21 juillet 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix de l’Ethereum mène les altcoins dans la reprise après la première vente massive de juillet. Les taureaux de Binance Coin sont impatients d’envoyer le prix au-dessus de 300 $ alors que les niveaux techniques deviennent haussiers.

Le marché de la crypto a commencé à changer de rouge après 48 heures de domination baissière. Les niveaux de support clés ont été mis à rude épreuve, Bitcoin détenant plus de 29 000 $. Ethereum a rebondi sur le support à 1 700 $ et explore actuellement des niveaux supérieurs à 1 800 $. Si les taureaux dans tous les domaines se rassemblent pour soutenir les reprises, l’ensemble du marché pourrait clôturer la semaine après avoir atteint des jalons importants.

Ethereum : –

Ethereum a plongé à 1 700 $ après avoir échoué à franchir l’obstacle à 2 000 $ la semaine dernière. Ce soutien a joué un rôle déterminant dans l’arrêt des pertes qui devaient atteindre 1 400 $.

Les investisseurs semblent avoir profité de la baisse des prix pour augmenter leurs avoirs, donnant ainsi à Ether un coup de pouce au-dessus de 1 800 $. Au moment d’écrire ces lignes, le plus gros altcoin se négocie à 1 850 $, tandis que les taureaux regardent respectivement 1 900 et 2 000 $.

Selon les indicateurs techniques à court terme, Ether augmentera probablement rapidement les niveaux à 2 000 $. Cela fait suite à une remontée de l’indice de force relative (RSI) vers la ligne médiane à partir des zones proches de la survente. Une rupture vers le surachat consolidera pleinement la position des taureaux sur le marché.

L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) semble présenter un signal haussier sur le graphique en quatre heures. Alors que l’EMA de 12 jours dépasse l’EMA de 26 jours, les chances d’une reprise massive sont appelées à augmenter, soutenant ainsi la reprise d’Ether.

Graphique ETH/USD sur quatre heures

Graphique des prix ETH/USD par Tradingview

Pièce Binance : –

Les taureaux de Binance Coin sont également en colère, présentant une vengeance féroce contre les ours après les coups reçus lundi et mardi. BNB a déjà récupéré 10% de sa valeur sur le support récemment formé à 255 $.

Pendant ce temps, le jeton natif basé sur l’échange se négocie à 278 $ tandis que les taureaux se concentrent sur le franchissement de la barrière à 278 $. Les gains supérieurs à ce niveau peuvent déclencher davantage d’ordres d’achat, car les acheteurs spéculent sur une hausse au-delà de 300 $.

Graphique de quatre heures BNB/USD

Graphique des prix BNB/USD par Tradingview

Des indicateurs techniques critiques tels que l’indice de force relative (RSI) montrent que les taureaux gagnent du terrain. Son rebond de la survente vers les zones au-dessus de la ligne médiane met l’accent sur les perspectives haussières.

Le même récit sera soutenu par un signal d’achat sur le point d’être présenté par le MACD. Cet appel à l’achat encourage les acheteurs à faire tapis sur Binance Coin, poussant ainsi le prix à la hausse. Une cassure au-delà de 300 $ pourrait déclencher une autre course vers 340 $.

