21 Actions à petite et moyenne capitalisation à acheter : ICICI Securities dit de ne pas laisser les valorisations vous effrayer

La décote de valorisation des midcaps et smallcaps a baissé ces derniers temps, après avoir surperformé les grandes capitalisations depuis près d’un an maintenant. Cela a rendu certains investisseurs nerveux au sujet des ratios cours/bénéfices (P/E) plus élevés. Cependant, les analystes d’ICICI Securities estiment que ce n’est pas le bon moment pour jeter l’éponge sur les actions à petite et moyenne capitalisation, tout en ajoutant que la reprise économique alimentera à nouveau un rallye plus large du marché. Au cours de la dernière année, l’indice Nifty 50 est en hausse de 53 % tandis que l’indice Nifty midcap 50 a augmenté de plus de 80 %. Jusqu’à présent en 2021, l’indice largecap Nifty 50 est en hausse de 12% tandis que l’indice midcap a gagné 25%.

Les valorisations des petites et moyennes capitalisations sont faussées

“Bien que l’écart de rendement des moyennes et petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations ait fortement baissé depuis la fin de CY19 en raison de leur surperformance, il n’a pas disparu ou est devenu négatif, ce qui coïncide généralement avec le pic des moyennes et petites capitalisations”, ICICI Securities dit dans une note. Les valorisations des actions à petite et moyenne capitalisation peuvent être faussées par les importants pools de pertes, amplifiant ainsi optiquement les chiffres, selon la note. Pendant ce temps, les sociétés Nifty 50 ont réduit leurs pools de pertes, amplifiant ladite distorsion.

Pour l’exercice précédent, dans l’indice des petites capitalisations 100, la contribution au pool de pertes s’élevait à 53% de la base de bénéfices globale de Rs 7 600 crore, tandis que dans l’espace à moyenne capitalisation, la contribution du pool de pertes était de 42% à la base de bénéfices globale de Rs 32 300 crores, selon ICICI Securities. En revanche, pour l’indice Nifty 50, la contribution au pool de pertes était de près de 2 % pour la même période. La note a ajouté que l’introduction de sociétés déficitaires dans les calculs de niveau d’indice global peut complètement fausser le tableau, en particulier si les pools de pertes sont importants, comme dans le cas des indices de moyenne et petite capitalisation.

À l’avenir, les bénéfices devraient être robustes dans les moyennes et petites capitalisations au cours des prochaines années. « Compte tenu des pools de pertes importants dans les indices à petite et moyenne capitalisation, les attentes de croissance des bénéfices sur les exercices 21 à 23 sont élevées et ne sont pas comparables à la croissance NIFTY50. Cependant, en supprimant la perte pour les entreprises bénéficiaires, les attentes de croissance des moyennes et petites capitalisations semblent plus fortes que NIFTY50, en particulier au cours de l’exercice 23 », indique la note.

Actions à acheter

ICICI Securities a sélectionné 21 actions de l’espace des moyennes et petites capitalisations avec des niveaux élevés de rendement des bénéfices répartis sur les grandes capitalisations. Les actions avec un écart extrêmement élevé sur les grandes capitalisations et un rendement bénéficiaire supérieur ou égal à 20% sont Oil India, Power Finance Corporation, Karur Vysya Bank et Garden Reach Shipbuilders.

Les actions dont le rendement des bénéfices est supérieur ou égal à 10 % comprennent la banque fédérale, NHPC, CESC, Engineers India, Visaka industries, PTC India et Shriram City Union Finance. En outre, les actions avec une propagation modérément plus élevée comprennent Tata Communications, Aditya Birla capital, Mahindra CIE, Kalpataru power, VRL Logistics, Greenpanel, Bajaj Consumer Products et Mishra Dhatu Nigam. Enfin, les actions avec un écart légèrement plus élevé sur les grandes capitalisations comprennent les moteurs ACC et TVS.

