2022 stimulera la physique quantique et l’exploration spatiale

01/02/2022

Act à 10h52 CET

Rédaction T21

L’année 2022 sera importante pour la physique quantique, avec le redémarrage des activités du Large Hadron Collider au CERN, ainsi que pour l’exploration spatiale, qui non seulement nous rapprochera de la Lune et de Mars, mais fera également planter une sonde suicide. contre un astéroïde lointain.

La revue Nature avance que l’année qui commence maintenant promet des avancées significatives dans le domaine de la Physique et de l’exploration spatiale.

Il note qu’après un arrêt de plusieurs années et d’importants travaux de maintenance, le Grand collisionneur de hadrons (LHC) devrait redémarrer ses opérations au CERN, le laboratoire européen de physique des particules situé à l’extérieur de Genève, en juin, en Suisse.

Les principales expériences LHC, ATLAS et CMS, ont été mises à jour et étendues avec des couches supplémentaires de composants de détecteur. Cela leur permettra de collecter plus de données sur les 40 millions de collisions de protons que chacun d’eux produit chaque seconde, note le magazine.

Le Grand collisionneur de hadrons revient en 2022. | CNRS

Ondes gravitationnelles

Et après leurs propres mises à jour, les quatre détecteurs d’ondes gravitationnelles du monde – un au Japon, un en Italie et deux aux États-Unis – commenceront également une nouvelle série d’observations en décembre 2022.

De plus, ajoute le magazine, à la Michigan State University à East Lansing, l’installation de faisceau d’isotopes rares devrait commencer ses opérations au début de la nouvelle année.

L’accélérateur à plusieurs étages vise à synthétiser des milliers de nouveaux isotopes d’éléments connus et étudiera la structure nucléaire et la physique des étoiles à neutrons et des explosions de supernova.

Missions lunaires

Le magazine se démarque car le deuxième domaine scientifique pertinent de la nouvelle année sera l’espace.

Rappelons qu’une véritable armada d’orbiteurs et d’atterrisseurs d’agences spatiales et d’entreprises privées est prévue cette année pour la Lune.

La NASA lancera l’orbiteur Artemis I dans le cadre du premier test de système de lancement tant attendu qui ramènera éventuellement les astronautes à la surface de la Lune.

Alunissage collectif

De même, l’orbiteur CAPSTONE de l’agence américaine réalisera des expériences en préparation de Gateway, la première station spatiale à orbiter autour de la Lune.

La troisième mission lunaire indienne, Chandrayaan-3, vise à être la première à effectuer un atterrissage en douceur (qui n’endommage pas le vaisseau spatial) et emportera son propre rover.

Le Japon tentera également son premier atterrissage en douceur sur la Lune, avec la mission SLIM, ainsi que de mettre un robot transformable à sa surface, afin de préparer le déploiement d’un futur rover habité, qui arriverait sur notre satellite en 2029.

De son côté, la Russie vise à raviver la gloire du programme lunaire soviétique avec l’atterrisseur Luna 25. Le Korea Pathfinder Lunar Orbiter inaugurera la propre exploration lunaire de la Corée du Sud.

Vers Mars et au-delà

En 2022, nous progresserons également dans la connaissance et la terraformation de Mars, en vue d’envoyer plus tard les premières expéditions humaines.

Un voyage spatial épique sera la mission conjointe russo-européenne ExoMars, qui devrait décoller en septembre et conduira le rover Rosalind Franklin de l’Agence spatiale européenne sur Mars, où il cherchera des signes de vie passée.

Le lancement était initialement prévu pour 2020, mais a été retardé en partie en raison de problèmes avec les parachutes nécessaires pour atterrir en toute sécurité.

La Chine, qui espère envoyer des gens sur Mars en 2033, prévoit cette année d’achever sa station spatiale, Tiangong, et a préparé plus de 1 000 expériences pour ce faire, allant de l’observation astronomique et de la Terre aux effets de la microgravité et de la gravité. dans la croissance bactérienne.

La sonde suicide DART de la NASA. | NASA / JHUAPL / Steve Gribben

Les astéroïdes, le souci

Les astéroïdes ne seront pas sans nouvelles en 2022 : la mission Psyche de la NASA sera lancée en août pour explorer un étrange astéroïde dominé par les métaux qui aurait pu autrefois faire partie du noyau d’une planète morte depuis longtemps.

La sonde Suicide Probe (DART) de la NASA devrait également toucher sa cible d’astéroïdes cette nouvelle année, dans l’espoir de s’y écraser et de découvrir ce qu’il faudrait pour lancer une dangereuse roche spatiale hors d’une trajectoire qui conduirait à sa collision avec la Terre.

Et de nouvelles perspectives

De nouveaux développements sont attendus cette année du télescope spatial James Webb de la NASA, le successeur de Hubble, finalement lancé dans l’espace le 25 décembre.

JWST est chargé de reconstituer l’histoire ancienne de l’univers en utilisant son instrumentation puissante et sensible pour voir la lumière de certaines des premières galaxies de l’univers et couper à travers la poussière pour voir les étoiles nouveau-nées.

Le télescope spatial devrait également analyser les atmosphères de planètes extraterrestres lointaines.

Les astronomes et les planétologues se sont donné pour priorité pour cette décennie de trouver un jumeau potentiel de la Terre en orbite autour d’une étoile comme le Soleil. Nous sommes sur la bonne voie, et 2022 pourrait révéler quelque chose à ce sujet.