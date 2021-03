21 meilleures adresses de rêve: îles de rêve Animal Crossing 2021

Au cours des derniers mois, j’ai vu des centaines de magnifiques villages Animal Crossing: New Horizons qui ont apparemment été terraformés et décorés par des experts. Jusqu’à récemment, j’ai dû admirer ces créations de loin en regardant des vidéos YouTube ou en ayant la chance d’être invité par les propriétaires. Eh bien, tout cela a changé avec la mise à jour Summer Wave 2, qui a fait rêver le jeu.

Les joueurs peuvent partager leurs îles de rêve avec d’autres en utilisant une adresse de rêve Animal Crossing. La meilleure partie à ce sujet est que les visiteurs peuvent courir et regarder vos créations sans affecter la «vraie» île. Depuis que c’est le cas, plusieurs conservateurs talentueux de l’île ont partagé publiquement leurs adresses de rêve Animal Crossing afin que d’autres puissent admirer leur travail. Nous avons regardé autour de nous et rassemblé les plus belles îles que nous ayons pu trouver. Voici les meilleures îles de rêve à visiter dans Animal Crossing: New Horizons.

Si vous souhaitez obtenir de l’aide sur Dreamland, consultez notre guide et apprenez à visiter et à créer des îles de rêve.

Les 21 meilleures îles de rêve à visiter dans Animal Crossing: New Horizons

Il y a tellement d’îles incroyables là-bas, mais celles-ci en particulier ont vraiment attiré notre attention.

L’île Mario officielle de Nintendo (DA-6382-1459-4417)

Le « Ninten Island » officiel montre quelques-unes des meilleures façons d’utiliser les objets Mario. Découvrez-le pour avoir des idées pour votre propre village.

L’île effrayante des morts (DA-4504-5245-5281)

Skull Isle est la destination idéale pour les fanatiques d’Halloween et ceux qui aiment l’occulte.

Monde de Harry Potter (DA-4504-5245-5281)

Entrez dans le cours de potions, le dortoir de Serdaigle ou la forêt interdite avec cette création inspirée de Harry Potter.

Le terrain de jeu de Shrek (DA-0847-9714-6629)

Duloc est un endroit parfait, du moins c’est ce que les habitants sont obligés de dire. Les fans de l’ogre ornemental devraient absolument visiter cette île.

on attendait depuis longtemps … l’adresse de rêve pour les animaux traversant l’île de shrek <3 Je suis tellement excité pour vous de le voir! pls rt et partagez et taggez-moi dans les photos que vous prenez! pls soyez gentil aussi j’ai travaillé si dur pic.twitter.com/3EmST10rZH – mari (@shrekcrossing) 22 août 2020

Zelda: l’éveil de Link (DA-1683-1104-9274)

Quiconque aime The Legend of Zelda voudra certainement visiter cette île de rêve car elle rend hommage à de nombreux lieux emblématiques de la série. Avant de visiter, vous voudrez peut-être consulter ces super codes QR de vêtements Zelda.

✨🍂 mon ADRESSE DE RÊVE est terminée! New Bork vous souhaite la bienvenue! profitez de ma légende des zones inspirées de zelda! N’oubliez pas de récupérer votre équipement auprès des services résidents et de lire le guide avant d’explorer! n’oubliez pas de me taguer sur vos photos! 🍃 ✨#AnimalCrossingNewHorizons #botw #acnh pic.twitter.com/53sWpK8Y3S – 🌿 kai | EN DIRECT ce week-end! 🌿 (@kKAIslider) 27 août 2020

Ville balnéaire magique (DA-4504-5245-5281)

Cooperside est l’exemple parfait de la façon de créer de magnifiques zones thématiques dans toute votre île. Jetez-y un œil pour trouver une inspiration géniale.

Des merveilles d’hiver (DA-8080-1362-7230)

Êtes-vous le genre de personne qui célèbre l’hiver toute l’année? Alors vous devriez vraiment visiter cette magnifique île enneigée.

Un monde entièrement nouveau (DA-4504-5245-5281)

Cette île abrite plusieurs endroits, notamment l’Agrabah d’Aladdin, le centre-ville du Japon et un château effrayant.

Manoir de sirène (DA-4383-5268-2232)

Vous aimez les thèmes magiques sous-marins de New Horizons? Ensuite, vous allez avoir un coup de pied pour ces magnifiques zones décorées avec un décor de sirène.

Salut!! C’est le code de mon rêve de mon île acnh !! C’est sirène – thème effrayant !! Je travaille toujours dessus, alors j’ai pensé que ce serait amusant de montrer mes progrès !! #acnh #AnimalCrossingNewHorizons #Traversée d’animaux #dreamcode #acnhdreamcode pic.twitter.com/W1BFKcEg4P – 𝕮𝖆𝖘𝖙𝖎𝖊𝖑 | Giyū Tomioka 💞✨ (@Rinasbubbles) 6 octobre 2020

La petite pomme (DA-1627-5603-6916)

Découvrez la vie de la ville insulaire avec cette île joliment décorée. Il y a une laverie automatique, une bibliothèque et de nombreux magasins à visiter.

新 し く し た 島 は 住宅 街 、 飲 み 屋 街 、 商 海 の 家 家 家 ら い し ま だ だ あ り ま せ ん !!

家 家 中 は 何 も 無 い の で 入 ら な い で く だ さ い !!

写真 は ご 自由 に ど う ぞ !!

