2022 va être une excellente année pour l’iPhone, voici pourquoi.

L’iPhone 13 est actuellement le meilleur iPhone d’Apple, mais offre des mises à niveau assez incrémentielles par rapport à l’iPhone 12. Si vous avez ignoré l’iPhone de cette année, l’iPhone 14 de 2022 commence à ressembler à une excellente excuse pour mettre à niveau – mais sachez que nous attendons une nouvelle passionnante conception qui sera un grand écart par rapport au modèle actuel.

Les eaux sont quelque peu brouillées dans la mesure où Apple devrait dévoiler un nouveau modèle d’iPhone SE l’année prochaine. Prévu pour le premier trimestre, nous nous attendons à ce qu’Apple ajoute la 5G à son iPhone très populaire, petit et abordable, un mouvement qu’un analyste a récemment prédit pourrait faire qu’un milliard d’utilisateurs d’Android quittent l’écosystème pour l’iPhone. Ne comptez pas là-dessus.

L’iPhone SE bénéficiera d’une mise à niveau

La vérité est que j’appréhende un peu l’iPhone SE. Nous savons qu’il s’en vient, mais nous ne savons pas trop quoi. Comme je l’ai dit, nous pourrions obtenir une simple mise à jour de l’iPhone SE que nous avons actuellement, même facteur de forme, meilleur processeur, 5G. Nous pourrions également obtenir une version « Plus » plus grande de la SE. N’oubliez pas que l’iPhone SE n’est que l’iPhone 8 en termes de conception physique, donc le modèle d’un modèle plus est déjà en place.

Quoi qu’il en soit, je ne suis pas enthousiasmé par ce téléphone, mais pour Apple, c’est probablement une bonne chose. Je pense que l’iPhone SE dans son état actuel commence vraiment à vieillir lorsqu’il est opposé à la nouvelle gamme d’iPhone d’Apple. L’ancien design du menton et du front, complété par un Touch ID et un bouton d’accueil, me rappelle l’antiquité. Pourtant, nous savons que l’iPhone SE est immensément populaire auprès des clients Apple ; de nombreuses personnes préfèrent Touch ID à Face ID et beaucoup préfèrent également le design arrondi du SE aux bords durs des iPhone 12 et 13.

Je pense que le SE devrait avoir un certain succès là où Apple a échoué avec les deux précédents iPhones « minI ». Apple voulait offrir aux gens un facteur de forme plus petit et un prix moins cher, cependant, en vérité, la batterie du mini iPhone n’était tout simplement jamais suffisante pour prendre en charge toutes les fonctionnalités de l’iPhone 12 et 13 qui l’accompagnent ; à savoir le processeur spice, la 5G et la caméra puissante.

Si nous obtenons un SE au début de l’année prochaine (et cela semble très probable), ce nouvel appareil pourrait bien être l’un des meilleurs iPhones qu’Apple ait jamais fait.

Le nouveau SE devrait disposer d’un nouveau processeur et d’améliorations de l’appareil photo, ainsi que de la 5G. Mais Apple tiendra à ne pas dépasser le prix abordable qui rend le SE actuel si populaire (les prix commencent actuellement à 399 $), du moins pas de manière significative. C’est le prix de l’iPhone SE, plus que tout, qui le distingue du reste de la gamme iPhone.

Si vous êtes un utilisateur Apple le plus récent et le plus performant comme moi, vous ne vous souciez probablement pas de l’iPhone SE, mais ce n’est pas grave. J’appelle souvent l’iPhone SE « le téléphone que j’achèterais pour ma mère » si je pensais qu’elle avait besoin d’une mise à niveau, car cela lui garantit la continuité et la facilité d’utilisation en tant qu’utilisateur actuel d’iPhone, et cela ne fera pas sauter la banque.

L’iPhone SE devrait être une mise à niveau bienvenue pour de nombreux utilisateurs d’iPhone au début de l’année prochaine.

L’iPhone 14 fera ses débuts

Nous le disons probablement tous les deux ans, mais l’iPhone 14 s’annonce vraiment comme un énorme bond en avant pour l’iPhone. Comme je l’ai mentionné dans mon bilan de l’année 2021 pour iPhone, le processeur du téléphone est devenu un non-problème simplement parce qu’il est si bon qu’il n’est pas vraiment nécessaire d’en parler. La 5G est également désormais bien établie dans de nombreux pays et villes, alors où pourrions-nous voir de grandes améliorations ?

Il y a plusieurs rapports et rumeurs selon lesquels cela pourrait être l’année de l’appareil photo iPhone 48 mégapixels. Apple est fier de fabriquer des appareils photo pour smartphones remarquables, et ce serait probablement la mise à niveau la plus importante de l’appareil photo iPhone, et certainement depuis le passage à 12MP. Pourtant, plus de pixels signifie simplement des photos plus grandes, et la sauce secrète de l’appareil photo iPhone d’Apple a toujours été le traitement et la gestion des images qui ont lieu pendant et juste après la prise d’une photo. Donc, si nous obtenons une grosse mise à niveau de 48MP, vous pouvez parier que votre dollar le plus bas Apple disposera de l’un des meilleurs traitements pour l’accompagner.

Selon certains rapports, Apple pourrait également abandonner la bosse de la caméra arrière en rendant l’appareil plus épais, ce qui pourrait s’avérer être un changement de conception bienvenu pour certains. L’avantage d’une refonte de l’iPhone est qu’elle ouvre la voie à une mise à niveau pour les personnes qui ont ignoré les générations précédentes pour se lancer dans l’action avec un facteur de forme plus à leur goût.

Un gros sujet de discussion sur l’iPhone l’année prochaine sera l’approvisionnement, Apple chercherait apparemment à augmenter la production de 30% l’année prochaine. Si tel est le cas, l’iPhone SE et 14 pourraient être un peu plus faciles à obtenir que l’iPhone 13.

Problèmes en dehors du terrain

Bien sûr, Apple a subi de nombreuses oppositions antitrust et juridiques à la façon dont il fait des affaires sur l’iPhone en 2021. Il vaut vraiment la peine de garder un œil sur le procès Epic Games contre Apple, qui passe à sa prochaine étape dans le Neuvième. Cour d’appel de circuit. Epic Games veut renverser essentiellement l’ensemble de la décision, tandis qu’Apple cherchera à annuler les mesures antidirectionnelles prononcées par le juge. Apple a également des eaux troubles pour naviguer en Corée du Sud, où le pays s’attend à se conformer aux nouvelles lois imposant des paiements in-app alternatifs. Apple prétend qu’il se conforme déjà à ces lois, mais les législateurs sont sortis en force pour dire que cela n’est pas conforme aux intentions de la loi, conçue pour inverser le modèle commercial actuel d’Apple.

Alors qu’Apple se bat pour créer des façons plus grandes et meilleures de faire de l’iPhone, il se bat également contre des forces externes déterminées à remodeler son modèle commercial, une décision qu’Apple dit ne profitera à personne précisément.

Une nouvelle année, de nouveaux téléphones

Cela étant dit, il y a encore beaucoup d’excellent matériel à venir en 2022 que nous pouvons tous attendre avec impatience. Rendez-vous en 2022, iPhone !