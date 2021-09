2024 pourrait être l’année du chargeur universel dans l’Union européenne | La technologie

L’Union européenne travaille dans le but que tous les téléphones portables utilisent un chargeur universel et les résultats devraient arriver en 2024.

Vous gardez sûrement à la maison une gamme de chargeurs mobiles. Si vous en avez plus d’un ou vivez avec d’autres personnes, la chose normale est qu’il y ait plusieurs câbles quelque part, quelque chose qui grandit lorsque vous achetez un autre mobile qui intègre son propre chargeur. Mais dans l’Union européenne, ils veulent mettre fin à cette situation et imposer le chargeur universel.

L’initiative est loin d’être une surprise et en 2014, nous pouvons trouver des nouvelles sur cet objectif, mais 2021 est l’année où plus de mouvements ont été observés à cet égard et il était prévu qu’en septembre nous connaissions des nouvelles importantes, comme il semble que cela se produira la même semaine.

Comme indiqué dans ., la Commission européenne proposera d’utiliser un modèle de chargeur unique pour tous les mobiles et donnera une durée de trois ans aux différents pays afin qu’ils légifèrent en ce sens pour le bien du consommateur.

L’arrivée du MacBook a ouvert tous les débats sur l’USB. Le type C est-il vraiment meilleur ? En quoi l’USB-C est-il différent de l’USB classique ?

Cette intention d’avoir un chargeur universel affecterait toutes les marques, y compris Apple et les iPhones, et les utilisateurs cesseraient de se déplacer entre Micro USB, USB Type C ou Lightning ; le même chargeur serait valable pour tous les mobiles.

De plus, de cette façon, les marques éviteraient d’en intégrer un avec les nouveaux mobiles vendus. De plus, dans Politico, ils rapportent que cela affecterait plus d’appareils, tels que des écouteurs, des tablettes ou des appareils photo. C’est un moyen d’éviter le grand nombre de câbles qui sont utilisés et les déchets qu’ils représentent.

Bien que tout évolue dans ce sens et que ce serait dans l’intérêt des utilisateurs, il semble que des problèmes puissent se trouver entre les deux, tels que La réticence d’Apple à se conformer à une norme commune avec d’autres fabricants, comme il l’a fait jusqu’à présent.

A partir de demain, nous saurons si ce projet va de l’avant et 2024 est enfin confirmé comme date finale, ce qui nous ferait sûrement expérimenter les changements nécessaires pour le réaliser au préalable. Un câble pour tout ? Ça sonne pas mal du tout.