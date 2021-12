2042 premières versions majeures de la mise à jour aujourd’hui

Le lancement de Battlefield 2042 a été difficile, cependant, l’avenir s’annonce prometteur en tant que première mise à jour majeure du jeu; Mise à jour #3, sortie aujourd’hui.

Le lancement a été difficile, mais après les deux premières mises à jour de correction de bogues, 2042 s’est finalement senti stable la semaine dernière. Désormais, la mise à jour n°3 apporte un certain nombre de changements de qualité de vie, des correctifs majeurs et de nouveaux modes de jeu alors que Dice cherche à résoudre les problèmes de lancement du jeu.

Aperçu des nouveautés

De nouvelles « missions hebdomadaires » feront leur apparition dans le jeu. Il y aura un total de 3 missions différentes chaque semaine, qui peuvent être suivies dans le menu principal. Terminer une mission vous récompensera avec l’XP du joueur. Terminez toutes les missions disponibles cette semaine-là, récompensera des produits cosmétiques uniques.

Dans Battlefield Portal, un nouveau mode de jeu se présente pour Rush sur toutes les cartes « All-Out Warfare ». Dice ajoute également de nouveaux modèles au constructeur et un nouveau mode personnalisé appelé Vehicle Team Deathmatch.

Enfin, Dice ajoute un certain nombre de petites modifications à l’éditeur de règles personnalisées dans Portal. Ce sont principalement des changements en coulisses, mais ils amélioreront la clarté globale de ce qui se passe pendant les matchs.

Qualité de vie

Plusieurs améliorations dans les menus de l’écran Collection pour faciliter la personnalisation de votre chargement. Il est désormais également plus facile de comprendre quelles pièces jointes sont verrouillées, en cours d’utilisation, équitables ou nouvellement déverrouillées au sein de votre collection.

Les modifications apportées à l’interface utilisateur sont les prochaines sur la liste, avec une visibilité accrue et un encombrement réduit. Améliorations des marqueurs IFF (Identify Friend or Foe) et indicateurs pour les joueurs à proximité avec lesquels vous pouvez réanimer ou être réanimé, ou qui manquent de munitions ou de santé. Enfin, vous remarquerez une transition plus fluide entre les menus du jeu, le menu Options et le matchmaking.

Gameplay

BF 2042 bénéficiera également de plus de 150 correctifs individuels, de petits changements et d’améliorations sur toutes les cartes où les objets nuisaient au gameplay. Tels que le frai, les problèmes visuels ou les problèmes de collision. Des améliorations et des correctifs audio, de rendu et d’interaction pour les armes, les véhicules et les spécialistes sont également inclus.

Dice a prévu des correctifs plus petits en décembre pour résoudre d’autres problèmes. À l’heure actuelle, BF 2042 est en pré-saison, avec la première saison complète et le Battle Pass attendus au début de 2022. Pour l’instant, les membres d’EA Play reçoivent des « récompenses de connexion » hebdomadaires pour avoir fait partie du service d’abonnement d’EA.