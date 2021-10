21 démocrates de la Chambre demandent à Pelosi de supprimer les rapports bancaires de l’IRS du projet de loi de rapprochement

Vingt et un démocrates de la Chambre ont exhorté la présidente Nancy Pelosi et le président de la commission des voies et moyens, Richard Neal, à supprimer une disposition du projet de loi de réconciliation obligeant les banques à déclarer les montants des transactions à l’IRS.

Ils l’ont fait, ont-ils dit, après que des milliers de leurs électeurs les aient contactés pour exprimer leur opposition au plan.

Ils mentionnent également qu’ils ont entendu un large éventail d’électeurs propriétaires de petites entreprises qui s’inquiètent du « fardeau important et des conséquences imprévues potentielles qui pourraient résulter du nouveau régime de déclaration ».

La mesure, qui a été modifiée plus d’une fois, obligerait les banques à déclarer à l’IRS les entrées et sorties annuelles brutes de tous les types de comptes financiers aux États-Unis, y compris les comptes d’épargne, les comptes chèques, les prêts et les investissements.

Le groupe, dirigé par les représentants J. Luis Correa de Californie et Cindy Axne du Michigan, a demandé que la disposition relative aux rapports « soit retirée d’un examen plus approfondi en faveur d’une approche plus ciblée.

« Bien que l’intention de cette proposition soit de garantir que tous les contribuables remplissent leurs obligations – un objectif que nous partageons fortement – les données qui seraient transmises à l’IRS sont trop larges et soulèvent d’importantes préoccupations en matière de confidentialité », ont-ils écrit dans la lettre. « Nous avons peu d’informations sur la façon dont l’IRS prévoit de protéger ou d’utiliser cette énorme mine de données. »

Ils ont ajouté que « les Américains s’attendent à ce que leur banque ou coopérative de crédit protège leurs informations financières » et la proposition « éroderait la confiance dans les fournisseurs de services financiers ».

Les bureaux de Pelosi et de Neal n’ont publié aucune déclaration ni réponse à la lettre.

La version précédente de la disposition aurait obligé les banques à déclarer l’activité financière des comptes avec plus de 600 dollars de sorties annuelles totales, ce qui a suscité des critiques immédiates et le nombre a été porté à 10 000 dollars.

Le président de la commission des finances du Sénat, Ron Wyden, D-Oregon, a déclaré que la proposition permettrait de collecter potentiellement «des centaines de milliards de dollars» en attrapant les riches fraudeurs fiscaux.

Il souligne le témoignage donné plus tôt cette année par le commissaire de l’IRS, Charles Rettig, qui a déclaré que le montant total des impôts éludés chaque année pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars.

« La tricherie de la part de ceux qui sont au sommet est l’une des principales causes de cet écart fiscal, et l’une des principales raisons est que la déclaration automatique et les règles strictes qui s’appliquent aux contribuables actifs typiques ne s’appliquent pas à de nombreux sommets dont les revenus proviennent de des structures commerciales opaques », a déclaré Wyden.

Il a également fait valoir que la façon dont le système fiscal est mis en place crée des mandats pour «la personne qui travaille» et non pour le milliardaire. « Les travailleurs paient leurs impôts volontairement parce qu’ils savent que leur employeur envoie ces chiffres à l’IRS. Les riches propriétaires d’entreprise sont sur le système d’honneur.

Mais ces 21 démocrates de la Chambre ne sont pas d’accord. Bien que le montant qui a été augmenté à 10 000 $ permette certaines exclusions de la paie et des bénéficiaires de programmes fédéraux, « un nombre important de contribuables continueront de répondre aux critères de déclaration. La plupart de ces contribuables ne sont pas les riches fraudeurs fiscaux qui sont les cibles déclarées de cette proposition. »

Alors que le ministère du Trésor a inclus pour la première fois le système de déclaration dans le Livre vert, qui a été publié en mai 2021, les législateurs ont déclaré qu’ils n’avaient « pas encore vu de texte législatif décrivant les contours spécifiques de cette politique ». Compte tenu des problèmes de confidentialité que cela soulève en plus du fardeau important qui serait imposé à un large éventail d’entreprises et d’institutions financières, nous demandons respectueusement que cette proposition ne soit pas incluse dans le paquet Reconstruire en mieux.

Wyden a fait valoir que le plan «est axé sur l’élimination de la fraude fiscale au sommet. Aucune exigence de déclaration supplémentaire ne s’appliquerait aux comptes avec des dépôts et des retraits inférieurs à 10 000 $. Et pour la plupart des gens, c’est 10 000 $ en plus de votre chèque de paie. »