投稿 す る 際 は 、# ブ ラ ッ ド ピ ッ 島 の タ グ つ け て も ら え る と 嬉 し い で す 〜 !! 夢 番地 【DA-1627-5603-6916】 – ボ ボ み (@imotarez) 30 juillet 2020

Est-ce Neverland? (DA-9555-5793-5281)

Des fragments d’étoiles sur les arbres aux décorations célestes, tout sur cette île est magique.

si quelqu’un veut visiter mon île, mon code de rêve est DA-9555-5793-5281💞 ce sera pendant la saison des cerisiers en fleur! J’ai laissé une échelle devant l’aéroport! il suffit d’aller directement du service résident ou de consulter la carte!#ACNH#Traversée d’animaux#AnimalCrossingNewHorizons #Fairycore pic.twitter.com/4dbSIq4vgI – Leen✨ (@leen_pixiedust) 30 juillet 2020

Un rêve de conte de fées (DA-7381-9732-3856)

Explorez une île de conte de fées magique avec beaucoup de feuillage, des champignons brillants et un décor charmant.

Enfin créé une adresse de rêve bcos pourquoi pas? 😚 bien que mon île ait beaucoup de zones inachevées (va b pendant un moment) Mais s’il vous plaît profiter de votre visite, c’est mon bébé🥺lmk ce que vous pensez you. ✨7381-9732-3856✨ #AnimalCrossingNewHorizons #traversée d’animaux #acnh #acnhdreamcode pic.twitter.com/xeTKJCif9Z – momo🐰☁️ (@ momoacnh26) 25 août 2020

La maison est littéralement une maison de bain (DA-1790-5385-6731)

Une belle configuration avec des allées et des quartiers parfaitement entretenus.

Nulle part une ville onsen endormie et envahie par la végétation n’est mieux explorée au crépuscule. Promenez-vous dans les forêts de bambous et les prairies de fleurs sauvages, détendez-vous dans l’une des nombreuses sources chaudes et n’oubliez pas de vous arrêter au célèbre bain avant de partir! 🌿⛩🏞🍙 DA-1790-5385-6731#dreamsuite #dreamaddress pic.twitter.com/EC29Zx1QtC – indie le suzerain du navet (@nook_lings) 30 juillet 2020

Luna pourrait être d’ici (DA-8191-2677-7268)

Un endroit si tranquille et rempli de corps célestes qu’il pourrait tout aussi bien être la maison de Luna.

Belle escapade (DA-6864-3462-4160)

Si cet endroit existait dans la vraie vie, je l’aurais visité il y a des années.

Hé rêveurs! Venez laisser fondre vos soucis sur Starlight Island.

–

Je vais essayer de garder cela à jour au fur et à mesure que je continue d’ajouter plus à mon île.

✨

DA-6864-3462-4160

✨ #ACNH #dreamaddress #acnhdreamaddress pic.twitter.com/8TXkErilkn – elissa mae ✨ (@sparklerawk) 30 juillet 2020

Certaines personnes savent vraiment décorer (DA-2648-1594-6341)

Je suis constamment impressionné par les compétences de décoration de certaines personnes, et c’est un excellent exemple.

Première fois à Bangtan? Bienvenue!! 💜 Je n’ai pas vraiment de thème mais j’espère que vous l’apprécierez. J’ai travaillé dur dessus. 😅 L’adresse de mes rêves est DA-2648-1594-6341 #Traversée d’animaux #ACNH #dreamaddress pic.twitter.com/GKpWiayFg7 – Ashlinn⁷ (@Ashhlinn) 30 juillet 2020

Soufflé (DA-1862-2456-1929)

Certaines personnes sont absolument douées pour placer des allées et des jardins – c’est l’une de ces personnes.

Envie de visiter mon île à Animal Crossing? :RÉ Apprenez à connaître Nunnalia avec le code Dream Suite DA-1862-2456-1929 #ACNH #Traversée d’animaux pic.twitter.com/7S1CxwSbSr – Midio (@midio) 30 juillet 2020

Des fleurs partout (DA-0580-6743-9782)

Rien n’est aussi relaxant que de marcher sur les magnifiques sentiers de cette île.

Quelque chose auquel aspirer (DA-1577-4032-6985)

Cette île de rêve montre vraiment la beauté de la simplicité.

Voici mon #dreamaddress pour #AnimalCrossingNewHorizions ! Je travaille sur cette ville depuis sa sortie et elle est à 5 étoiles, j’espère que vous pourrez en profiter! pic.twitter.com/3GjKUvxsE3 – Ayla! (@ ThatGamerAyla64) 30 juillet 2020

Parc d’attractions (DA-8256-9799-9026)

Ce créateur d’île de rêve a transformé une section de son village en un carnaval avec manèges, pop-corn et jeux. Tellement amusant!

Ville féerique (DA-8410-3004-5517)

Ce créateur fait un excellent travail en mélangeant l’ambiance animée de la ville avec celle d’une forêt magique. C’est vraiment quelque chose dont il faut s’inspirer.

Rêver

L’une des raisons pour lesquelles Animal Crossing est l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch est à quel point il vous permet de partager votre créativité avec les autres. Il y a tellement de gens talentueux dans le fandom Animal Crossing! En tant que tel, nous sommes sûrs que des îles de rêve encore plus magnifiques deviendront disponibles avec le temps. Si vous voyez une incroyable adresse de rêve Animal Crossing que nous avons manquée, assurez-vous de nous en parler dans les commentaires ci-dessous!