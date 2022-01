2022 sera-t-il réellement l’année où le casque VR/AR d’Apple deviendra réalité ?

Cela fait des années qu’Apple est entré dans une nouvelle catégorie de produits avec l’Apple Watch. Cette année, nous semblons être à nouveau sur le point de dévoiler le prochain grand produit. Si les rapports d’analystes et les rumeurs se concrétisent, nous devrions voir le premier produit de la vision de réalité virtuelle/réalité augmentée d’Apple prendre vie en 2022.

Course entre VR/AR et Apple Car

Tout comme les rumeurs « iWatch » qui ont précédé septembre 2014, ce n’est un secret pour personne qu’Apple a de nouveaux produits en développement qui n’attendent que d’être révélés. OK, peut-être pas encore en train d’attendre, mais nous approchons certainement au moins d’un aperçu de quelque chose sur lequel on travaille depuis un moment maintenant.

Sera-ce le projet Apple Car dont la rumeur est longue et parfois confuse, ou verrons-nous d’abord une forme de lunettes AR/VR ? Ce dernier est sans doute moins complexe et plus convivial pour les consommateurs de masse. Cela ne veut pas dire que nous ne verrons pas une forme de taxi autonome d’Apple au cours de cette décennie, mais la feuille de route des casques de la société semble plus définie pour le moment.

Des maquettes à un hit des vacances ?

Que vous vous intéressiez ou non au fait qu’Apple fabrique une sorte de lunettes de réalité virtuelle ou de lunettes de réalité augmentée, nous pouvons tous pousser un soupir de soulagement lorsque nous pouvons passer des rendus voyants au matériel réel.

Ensuite, nous pouvons décider si la contribution d’Apple à la catégorie de produits est réellement quelque chose que le public voudra. Lorsque Steve Jobs a révélé l’iPhone d’origine il y a près de 15 ans, le fondateur d’Apple a présenté le produit comme trois éléments : un iPod, un téléphone et un communicateur Internet.

Apple de Tim Cook a adopté une approche similaire en plaidant en faveur de l’Apple Watch. L’« appareil le plus personnel de tous les temps » visait à être une montre précise et personnalisable, un moyen intime de se connecter et de communiquer, et un compagnon complet de santé et de remise en forme.

Les reportages de Bloomberg prévoient déjà quelles sont les trois caractéristiques des mâts de tente qui constitueront le pitch d’Apple pour son casque de réalité mixte : les jeux, la consommation de médias et la communication. Cependant, Apple ne sera pas la première entreprise technologique à commercialiser un casque de réalité mixte, alors comment l’entreprise rendra-t-elle son argument convaincant ?

Apple nous vendra probablement sa solution VR/AR plus facile à utiliser, étroitement intégrée à l’iPhone et axée sur la confidentialité.

Apple voudra peut-être comparer sa solution à l’Oculus Quest 2, un achat populaire de Noël 2021 sur Facebook… euh Meta… qui nécessite un compte Facebook pour y accéder. (La comparaison porterait certainement sur l’expérience, et non sur le prix étant donné le prix de 1 000 $ annoncé pour Apple.)

Apple excelle à rendre les expériences d’intégration plus faciles et les interfaces utilisateur plus accessibles, et nous avons déjà entendu des rumeurs sur la façon dont le casque d’Apple pourrait être contrôlé.

Il dispose également d’un verrou sur iMessage, FaceTime et l’App Store avec l’aimable autorisation de l’iPhone. Pour les développeurs, ARKit mûrit chaque année pour être utilisé dans des applications qui utilisent déjà l’iPhone et l’iPad pour des expériences de réalité augmentée.

Maintenant quoi?

Pour l’instant, je suis très sceptique quant à l’idée de profiter ou de bénéficier d’une expérience de réalité mixte qui me saute aux yeux. Je m’attends également à être ému par le marketing d’Apple et très curieux au sujet du nouvel Apple Thing lorsqu’il se matérialisera.

Il me reste deux questions : verrons-nous le premier aperçu lors de la keynote d’Apple à la WWDC en juin, et Tim Cook abandonnera-t-il la ligne classique « Encore une chose… » ? Quoi qu’il en soit, cela pourrait être la première révélation de casque de réalité mixte qui n’utilise pas l’expression métaverse en 2022.

