2024 Regardez: Mike Pence fait des voyages pour parler dans les premiers États présidentiels

Les candidats à la présidence visitant les premiers États primaires restent discrets sur leurs plans potentiels pour 2024, car les mi-mandats 2022 sont encore dans un an.

Mais un nom notable semble faire des mouvements intéressants.

Lors d’une interview sur Christian Broadcast Network, l’ancien vice-président Mike Pence a parlé avec le présentateur David Brody de sa prochaine visite dans le New Hampshire.

Le New Hampshire a organisé la première primaire des États-Unis depuis 1920, de sorte que les aspirants politiciens affluent vers le petit État du nord-est à chaque cycle présidentiel. La prochaine visite de Pence a certains convaincus que Pence a les yeux rivés sur une candidature à la présidentielle de 2024.

Pence a également parlé de ce qui s’est passé au Capitole des États-Unis le 6 janvier.

« Le 6 janvier, j’ai dit que je pensais qu’il y avait des irrégularités qui m’inquiétaient, et je voulais qu’ils aient une audition équitable devant le Congrès », a déclaré Pence. «Mais depuis la fondation de cette nation, il est bien établi que les élections doivent être régies au niveau des États et que le seul rôle du Congrès est d’ouvrir et de compter les votes électoraux soumis par les États à travers le pays. Ni plus ni moins que ça.

«Et en janvier 2017, j’ai prêté serment de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis. La Bible dit dans le Psaume 15, qu’il tient son serment même quand ça fait mal et, ce jour-là, je pouvais comprendre ce sentiment. Mais je voulais tenir mon serment à la Constitution.

Pence a conclu : « Je sais au fond de mon cœur que ce jour-là, nous avons fait notre devoir, en vertu de la Constitution… Je ne sais pas si le président Trump et moi serons jamais d’accord ce jour-là. Ou que nombre de nos plus ardents supporters seront d’accord avec ma décision ce jour-là. Mais je sais que j’ai fait ce qu’il fallait.

On a demandé à Pence ce qui se passerait si Donald Trump entre dans la course 2024 et s’il choisirait de ne pas courir dans ce scénario.

Pence n’a pas donné un non catégorique.

« Vous savez, David, vous et moi nous connaissons depuis longtemps, et je vous dirai que pour le moment, je me concentre entièrement sur faire tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir la cause conservatrice et reconquérir le Congrès et les maisons d’État. à travers ce pays en 2022 », a déclaré Pence.

« Nous laisserons l’avenir s’occuper de lui-même après cela, et je promets de vous tenir au courant… Et puis dans les années à venir, je suis convaincu que notre parti et notre mouvement choisiront les bons dirigeants et les bonnes voix pour faire notre pays encore une fois fort et grand », a-t-il ajouté.

Donald Trump n’a pas officiellement annoncé de candidature à la présidentielle de 2024, mais il semble qu’il soit en train de construire une « campagne en attente ».

Les initiés de Trump ont déclaré qu’il avait entamé le processus d’examen d’éventuels colistiers.

« Souvent, un candidat à la présidentielle choisira un colistier pour équilibrer les ailes du parti. Mais avec Trump, ce n’est pas le problème. Il est le parti, en gros. C’est tellement uni derrière lui », a déclaré John McLaughlin, l’un des sondeurs de la campagne de Trump. « Donc, son choix, s’il court, se résumera à ce qu’il veut. Ce serait une décision beaucoup plus personnelle cette fois.

« Ils me supplient tous. Ils viennent tous ici », a déclaré Trump, un conseiller, qui a parlé anonymement avec Politico.

Le rapport de Politico, basé sur des informations provenant d’initiés de Trump, suggère que quelques noms figurent en haut de la liste :

Selon le nouvel article de Politico, les personnes suivantes figurent en bonne place sur la liste restreinte des vice-présidents de Trump :

– Mike Pompeo

– Tim Scott

– Marsha Blackburn

-Kim Reynolds

– Kristi Noem

