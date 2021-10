21 démocrates de la Chambre demandent que la proposition de rapport de l’IRS soit abandonnée

Un groupe de démocrates de la Chambre a demandé mercredi l’abandon d’une proposition de déclaration fiscale incluse dans le Build Back Better Act, invoquant des préoccupations concernant la confidentialité.

« Les Américains s’attendent à ce que leur banque ou coopérative de crédit protège leurs informations financières », ont écrit les démocrates dans une lettre adressée à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et au président de Ways and Means, Richard Neal. « Cette proposition éroderait la confiance dans les prestataires de services financiers. »

La disposition, introduite comme un moyen de financer partiellement le Build Back Better Act, obligerait les banques à divulguer à l’Internal Revenue Service (IRS) les entrées et sorties de comptes contenant plus de 10 000 $. La proposition avait initialement une portée beaucoup plus large, s’appliquant aux comptes contenant plus de 600 $, mais a été modifiée à la suite d’une opposition bipartite.

Les démocrates ont invoqué l’opposition à la proposition de leurs électeurs comme raison de s’opposer à la disposition et ont déclaré que seul un retrait complet de la proposition du projet de loi serait satisfaisant.

« Au cours des dernières semaines, des centaines de milliers d’électeurs ont contacté nos bureaux pour exprimer leurs préoccupations et leur opposition à l’idée de permettre à l’IRS de collecter ces données », ont écrit les démocrates. « Nous avons également entendu un large éventail de sociétés constitutives et de petites entreprises parler du fardeau important et des conséquences imprévues potentielles qui pourraient résulter du nouveau régime de déclaration. »

Le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale a également fait part de ses préoccupations concernant la proposition, déclarant aux journalistes qu’il ne s’attendait pas à ce que la disposition soit incluse dans la version finale du projet de loi. L’opposition de Manchin pourrait couler la disposition dans un Sénat 50-50.

La lettre était dirigée par la représentante Cindy Axne de l’Iowa, qui a été rejointe par 20 autres démocrates.

« Bien que je pense certainement que nous devons chercher des moyens de sévir contre les riches fraudeurs fiscaux, je m’oppose à la mise en œuvre de quelque chose qui pourrait recueillir des informations sur les familles de la classe moyenne de l’Iowa et créer des quantités massives de paperasserie pour nos petites banques et prêteurs communautaires. « , a déclaré Axne dans un communiqué de presse. « Nous devons nous assurer que les 1% les plus riches paient leurs impôts, mais cette proposition va trop loin. »

