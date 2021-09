‘2032’: Comment la programmation originale de Gong envisageait l’avenir

Pour tous les enregistrements classiques qui Gong produite au cours des nombreuses décennies de leur existence, la trilogie Radio Gnome est restée leur magnum opus. Basé sur une vision que le chanteur/guitariste Daevid Allen avait expérimenté pendant une pleine lune alors qu’il vivait à Deià, Majorque, et en corrélation vague avec les principes bouddhistes, Flying Teapot (sorti en mai 1973), Angel’s Egg (décembre 1973) et You ( Octobre 1974) a raconté collectivement une fable complexe et idiosyncratique qui racontait les aventures de Zero The Hero et The Pot Head Pixies de Planet Gong. Il était peuplé d’un étrange groupe de personnages comprenant des yogis de la bière, des déesses de la lune, des médecins de commutation et des chamans.

Le groupe est revenu sporadiquement à la fable au fil des ans, y compris sur l’album Shapeshifter de 1992, mais 2032, enregistré au studio A-Wave de Londres, a marqué leur réimmersion la plus complète dans la mythologie de Radio Gnome. Pour ajouter à l’excitation générée lors de sa sortie le 21 septembre 2009, l’album a également annoncé le retour tardif de nombreux membres de la formation originale de Gong, avec le leader Daevid Allen rejoint par Steve Hillage (qui a également produit le disque), Gilli Smyth, Miquette Giraudy, Mike Howlett et Didier Malherbe.

Mais la meilleure nouvelle pour les fans de Gong était que l’album a trouvé le collectif réuni sous une forme inspirée et typiquement excentrique. Avec le récit avancé à l’année 2032, l’histoire de la façon dont la planète Gong, autrefois invisible, a finalement pris contact avec la Terre se déroule sur une bande-son d’accompagnement qui danse le lutin à travers une variété de genres. “How To Stay Alive” trouve les raps spatiaux de Daevid Allen soutenus par des grooves funky et des rythmes tabla; “Dance With The Pixies” est un joyeux jeu de jazz-rock dirigé par Gilli Smith qui se transforme à mi-chemin en une gigue celtique. “Waccy Backy Banker”, quant à lui, trouve Allen livrant sa voix effrontée avec un Pistolets sexuels Ton.

Ailleurs, « Robo-Warriors » canalise la techno tandis que « Guitar Zero » glisse sur un groove motorik. Le meilleur de tous, cependant, était les deux derniers morceaux de l’album : “Pinkle Ponkle” combine des gammes du Moyen-Orient et des percussions tribales pour un effet hypnotique, tandis que l’instrumental “Portal” mélange des bips ambiants en cascade avec les lambeaux de guitare électrisants de Steve Hillage. Avec l’emblématique « chuchotement de l’espace » de Gilli Smyth, le saxophone de Didier Malherbe ajoutant une note sauvage et Steve Hillage et Daevid Allen offrant des performances de guitare de premier ordre, 2032 a présenté une nouvelle interprétation de l’œuvre la plus appréciée du groupe.

