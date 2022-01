21 façons d’essayer la tendance du velours porté par les célébrités

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Il y a juste quelque chose de si luxueux dans le velours. Que vous optiez pour un ensemble complet en velours ou que vous optiez pour un accent de velours avec vos chaussures, votre sac ou un autre accessoire, il est facile d’incorporer du velours dans votre garde-robe. Inspirez-vous simplement de certaines de vos célébrités préférées.

Kim Kardashian a récemment porté une tonne de velours, optant généralement pour des combinaisons ou un blazer avec un pantalon assorti. Hailey bieber a également opté pour un catsuit récemment. Gwyneth Paltrow, Bella Hadid, Rachel Lindsay, et kyle richard, des blazers en velours récemment bercés aussi. Reese Witherspoon et Nicole Kidman accessoirisé avec des rubans de cheveux en velours. Rihanna portait une chemise en velours bleu.

Ariana Grande portait des talons compensés noirs en velours pour un enregistrement de The Voice. Kyle Richards a également reçu la note sur les chaussures en velours, portant une paire de mocassins verts. Et si vous voulez vraiment glamour, optez pour une robe en velours comme Kourtney kardashian, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Julianne Hough, Lady Gaga, Kaitlyn Bristowe, michelle jeune, et Jessica Alba ont. Si vous aimez les looks en velours et que vous souhaitez l’intégrer à votre propre garde-robe, découvrez ci-dessous quelques-unes de nos pièces préférées.