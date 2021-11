20e anniversaire de la Xbox : comment la Xbox a fait de moi la personne la plus importante à avoir jamais existé dans les médias de jeux

C’est assez choquant de voir le fait indéniable que la Xbox fête ses 20 ans aujourd’hui. 20 ans, c’est très long. Je n’avais que 19 ans lorsque la Xbox originale a été lancée en Amérique du Nord, et maintenant je suis au bord de la quarantaine et je me demande où est passé tout ce temps. Cela ne semble pas réel. L’excitation autour du lancement, Halo, Project Gotham Racing… Je le sens encore.

20 ans se sont en quelque sorte écoulés en un clin d’œil dans la mesure où une plate-forme de console aussi ancienne peut encore se sentir comme le nouveau venu essayant de faire ses preuves. La réalité est que Xbox s’est fait une place haussière à la table en partie grâce à de formidables titres de lancement exclusifs. Ils étaient si bons, les souvenirs sont limpides dans mon esprit.

Il y a 20 ans, Internet était un endroit très différent. Il n’y avait pas de réseaux sociaux à proprement parler, et il n’y avait qu’une poignée de bons sites de jeux vidéo. La presse écrite était une affaire beaucoup plus importante, et pourtant il y avait toujours une excitation palpable dans l’air à propos de Halo: Combat Evolved. La Xbox arrivait, mais c’était Halo qui comptait. Tout le monde voulait jouer au jeu qui ferait exploser tout ce que nous avions vu sur les consoles à ce moment-là. Je voulais tellement y jouer que j’ai payé une énorme facture de taxe d’importation pour obtenir la console et un tas de jeux expédiés du Canada.

J’étais excité pour Halo. Aussi pompé que quelqu’un comme moi, qui ne peut pas vraiment être pompé à moins que son équipe de football ne revienne de la mort dans le temps additionnel pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, peut le faire. Un EDGE 10 ! « FXXK! » Cela allait être un gros problème.

J’avais regardé les vidéos de prévisualisation maintes et maintes fois, les ayant téléchargées sur dieu sait quoi d’une connexion Internet. J’avais parcouru des articles de magazines. J’étais prêt. J’ai même acheté un nouveau téléviseur avec des entrées composantes et un système audio 5.1 pour que je puisse mieux expérimenter ce jeu qui définit la génération.

Classiquement, la fichue chose arrivait et la sortie optique pour le son était cassée. Ce n’était pas aussi grave, d’ailleurs, que la DS importée que j’ai achetée quelques années plus tard et qui est arrivée avec un écran brisé, mais c’était toujours une tache sur ce qui était censé être le nirvana du jeu. Je n’allais pas laisser cela gâcher un moment aussi brillant dans le temps.

Le grand garçon !

Je devais rendre la Xbox, mais je n’allais pas le faire avant d’avoir terminé Halo. Son 5.1 ou pas, quel jeu magnifique c’était. Il est facile de le séparer maintenant, il y a une distance claire de sa sortie, mais à l’époque, c’était phénoménal. Les visuels étaient sublimes. Le jeu de tir, incroyable. L’IA, révolutionnaire. Le multijoueur, exceptionnel. Il y a une raison pour laquelle les thèmes classiques de Halo me donnent la chair de poule 20 ans plus tard et pourquoi les fans attendent tant de cette série.

Ce n’était pas seulement Halo, bien sûr, Dead or Alive 3 était un jeu de lancement incroyable qui a toujours l’air plutôt bien aujourd’hui – un miracle étant donné que la console a presque été lancée au cours de la décennie précédente. Project Gotham Racing, bien que clairement pas à la hauteur de ce que Bizarre Creations a produit plus tard, a lancé une franchise que j’aime beaucoup. Oddworld: Munch’s Oddysee et Tony Hawk’s Pro Skater 2X valaient tous deux la peine d’être possédés, et, bon sang, j’ai même aimé Shrek grâce à ses graphismes impressionnants à l’époque.

J’ai rendu la Xbox environ une semaine plus tard, mais ce lancement sera toujours l’un des plus beaux de ma mémoire. La Xbox à bien des égards a également contribué à enflammer ma carrière. En parlant de Halo sur le défunt forum EDGE, j’ai eu vent d’un site de fans à la recherche de contributeurs. J’ai écrit une critique de Halo, je suis devenu membre de l’équipe et le reste appartient à l’histoire.

Merci Halo et Xbox, d’avoir fait de moi la personne la plus importante dans les médias de jeux à jamais exister.

Avis de non-responsabilité : il y a 20 ans, Tom a acheté une Xbox originale avec son propre argent, dans le cadre d’un accord de copropriété avec son frère. Malheureusement, il n’a jamais possédé la Xbox blanche Panzer Dragoon Orta vraiment cool.