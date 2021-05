203000000 £ pour sortir les dormeurs de la rue “ ne fera qu’effleurer la surface ” ⋆ .

L’automne dernier, 2688 personnes dormaient dans la rue chaque nuit (Photo: .)

Le gouvernement a promis 203 millions de livres sterling pour aider à sortir les dormeurs de la rue – mais un organisme de bienfaisance a averti que les fonds “ ne feraient qu’effleurer la surface ”.

Le nombre de sans-abri a diminué chaque année au cours des trois dernières années – mais il y avait encore 2 688 personnes qui passaient la nuit sous les ponts ou sur les trottoirs au cours d’une seule nuit l’automne dernier.

Le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a déclaré que de nouveaux fonds gouvernementaux permettraient de créer 14 500 nouveaux lits et d’employer 2 700 employés de soutien. Le montant est nettement supérieur aux 112 millions de livres sterling fournis par les ministres l’année dernière.

Les conseils pourront donner de l’argent à des refuges ou à des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances par l’entremise d’organismes de bienfaisance et de groupes locaux.

M. Jenrick a déclaré: “ Au début de la pandémie, nous avons pris des mesures rapides et décisives pour faire sortir les dormeurs de la rue et les installer dans des logements à plus long terme en nombre record.

“Ce travail se poursuit, les résultats sont clairs et font honneur à toutes les parties impliquées.”

Cependant, Crisis a averti que les 203 millions de livres sterling n’étaient toujours pas suffisants.

Le directeur général Jon Sparkes a déclaré: “ Pour les personnes ayant des besoins de soutien multiples qui ont besoin de programmes spécialisés, comme le logement d’abord, pour les aider à sortir de l’itinérance pour de bon, cette annonce est insuffisante.

«Sans un tel soutien soutenu, les personnes aidées aujourd’hui dans la rue risquent de revenir vers elles demain.

Le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a déclaré que de nouveaux fonds gouvernementaux créeraient 14500 nouveaux lits et emploieraient 2700 employés de soutien (Photo: .)

M. Sparkes pense que le seul moyen de mettre fin au sans-abrisme est de travailler sur des solutions à long terme qui aident les gens à trouver un logement permanent.

La crise pousse le gouvernement à élaborer une stratégie pour mettre fin au sommeil dans la rue, mise en œuvre par tous les départements.

L’organisme de bienfaisance déclare: «De nombreuses personnes qui vivent dans la rue ont du mal à accéder aux services de soutien dont elles ont besoin.

«Par exemple, si une personne a à la fois un problème de santé mentale et un problème de drogue ou d’alcool, elle peut souvent se voir refuser l’aide des services de santé mentale et de toxicomanie jusqu’à ce qu’elle ait résolu l’un ou l’autre de ces problèmes.

“ De plus, de nombreux services de santé mentale n’effectuent pas d’évaluations dans la rue, il est donc souvent difficile pour les personnes qui dorment dans la rue d’avoir accès à l’aide dont elles ont besoin, soit par le biais d’équipes de sensibilisation en santé mentale, soit par des références aux services de santé mentale. ”

Une déclaration a ajouté: “ Les périodes prolongées de sommeil dans la rue ont un impact significatif sur la santé mentale et physique d’une personne.

Les organismes de bienfaisance ont mis en garde contre les effets à long terme sur la santé mentale du sommeil dans la rue (Photo: .)

“ Plus une personne passe du temps à dormir dans la rue, plus il est probable qu’elle développera des besoins de santé mentale et physique supplémentaires, des problèmes de toxicomanie et aura des contacts avec le système de justice pénale. ”

Le ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux mène depuis quatre ans une initiative sur le sommeil brutal dans diverses régions du pays.

Les endroits qui ont participé à l’initiative ont vu le nombre de places couchées dans la rue diminuer de 32% par rapport aux endroits qui ne l’ont pas fait.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();