j’aime mieux que l’ID.3. La Skoda Enyaq menace sérieusement l’ID.4. Et donc.

Pour en revenir à la nouvelle Volkswagen ID.5, il s’agit de une version de l’ID.4 qui utilise la même plateforme pour véhicules électriques que ses frères de marque : le MEB. Cela signifie qu’il a certaines choses qui ne varient pas, comme l’emplacement des batteries entre les roues, l’empattement de 2,77 mètres ou l’utilisation de commutateurs tactiles à l’intérieur.

À l’extérieur, la chose la plus évidente est la ligne de coupé. Oui, la chute de l’arrière est importante, mais de Wolfsburg ils assurent qu’il n’a que 12 mm de hauteur libre en moins que dans l’ID.4 (en voici la preuve).

La vérité est que je ne suis pas mal derrière là-bas. J’ai de l’espace pour les jambes, la calotte est modérément éloignée de la garniture supérieure et j’apprécie généralement une bonne visibilité.

Je saute sur les places avant et la nouvelle Volkswagen ID.5 qui arrivera en 2022 me montre qu’il y a peu de nouvelles ici. Et je ne pense pas que ce soit mauvais. La conception du tableau de bord maintient des lignes horizontales et il n’y a pas de console centrale, donc le sentiment de soulagement en voyant cette zone dégagée est important.

Installé sur les sièges en matériaux recyclés, ce que je vois m’est très familier. L’écran de 5,3 pouces apparaît derrière le volant habituel sur les modèles MEB avec le sélecteur de vitesses situé à droite.

De plus, le volant avec les boutons tactiles est identique et il en va de même de l’écran central de 12 pouces, qui est de cette taille dans toutes les finitions.

De là, tout le système est contrôlé et, comme pour le reste des modèles, il faut s’habituer à le faire fonctionner avec des boutons tactiles et un menu de contrôle qui vous oblige à quitter la route des yeux plus qu’il n’est souhaitable.

Les choses du futur, qui ont aussi leur côté positif : la technologie qui vous facilite la vie existe aussi. Par exemple, il y a des phares sont des led matriciels, connectivité Car2x, HUD avec réalité augmentée (bien que j’aie mes réserves sur la véritable utilité de cela)…

La Volkswagen ID.5 arrivera sous la forme de trois versions. Votre batterie sera toujours de 77 kWh, mais il y aura trois niveaux de puissance :

ID.5 Pro : 174 ch ID.5 Pro Performance : 204 ch ID.5 GTX : 299 ch

Les ID.5 de 174 CV atteindra 520 km d’autonomie avec une seule charge, selon WLTP et accélère de 0 à 100 km/h en 10.4. Dans le cas de la version 204 ch, il est également capable de parcourir 520 km avec une batterie pleine, mais dans ce cas il passe de 0 à 100 en deux secondes : il marque un temps de 8,4.

Ces deux modèles ont un moteur électrique situé sur l’essieu arrière et ils sont propulsion. Avec l’unité de commande, l’hélice marque un poids à l’échelle de seulement 90 kg, de sorte que sa masse n’affecte pas la conduite.

Dans le cas de la plus sportive ID.5, la GTXEn dehors de ce groupe motopropulseur il y en a un autre sur l’essieu avant de 109 ch, on parle donc d’un modèle à transmission intégrale qui se permet le luxe de faire le 0 à 100 km/h en 6,3 secondes (c’est 0, 1s plus lent que ID.4 GTX).

Dans cette dernière version, Outre les modes de conduite habituels, un autre apparaît. Traction, qui maintient les deux moteurs en marche à tout moment (comme en mode Sport), mais active une courbe de puissance différente pour la croisière à basse vitesse sur un terrain accidenté.

L’avantage des modèles 4×4 électriques est qu’ils sont beaucoup plus rapides que les modèles à combustion, puisque les unités de contrôle sont chargées de gérer la répartition du couple sur chaque axe, ce qui la rend beaucoup plus rapide et efficace.

En termes de technologie, la Volkswagen ID.5 qui arrive en 2022 le fait avec un nouveau matériel plus rapide et avec une meilleure puissance de calcul pour un fonctionnement plus fluide.

Il publie également la version 3.0 du logiciel et est capable de recevoir des mises à jour OTA (via le réseau GSM, bien qu’il ne s’agisse pas de la 5G) pour rester à jour à tout moment.

En fait, cette version 3.0 améliore certaines fonctionnalités. Par exemple, la commande vocale est plus aboutie et la possibilité de parking automatisé apparaît (mémorise jusqu’à 50 mètres de manœuvres)

Et surtout, très important dans un électrique, il améliore la capacité de charge. Les ID.5 arrivent avec jusqu’à 135 kW, soit 10 de plus qu’avant, vous gagnerez donc neuf minutes en passant de 20 à 80%. D’ailleurs, cette évolution arrivera via une mise à jour sans fil à tous les identifiants qui circulent déjà.

L’ID.5 2022 arrivera en Espagne au début de 2022 et il le fera à un prix nettement plus élevé que l’ID.4. D’abord les ID.5 de 174 et 204 CV arriveront et un peu plus tard la version GTX.

Cet article a été publié sur Top Gear par Luis Guisado.