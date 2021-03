2064: La suite de Memories en lecture seule NEURODIVER va changer l’année prochaine

Cela fait trois ans que 2064: Mémoires en lecture seule INTEGRAL est arrivé pour la première fois sur Switch et depuis lors, nous nous demandons si la suite à venir Souvenirs en lecture seule: NEURODIVER ferait de même. Initialement nous disant qu’il n’avait «rien à annoncer» l’année dernière pour Switch, MidBoss a finalement nous a donné cette confirmation.

Auparavant révélée en 2019 pour d’autres plates-formes, cette récente mise à jour provient de Famitsu, qui a également confirmé que NEURODIVER visait désormais une date de sortie pour le premier trimestre 2022.

Vous pouvez trouver un aperçu de ce à quoi vous attendre ci-dessous:

Read Only Memories: Neurodiver, la prochaine aventure mystérieuse se déroulant dans le monde de MidBoss ‘2064: Read Only Memories. Retournez dans le monde cyberpunk vibrant de Neo-San Francisco à partir de 2064: Read Only Memories, remplie de visages amicaux et familiers, dont Jess Meas, l’avocat hybride épissé par un gène, TOMCAT, le pirate informatique notoire, et Lexi Rivers, ancien policier devenu détective privé. Incarnez ES88, un télépathe capable de plonger dans les mémoires utilisé par MINERVA, une puissante organisation spécialisée dans la neurotechnologie et les phénomènes de projection extrasensorielle.