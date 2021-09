21 applications et jeux temporairement gratuits et 71 en vente pour vendredi

Bienvenue à vendredi, tout le monde. Étant donné que le lundi est un jour férié, plus de quelques développeurs se préparent pour le week-end avec de nombreuses ventes de jeux, ce qui signifie que j’ai définitivement des points forts. Tout d’abord, une vente pour SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, une version console complète qui vaut facilement le prix de vente actuel. Ensuite, j’ai Downwell, un jeu d’action incroyablement simple mais stimulant qui est génial en courtes rafales. Le dernier mais non le moindre est une réduction sur Baldur’s Gate II, un fantastique CRPG classique qui tient toujours jusqu’à ce jour. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 21 applications et jeux temporairement gratuits et 71 en vente pour la fin de la semaine.

Libérer

applications

Forex Sentiment Market Pro – pas de publicité 3,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 1 jour

Caméra 4K – Filmmaker Pro Camera Movie Recorder 4,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Calculatrice VLSM 1,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 3 jours

Artista Impresso 2,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours

My Sheet Music – Visionneuse de partitions, scanner de musique 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Text Reader PRO – Application de synthèse vocale hors ligne (tts) 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours

Word Resume Builder Pro 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Word Resume Creator Pro 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours

Jeux

Defense Heroes Premium : Défense de la tour de guerre Defender 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours

Jeu de réflexion pour se détendre et se détendre 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours

Superhero Fight Premium : Combat à l’épée 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Superhero Robot Premium: Hero Fight 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Sword Warriors Premium: Heroes Fight – Epic Action 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours 10×10 Merge Dice 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours BUMGINEER Clicker RPG 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Tout le monde RPG : Reborn 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Lophis Roguelike: Jeu de cartes RPG, Darkest Dungeon 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Ruby Square : jeu de puzzle logique (700 niveaux) 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Swipe Break Out PvP : PangPang2 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Shapy – Pack d’icônes plat et adaptatif 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 3 jours

Vente

applications

Calculatrice NT – Calculatrice étendue Pro 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 2 jours

Convertisseur NT – Convertisseur d’unités Premium 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 2 jours

GoneMAD Music Player Unlocker 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Bagages – Liste de colisage PRO (sans ADS) 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Cocktails Guide PRO (plus de fonctions sans publicité) 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Apprendre le didacticiel de programmation C PRO – (PAS DE PUBLICITÉ) 3,00 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Apprendre Java: PRO par ApkZube (SANS ADS) 3,00 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Apprendre le didacticiel de programmation Python – PRO (sans publicité) 3,00 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Labyrinthe alchimique 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours

Farm Frenzy : jeu de gestion du temps 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

FootLOL : Football fou ! Jeu de football d’action 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours

Ice Rage : Jeu de hockey multijoueur 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

King of Dragon Pass : RPG d’aventure textuelle 9,99 $ -> 4,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

Majesté : The Fantasy Kingdom Sim 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

Majesté : l’expansion du Nord 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours

Méganoïde 4,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours

MiniChess by Kasparov-énigmes cognitifs pour enfants♟️ 3,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Plancon : Conflit spatial 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

Le Royaume enchanté 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

The Tiny Bang Story : jeu d’aventure pointer-cliquer 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Trésors de Montezuma 2 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

1942 Pacific Front Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Baldur’s Gate II 9,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Nuages ​​et moutons Premium 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Vers le bas 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Frontier Base : Jeu de tir 2,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

GRIS 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

ManHunter : Jeu d’horreur 2,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Minit 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Règne 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Règnes : Game of Thrones 3,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Règnes : Sa Majesté 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Économisez les chiots Premium 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

SpongeBob SquarePants: Bataille pour le bas de bikini 9,99 $ -> 6,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Les épées de Idem 5,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

True Fishing (clé). Simulateur de pêche 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Umiro 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Oeil de sorcière 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Conséquence 5,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Assassin’s Creed Identity 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Denki Blocks ! Luxe 3,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Denki Blocks ! Deluxe (tablette) 3,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Forget-Me-Not 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours Effet de sol 5,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours Guppy 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Hard Lines 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours Jonglez ! 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Kiwanuka 3,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Derby de rasage magnétique 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours Mixte 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours PictoParty – Édition Chromecast 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Esprit 3,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Super Soccer Champs 5,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Super Soccer Champs 2021 5,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Tennis Champs revient 5,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours

TileStorm 3,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours

TileStorm : L’aventure irlandaise d’Eggbot 3,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours TileStorm: Eggbot’s Polar Adventure 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours Un bon bonhomme de neige 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Cosmic Express 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Génome Galaxy 2,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Last Day Survivors ( zombie shooter TDS ) 3,99 $ -> 1,01 $; La vente se termine dans 7 jours Nobunaga’s Shadow (Ninja RPG) 9,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Malédiction runique 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Quand le silence est tombé – Une histoire interactive sombre 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

RPG Rusted Emeth 7,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans ? RPG Asdivine Kamura 8,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans ? RPG Crystal Ortha 7,99 $ -> 5,99 $ ; La vente se termine dans ? Croix de dimension RPG 8,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans ? Yōdanji : Le Roguelike 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Pack d’icônes de matériel Pix 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours