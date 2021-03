20W de puissance micro GaN

La technologie au nitrure de gallium (GaN) est le moteur d’une révolution dans les petits chargeurs USB-C à basse température efficaces. Vous aurez du mal à trouver un compagnon de charge GaN plus compact que le chargeur mural Spigen PowerArc 20W ArcStation Pro.

Bien sûr, choisir le bon chargeur pour vos gadgets dépend de la puissance dont vous avez besoin ainsi que des normes de charge rapide prises en charge. Nous vous présenterons les avantages et les inconvénients de cet adaptateur dans la revue Spigen PowerArc ArcStation Pro d’Android Authority.

Spigen PowerArc 20W ArcStation Pro

Ce que vous devez savoir sur le Spigen PowerArc ArcStation Pro

Spigen PowerArc ArcStation Pro 20W: 29,99 $

Avec un PDSF de 29,99 $, le PowerArc 20W ArcStation Pro de Spigen est un peu cher en un coup d’œil. Cependant, vous pouvez désormais le récupérer régulièrement pour moins de 20 $ auprès de divers détaillants, y compris Amazon. À ce prix, c’est une option abordable pour ceux qui recherchent un chargeur de téléphone compact de remplacement.

Avec jusqu’à 20 W d’alimentation fournie via USB Power Delivery 3.0 sur un seul port USB-C, cet adaptateur vous couvrira lors du chargement de la grande majorité des gadgets modernes. Les modes d’alimentation pris en charge sont 5V, 3A et 9V 2,22A. Il n’y a pas d’option 12V dont un petit nombre d’autres gadgets peuvent avoir besoin.

Le Spigen PowerArc 20W est disponible en noir et blanc et n’est disponible qu’aux États-Unis. Le petit chargeur mesure 39,5 x 34,5 x 27,7 mm (1,56 x 1,36 x 1,09 pouces) et ne pèse que 42 g (1,48 oz). C’est le plus petit adaptateur de charge que j’ai jamais vu.

Ce qui est bon?

La conception ultra-compacte est la principale raison d’acheter le Spigen PowerArc 20W ArcStation Pro. Il est vraiment petit et léger, ce qui en fait le compagnon de voyage idéal ou même simplement un remplacement élégant pour un adaptateur USB-C plus ancien et plus volumineux. Si quoi que ce soit, il y a un risque réel que cette petite prise finisse par se perdre au fond de la sacoche de votre ordinateur portable.

Grâce à la technologie GaN, le Spigen PowerArc 20W reste également agréable et frais lors de la charge. Avec un score d’efficacité énergétique moyen de 80%, ce n’est pas le modèle le plus écoénergétique du marché, mais ce n’est certainement pas mal non plus.

Spigen PowerArc 20W ArcStation ProSamsung Galaxy S21 PlusApple iPhone 12 Pro MaxGoogle Pixel 5ZTE Axon 11LG G8XMicrosoft Surface Pro XUSB Power Test14.3W / 25W19.5W / 20W18 / 18W12.7 / 18W7.1 / 21W18.1W / 60WTension et courant8.76V, 1.63 A8.93V, 2.18A8.93V, 2.06A8.97V, 1.42A5.05V, 1.41A8.94V, 2.02AC Norme de chargeUSB PD 3.0USB PD 3.0USB PD 2.0USB PDUSB DCPUSB PD 3.0Puissance depuis le mur17.8W24.1W22.7W16. 0W9.3W22,4WEfficacité énergétique80,2%, OK.80,8%, OK.81.0%, OK.79.6%, OK.76.6%, OK.80.6%, OK.

Malgré la nature compacte de ce chargeur, il alimentera de petits gadgets USB Power Delivery jusqu’à 20 W, ce qui couvre la plupart des smartphones. Nous avons testé le Google Pixel 5 (18W), l’Apple iPhone 12 Pro (20W) et la Nintendo Switch (18W), obtenant essentiellement la pleine vitesse de ces appareils. Spigen revendique une alimentation propre de sa prise pour assurer une charge rapide constante et c’est certainement le cas selon mon expérience. 20W n’est évidemment pas adapté pour charger rapidement des ordinateurs portables USB-C plus gros, même si cela fonctionnera si vous êtes dans le pétrin.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Spigen PowerArc 20W ne dispose pas du protocole USB PD PSS pour charger les téléphones Samsung récents à leur pleine vitesse. Le chargeur ne prend pas non plus en charge les normes de charge rapide utilisées par certains gadgets plus anciens, tels que la charge rapide de Qualcomm ou la charge rapide adaptative de Samsung. Il rechargera toujours les téléphones qui utilisent ces normes, mais à 15 W ou moins selon le modèle. Ce n’est donc peut-être pas un remplacement universel pour toutes vos prises murales existantes.

Le chargeur est également encore assez cher lorsqu’il est acheté directement auprès de Spigen, où il coûte 29,99 $. À ce prix, vous pouvez vous procurer un peu plus de prises USB PD PSS à l’épreuve du temps et même des concentrateurs multi-ports. Gardez un œil sur les remises des autres détaillants; le Spigen PowerArc 20W a un bien meilleur rapport qualité-prix à moins de 20 $, d’autant plus qu’il n’y a pas de câbles ou d’adaptateurs internationaux inclus dans la boîte.

Revue Spigen PowerArc ArcStation Pro: Dois-je l’acheter?

Le Spigen PowerArc 20W ArcStation Pro est un ensemble de micro-charge solide pour alimenter les gadgets USB Power Delivery. Une puissance de 20 W avec USB Power Delivery est un compagnon idéal pour les téléphones Google Pixel, la Nintendo Switch, les iPhones d’Apple et une bonne sélection d’autres gadgets USB-C.

Vous ne trouverez pas de produit plus simple et plus léger que le PowerArc ArcStation Pro de Spigen.

Bien sûr, 20 W est trop limité pour de nombreuses tablettes et ordinateurs portables USB-C. Il n’est pas non plus vraiment à l’épreuve du temps, en raison de son manque de support USB PD PSS. Il n’y a pas non plus de support pour Quick Charge ou d’autres normes propriétaires ici. Il chargera toujours ces produits et d’autres produits USB, mais pas aussi rapidement que vous pourriez l’espérer.

Pour moi, le véritable argument de vente de cette prise est la conception compacte. Si vous recherchez une prise de smartphone ultra-portable pour garder vos appareils portables sous tension lors de vos déplacements, vous ne trouverez pas de produit plus simple et plus léger que le chargeur mural PowerArc ArcStation Pro de Spigen.

