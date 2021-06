21 juin au bord du gouffre ! Rishi Sunak “disposé à accepter” un délai de quatre semaines pour mettre fin aux règles de verrouillage | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Une source de Whitehall proche du chancelier de l’Échiquier a déclaré que M. Sunak n’était pas obsédé par la date du 21 juin pour la fin des conditions de verrouillage. S’adressant au Guardian, la source a déclaré que la chancelière était prête à accepter un délai pouvant aller jusqu’à quatre semaines et que la principale préoccupation du Trésor “est que les libertés soient irréversibles et que les entreprises soient claires”. La nouvelle survient alors que le gouvernement a annoncé qu’il continuerait d’examiner les données sur les cas et les hospitalisations au cours des jours approchant le 21 juin.

Avec la propagation de la variante Delta du coronavirus, le Premier ministre Boris Johnson envisagerait un délai de deux semaines pour mettre fin aux restrictions de verrouillage.

Des scientifiques du gouvernement ont dit à M. Johnson que la souche virale Delta, B.1.617.2, explosait dans tout le Royaume-Uni.

Le secrétaire à la Santé a annoncé aujourd’hui que la souche Delta est au moins 40 % plus infectieuse.

M. Johnson devrait faire une annonce lundi sur la date de levée du verrouillage du 21 juin.

S’il y a un retard, M. Sunak est présenté comme préférant un retard net à la réouverture du 21 juin plutôt qu’une réduction progressive des restrictions.

Si M. Johnson retarde la levée des mesures de verrouillage, de nombreux députés d’arrière-ban conservateur seront furieux.

Aujourd’hui, un ancien ministre conservateur, Steve Baker, a soutenu que la date intitulée « jour de la liberté » devrait être avancée.

M. Baker a déclaré que la levée des restrictions le 21 juin était la “dernière chance” de sauver des secteurs paralysés par la pandémie, tels que l’industrie hôtelière.

M. Baker, vice-président du Covid Recovery Group des députés d’arrière-ban, a déclaré que le 21 juin “rendrait la vie digne d’être vécue” au Royaume-Uni.

Il a déclaré qu’il était maintenant temps de permettre au public de “renouer avec la famille et les amis et de retrouver notre santé mentale”.

Il a souligné le fait que la plupart des plus de 50 ans ont maintenant été vaccinés et a ajouté : « Ces groupes représentent environ 99% des décès de Covid et environ 80% des hospitalisations.

« À ce jour, selon les annonces faites par le gouvernement, ces groupes auraient tous dû se voir offrir une chance d’avoir une deuxième dose.

« Il serait utile que le gouvernement précise que cela a été réalisé.

« Si cette étape brillante ne suffit pas à convaincre les ministres que nous devons lever toutes les restrictions restantes, en particulier les exigences de distanciation sociale, le 21 juin, rien ne nous en sortira jamais. »