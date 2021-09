21 jours de beauté d’Ulta : obtenez 50 % de réduction sur Mac, Clinique, L’Occitane et plus

Cette crème légère pour les yeux réduit l’apparence des poches et des cernes. De plus, il aide à maintenir le maquillage des yeux en place, sans plus s’écailler. Il existe de nombreuses crèmes pour les yeux, mais pourquoi celle-ci est-elle si géniale ? Un client a déclaré : “Cette crème pour les yeux est merveilleuse. Elle a presque complètement éliminé les ridules autour de mes yeux. Elle est très hydratante. Astuce : mettez-la au réfrigérateur. Enlève vraiment les poches et rafraîchit pendant les chauds mois d’été.”

Un autre s’est exclamé : “J’ai essayé d’innombrables crèmes pour les yeux de prestige et de pharmacie et celle-ci est la meilleure pour moi. Aucune sensation de picotement ou de démangeaison, ni de transpiration dans les yeux. Plus important encore, elle est riche mais pas dense et absorbe complètement. Elle hydrate toute la journée. Je avez les yeux et la peau secs, donc réappliquez généralement les crèmes pour les yeux plusieurs fois par jour – pas celle-ci. Cette crème pour les yeux surpasse toutes les autres que j’ai essayées, en termes de qualité, de performance et de confort. Même après une journée au soleil, au vent, chaud ou froid, ça marche toujours. J’adore ! “