C’est l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo au monde, développé en association avec le légendaire Hasselblad. Et maintenant, un film entier a été tourné avec. Nous parlons du OnePlus 9 Pro 5G. Lors de son lancement plus tôt cette année, le OnePlus 9 Pro 5G a été acclamé non seulement comme l’un des meilleurs téléphones au monde, mais aussi comme l’un des meilleurs appareils photo que l’on puisse acheter. Et les caméras se sont avérées si bonnes que OnePlus a maintenant annoncé son association avec Andolan Production de Vikramaditya Motwane ainsi qu’avec les Big Bad Wolf Studios et les Odd and Even Productions pour produire un nouveau long métrage. Le film, qui s’appelle « 2024 », est un thriller d’action d’une heure et sera entièrement tourné sur le OnePlus 9 Pro 5G. En fait, il s’agit du premier film « Shot on OnePlus ».

Comme son nom l’indique, le film se déroule en 2024 et tourne autour de quatre jeunes qui ont grandi dans un orphelinat à Dharavi. Le film présente leur lutte pour survivre dans un environnement dystopique, résultat des ravages causés par un virus en mutation. À la fin, les téléspectateurs doivent réfléchir aux leçons que la récente pandémie leur a apprises.

C’est une narration granuleuse et intense sur film. Et il a été entièrement tourné sur le OnePlus 9 Pro 5G. Selon Vikramaditya Motwane, réalisateur, Andolan Films, et un cinéaste qui a été associé à des films comme Dev D, Udaan et Lootera, choisir le OnePlus 9 Pro 5G pour tourner le film a été une décision facile. « En tant que cinéaste, j’ai toujours été intéressé par l’utilisation des dernières technologies et ce film est une histoire où l’utilisation du nouvel appareil OnePlus s’intègre parfaitement », a-t-il déclaré. Ce n’est guère surprenant si l’on considère le muscle de l’appareil photo du OnePlus 9 Pro 5G.

Le téléphone est livré avec une caméra quadruple installée à l’arrière, dirigée par un capteur phare Sony IMX789 de 48 mégapixels avec double ISO natif et PDAF omnidirectionnel, qui offre des couleurs et des détails incroyables. Un capteur Sony IMX766 ultra-large de 50 mégapixels permet à l’utilisateur d’obtenir une image différente et plus large, et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3,3x avec PDAF et OIS permet à la personne derrière l’appareil photo de zoomer sur le sujet ou l’action, sans compromis sur la qualité de l’image. Un capteur monochrome de 2 mégapixels est également présent pour ceux qui souhaitent visualiser des scènes en noir et blanc étoilé, sans couleurs pour les distraire. Le lien avec Hasselblad apporte pour la première fois un étalonnage des couleurs de niveau Hasselblad à un téléphone, ce qui donne des couleurs incroyablement précises et naturelles (ce qu’un cinéaste aimerait). Le mode Hasselblad Pro intégré à l’application d’appareil photo native du téléphone offre aux utilisateurs des commandes de type reflex numérique, leur permettant de modifier des paramètres tels que l’ISO, la vitesse d’obturation, la mise au point et la balance des blancs, entre autres.

Les cinéastes ont la possibilité de filmer des vidéos en 8K à 30 ips, en 4K à 30/60/120 ips et en 1080p à 30/60 ips, et même en 4K HDR. Ils peuvent également passer au super ralenti avec une vidéo 1080p à 240 ips et une vidéo 720p à 480 ips, et s’ils souhaitent accélérer les choses, il est possible de filmer des vidéos time-lapse en 4k à 30 ips et 1080p à 30 ips . Faire du OnePlus 9 Pro 5G le compagnon idéal des cinéastes est un magnifique écran AMOLED fluide de 6,7 pouces avec une résolution de 3216 x 1440 qui est idéal pour regarder des vidéos, des haut-parleurs stéréo qui créent un paysage sonore immersif et vous permettent de vivre un film dans toutes ses dimensions, et un processeur Qualcomm Snapdragon 888 si puissant que l’on peut réellement éditer des vidéos en détail sur le téléphone lui-même. Complétez le tout avec une batterie de 4 500 mAh qui dure non seulement une journée d’utilisation intensive, mais peut être complètement rechargée en moins d’une heure, à la fois avec et sans fil (la puissance du célèbre Warp Charge), et vous avez un appareil qui est littéralement le meilleur ami d’un réalisateur. Il peut facilement se glisser dans une poche et est résistant comme des ongles, résistant à la poussière et à l’eau. Le OnePlus 9 Pro élimine littéralement le besoin d’emporter un appareil photo supplémentaire.

À Navnit Nakra, PDG de l’Inde et responsable de la région indienne, OnePlus India estime que l’association montre à quel point les caméras du OnePlus 9 Pro 5G sont bonnes. « Le long métrage étant entièrement tourné sur notre produit phare OnePlus 9 Pro 5G, nous sommes ravis de présenter la qualité exceptionnelle de l’appareil photo de nos appareils phares qui offrent des couleurs plus précises et une qualité d’image supérieure aux utilisateurs », a-t-il déclaré. Le film marque également un nouveau chapitre de l’initiative « Shot on OnePlus » de la marque. « Shot on OnePlus » a été l’une des initiatives de photographie et de vidéographie les plus réussies que nous ayons entreprises. Et elle continue d’occuper une place très spéciale dans le cœur de notre communauté. « , a déclaré Nakra. « Nous sommes vraiment ravis de nous être associés à Vikramaditya Motwane pour ce projet unique. La vision créative et l’excellence cinématographique de M. Motwane suscitent non seulement une immense reconnaissance dans l’industrie, mais sont également une source d’inspiration pour nous chez OnePlus et résonnent vraiment avec Never Settle de notre marque. Nous espérons que cela inspirera également notre communauté à repousser leurs propres limites créatives grâce à leurs appareils OnePlus ».

Les cinéastes ont maintenant des raisons de ne jamais se contenter des appareils photo et de l’équipement classiques. « 2024 » sortira sur les écrans le 23 novembre 2021 sur Disney Hotstar India. Le teaser officiel du film peut être visionné ici.

